ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে দর্শকের রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ২৪
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ রিচ ও কনসাম্পশনের দিক থেকে কার্যত ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে।

ভারত-পাকিস্তান দুই দল যখনই ক্রিকেট ময়দানে মুখোমুখি হয়, তখনই ক্রিকেট প্রেমীদের উদ্দীপনা দেখা যায় চোখে পড়ার মতো। মাঠে তো উভয় দেশের বহু দর্শক হাজির থাকেনই, বিক্রি হয় রেকর্ড সংখ্যক টিকিটও। এর পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে থাকা ক্রিকেটপ্রেমীরা চোখ রাখেন টিভির পর্দায়, নয়তো অন্য প্ল্যাটফর্মে। যে সংখ্যাটাও বিস্ময়কর, সাম্প্রতিক তথ্যও সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর অফিশিয়াল ডিজিটাল ও ব্রডকাস্ট পার্টনার জিওস্টার ঘোষণা করেছে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ রিচ ও কনসাম্পশনের দিক থেকে কার্যত ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে। সংশ্লিষ্ট ম্যাচে ডিজিটাল রিচ ছিল-১৬৩ মিলিয়ন। আইসিসি ইভেন্টের টি–টোয়েন্টি ফরম্যাটে সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ দেখলেন কোনো ম্যাচ। এমনকি এবারের ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের ভিউয়ারশিপ ২০২৪ বিশ্বকাপ ফাইনালের ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের ভিউয়ারশিপের চেয়েও বেশি।

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাতিল করার প্রতিবাদে ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে না বলে জানিয়েছিল পাকিস্তান। যদিও পরে আইসিসির মধ্যস্থতায় ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে রাজি হয় পাকিস্তান। তবে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠের লড়াইয়ে বিপর্যস্ত হয় পাকিস্তান। কলম্বোয় ৬১ রানের পরাজয় বরণ করতে হয় সালমান আলি আঘা, বাবর আজমদের।

এবারের আসরে সহযোগী দেশগুলোর দারুণ পারফরম্যান্সের ফলে, গ্রুপ পর্ব শেষ না হতেই ২০২৬ আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সম্মিলিত দর্শক সংখ্যা গত আসরের পুরো টুর্নামেন্টের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যেতে প্রস্তুত।

জিওস্টার’র স্পোর্টস সেলস হেড অনুপ গোবিন্দন বলেন,‘২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের প্রেক্ষাপট এবং মূল ম্যাচটিসহ সব মিলিয়ে এটি একটি মহোৎসবের রূপ নিয়েছিল। এই রেকর্ড ভাঙা দর্শক সংখ্যা এবং ব্যবহারকারীর হার এটাই ফুটিয়ে তোলে যে, সমর্থকরা সব ধরনের প্ল্যাটফর্মে এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে আছেন।’

বিষয়:

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
