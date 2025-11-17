জয়ের অপেক্ষা ফুরাল ময়মনসিংহের

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথমবারের মতো জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) খেলতে এসে কিছুতেই জয়ের দেখা পাচ্ছিল না ময়মনসিংহ। প্রথম তিন ম্যাচ ড্র করে শুভাগত হোম চৌধুরীর দল। অবশেষে চতুর্থ ম্যাচে এসে অপেক্ষা ফুরাল তাঁদের। আসাদুল্লাহ হিল গালিবের দুর্দান্ত বোলিংয়ে চট্টগ্রামকে ২৫১ রানে হারিয়েছে ময়মনসিংহ।
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহের দেওয়া ৩১১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে চট্টগ্রাম। দলটির হয়ে শামিম হোসেন পাটোয়ারি ১৩, শাহাদাত হোসেন দীপু ১১ ও ইরফান শুক্কুর করেন ১০ রান। ২১ রানে ৬ উইকেট নিয়ে চট্টগ্রামের ব্যাটিং লাইনে ধস নামান গালিব। ৩ উইকেট নিয়ে এই পেসারকে সঙ্গ দেন শুভাগত। দ্বিতীয় ইনিংসে ময়মনসিংহের বিপক্ষে ৭৩ রানে ৬ উইকেট নেন আশরাফুল হাসান। তার পারফরম্যান্স বৃথা গেল।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিন শেষেই বরিশালের বিপক্ষে জয়ের ভীত গড়েছিল রংপুর। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণের দলটিকে ১৪১ রানে অলআউট করলে তানভীর হায়দারের দলের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৩৬ রানের। ৫৩ রানে ৫ উইকেট নেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। রান তাড়ায় ৮ উইকেটের জয় তুলে নেয় রংপুর। ৮০ রান আসে মিমের ব্যাট থেকে। নবিন ইসলাম করেন ৪২ রান।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে তৃতীয় দিন শেষে খুলনার বিপক্ষে ৪৮ রানে এগিয়ে আছে সিলেট। প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রানে অলআউট হয় সফরকারীরা। জবাবে ৩০৭ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছে স্বাগতিকরা। শাহানুর রহমান ২৭ ও তানজিম হাসান সাকিব ১৬ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ড্রয়ের পথে আছে ঢাকা ও রাজশাহীর ম্যাচ। স্বাগতিকদের করা ২৯৮ রানের জবাবে ৩৮২ রানে থামে ঢাকার ইনিংস। সঙ্গী না থাকায় ৯৬ রানে অপরাজিত ছিলেন ঢাকার তাইবুর রহমান। ৮৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান করেছে রাজশাহী। তৃতীয় দিন শেষে ৬৭ রানের লিড পেয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের দল। তানজিদ হাসান তামিম ৮৪ ও প্রীতম কুমার ৪০ রানে অপরাজিত আছেন।
মার্চে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর থেকে মুগ্ধ করে চলেছেন হামজা চৌধুরী। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে তাঁর কাজটা তো তিনিই করছেন। জাদুকরী গোলও করেছেন ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। যার মধ্যে ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে তাঁর করা বাইসাইকেল কিকের গোল নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে।
২০০৫ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল মুশফিকুর রহিমের। ১৮ বছর বয়সী মুশফিক তখন টেস্ট ক্যাপ নিয়েছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের কাছ থেকে। দীর্ঘ এই ২০ বছরের ক্যারিয়ারে মুশফিক নতুন এক মাইলফলক ছুঁতে যাচ্ছেন।
হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।
মার্চে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর থেকে মুগ্ধ করে চলেছেন হামজা চৌধুরী। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে তাঁর কাজটা তো তিনিই করছেন। জাদুকরী গোলও করেছেন ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। যার মধ্যে ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে তাঁর করা বাইসাইকেল কিকের গোল নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে।
বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর এখন থেকে হামজা আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন একটি। বাইসাইকেল কিক, পেনাল্টি কিক, ফ্রি কিক, হেড—চারটা গোল করেছেন ভিন্ন চার ধরনে। এই চার গোলের মধ্যে দুটিতে অ্যাসিস্ট করেছেন জামাল ভূঁইয়া। যার মধ্যে রয়েছে নেপালের বিপক্ষে হামজার সেই বাইসাইকেল কিক। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে কোচ হাভিয়ের কাবরেরার সঙ্গে এসেছেন জামাল ভূঁইয়াও। হামজার সেই আলোচিত বাইসাইকেল কিক নিয়ে জামাল বলেন, ‘আমি সৌভাগ্যবান যে হামজাকে অ্যাসিস্ট করতে পেরেছি। একটা কর্নার আর একটা বাইসাইকেল। বাইসাইকেল গোলটা আমার দেখা বাংলাদেশের অন্যতম সেরা। অবশ্যই এক নম্বরে থাকবে।’
হামজা-জামাল যে জুটি জমে উঠছে, সেটা তো মাঠেই দেখা যাচ্ছে। মাঠের বাইরেও তাঁদের রসায়নটা দারুণ বলে জানিয়েছেন জামাল। হোটেল সোনারগাঁওয়ে আজ সাংবাদিকদের জামাল বলেন, ‘হামজা বিদেশ থেকে এসেছে আমার মতো। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া খুব ভালো। হামজার যখনই কোনো সমস্যা হয়, আমাকে টেক্সট করে বা কল করে। ফুটবল নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমি হামজাকে জিজ্ঞেস করি। এই বোঝাপড়াটা মাঠের বাইরে শুরু হয়েছে।’
জাতীয় স্টেডিয়ামে পরশু প্রীতি ম্যাচটা যেন বাংলাদেশ-নেপাল নয়, হয়েছিল হামজা ও নেপালের। নেপাল প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ৩ মিনিটের মাথায় বাইসাইকেল কিক ও পানেনকা শটে জোড়া গোল করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেন হামজা। তবে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করায় নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটা ২-২ গোলে ড্র করেছিল বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত। ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্গত। দুই দল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেও ম্যাচটিকে ঘিরে অন্যরকম এক আবহ বিরাজ করছে।
২০০৫ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল মুশফিকুর রহিমের। ১৮ বছর বয়সী মুশফিক তখন টেস্ট ক্যাপ নিয়েছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের কাছ থেকে। দীর্ঘ এই ২০ বছরের ক্যারিয়ারে মুশফিক নতুন এক মাইলফলক ছুঁতে যাচ্ছেন
মিরপুরে পরশু শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। এই টেস্টটি মুশফিকের ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট। নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম আর সাধনার ফলে আজ তিনি এত দূর এসেছেন। সামাজিক মাধ্যমে প্রায় তিনি তাঁর অনুশীলনের ছবি পোস্ট করে থাকেন। এবার বাস্তবে কঠোর পরিশ্রমী মুশফিককে দেখে মুগ্ধ আয়ারল্যান্ড কোচ হাইনরিখ মালান। আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে মালান বলেন, ‘তার দারুণ পেশাদারত্বই তাকে এত দূর এনেছে। আমি অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠি। উঠেই হোটেলে দেখি সে ব্রেকফাস্ট করছে। যখন অনেকে মাঠেই আসে না, তখন মাঠে এসেই সে অনুশীলন শুরু করে দেয়।’
বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিক। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে ৩৮ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালান। আয়ারল্যান্ড কোচ বলেন, ‘দারুণ অর্জন। নিজের দেশের হয়ে ১০০ টেস্ট খেলা অনেক বড় অর্জন। অনেক পরিশ্রমের ফল এগুলো। টেস্টের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে সে। তাকে অভিনন্দন জানাই।’
শততম টেস্ট তো বটেই, বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে অনেক রেকর্ডই মুশফিক নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। ৬৩৫১ রান করে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। ২০১৮ সালে মিরপুরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২১৯ রানের যে ইনিংস তিনি খেলেছেন, সেটা বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ তিন ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তিও তাঁর। কঠোর পরিশ্রমী মুশফিক এই পর্যায়ে এসেছেন বলে মনে করেন মালান। আয়ারল্যান্ড কোচ আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘ধারাবাহিকভাবে এভাবে পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। সেটার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। লম্বা সময় ধরে সে এটা করছে।’
২৫ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ১৫৫ ম্যাচ খেলেছে। পরশু তারা খেলতে যাচ্ছে ১৫৬তম টেস্ট। শততম টেস্ট হিসেব করলে ক্রিকেটে বাংলাদেশের রাজকীয় সংস্করণের ৬৪.১০ শতাংশ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন। সবশেষ সিলেটের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২৩ রান করেছেন। এখন পর্যন্ত ১৮২ ইনিংস ব্যাটিং করেছেন টেস্টে।
হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।
ঘরের মাঠে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের লড়াইয়ে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ম্যাচ ঘিরে সমর্থক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে যে উন্মাদনা তা টের পাচ্ছেন কাবরেরাও। তবে জিততে হলে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সেই সতর্কবাণীও দিয়েছেন কোচ। রাজধানীর এক হোটেলে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘আমি মনে করি এই ম্যাচে অনেক আবেগ জড়িত। ডার্বির আবহটা সবার জন্যই বিশেষ। দলের আবেগ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করি, সেটাই আসল। এই ম্যাচের গুরুত্ব আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে। এটা ভালো। কিন্তু আমরা দল নিয়ে আলোচনা করেছি যে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাটাও জরুরি, যাতে জিততে পারি।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে দুই পয়েন্ট নিয়ে আগেই ছিটকে গিয়েছে বাংলাদেশ। একটা জয় যে দলের চিত্র বদলে দিতে তা অজানা নয় কাবরেরার কাছে। নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনি যেমন বললেন, দল আসলে ফল পাচ্ছে না, অর্থাৎ জয় পাচ্ছে না। যা তারা পারফরম্যান্স অনুযায়ী পাওয়ার যোগ্য। দল আরও ভালো হচ্ছে, আরও উন্নতি করছে। আমরা এখন এমন দলগুলোকেও আধিপত্য দেখাচ্ছি, যারা র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের ওপরে। তাই এটা ঘটবেই। শতভাগ ঘটবে। আর আমরা নিশ্চিত যে সেটা কালই ঘটবে।’
নেপালের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশের। কাবরেরা বলেন, ‘নেপাল খুব লো ব্লকে খেলেছিল। শুধু আমার না। ফুটবলে যখন এমন হয়, তখন সবার জন্যই কঠিন হয়ে যায়। তাই নেপালের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে যা হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি স্বাভাবিক। দেখি কাল কী হয়। তবে সম্ভবত ভারত সেই দিক থেকে একটু বেশি আগ্রাসী হবে এবং তারা জয়ের জন্যই খেলতে নামবে। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আশা করি কাল সব ঠিকভাবে কাজে লাগবে।’
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।
অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত হামজা আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন একটি। বাইসাইকেল কিক, পেনাল্টি কিক, ফ্রি কিক, হেড—চারটা গোল করেছেন ভিন্ন চার ধরনে। যার মধ্যে নেপালের বিপক্ষে তাঁর বাইসাইকেল কিক নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে।
আগামীকাল ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। এই ম্যাচের আগে আজ ঢাকার এক হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে আসেন ভারতের কোচ খালিদ জামিল। জানালেন শুধু হামজাকে নিয়েই পরিকল্পনা করছেন না তিনি।।সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ বলেন, ‘আগে যেমন বলেছি, বাংলাদেশের এক-দুইজন নয়, পুরো দলই ভালো। তাদের সবাই ভালো খেলোয়াড়। তাই আমরা ম্যাচটিকে হালকাভাবে নেব না। ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, ভালো ফল আনতে হবে।’
বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ নিয়ে কতটা উত্তাপ-উত্তেজনা থাকে, সেটা ক্রিকেট ম্যাচের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তবে গত কয়েক মাসে দেশের ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা কতটুকু বেড়েছে, সেটা না বললেও চলছে। হামজা-শমিত শোমদের খেলা দেখতে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে দর্শক ঢোকার ঘটনাও ঘটেছে। যখন বাংলাদেশ গোল করে, তখন দেখা যায় বাধভাঙা উচ্ছ্বাস। এবার যে তাঁদের বাড়তি চাপে পড়তে হবে বাংলাদেশ ম্যাচে, সেটা আজ জামিলের কথায় ফুটে উঠেছে। ভারত কোচ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সবাই জানে এটা চাপের ম্যাচ। তবু ইতিবাচক ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে বাংলাদেশ, ভারত দুই দলেরই আগেভাগে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। তবু ভারত ম্যাচ নিয়ে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে আগ্রহের কমতি নেই। যেখানে অনলাইনে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট ছাড়ার ৪ মিনিটের মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ ম্যাচকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখছেন জামিল। সাংবাদিকদের ভারত কোচ বলেন, ‘এটি কোনো প্রীতি ম্যাচ নয়। এটি বাছাইপর্বের ম্যাচ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ মানেই এর গুরুত্ব আছে।’
