বাংলাদেশ ম্যাচের ১৭ বছর পর অপেক্ষা ফুরোল এই স্টেডিয়ামের

ক্রীড়া ডেস্ক
ডারউইনের ম্যারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়না বললেই চলে। সবশেষ ২০০৮ সালে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া খেলেছে এই স্টেডিয়ামে। অবশেষে আজ ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোল ডারউইনের ম্যারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডের। এই মাঠে এবার খেলছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা।
ডারউইনে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। প্রোটিয়া দলের উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে থাকবেন রায়ান রিকেলটন। পেস বোলিং লাইনআপে কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিদির সঙ্গে থাকছেন কেওনা মাফাকা। সাথে আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার করবিন বচ। আছেন দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার সেনুরান মুথুসামি ও জর্জ লিন্ডে। ঝড় তোলার জন্য লুয়ান ড্রি প্রিটোরিয়াস, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ও ত্রিস্তান স্টাবস থাকছেন।
অস্ট্রেলিয়া দলটাও দারুণ শক্তিশালী। মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন দলে ঝড় তোলার জন্য ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ক্যামেরন গ্রিন, টিম ডেভিড, মিচেল ওয়েন, জস ইংলিসের মতো ক্রিকেটাররা। উইকেটরক্ষকের গ্লাভস পরবেন ইংলিস। লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পাই আজকের ম্যাচে অজিদের স্বীকৃত স্পিনার। পেস বোলিং লাইনআপে জশ হ্যাজলউডের সঙ্গে থাকছেন নাথান এলিস, বেন ডাওয়ারশুইস। গ্রিনের কয়েক ওভার পেস বোলিং ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অস্ট্রেলিয়া পুরো সফর জিতেছিল ৮-০ ব্যবধানে। যার মধ্যে ছিল তিন টেস্ট ও পাঁচ টি-টোয়েন্টি।
ডারউইনে ২০০৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত চার ওয়ানডে ও দুই টেস্ট হয়েছে। এই ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই জড়িয়ে বাংলাদেশ। ২০০৮ সালে সবশেষ বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া যে ম্যাচটা হয়েছিল, সেটা ছিল ওয়ানডে ম্যাচ। ১৭ বছর আগে সেই ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৭৩ রানে হারিয়েছিল অজিরা।
পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ এখনো শেষ হয়নি। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে এখন ওয়ানডে সিরিজ খেলছে দুই দল। এই সিরিজের মাঝপথেই চলছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের (সিডব্লিউআই) জরুরি সভা।৩৪ মিনিট আগে
ড্র করলেই মিলবে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট। এমন সমীকরণ নিয়ে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। শুরু থেকে ভয়ডরহীন ফুটবল উপহার দিয়ে কাঁপুন ধরায় কোরিয়ার বক্সে। তৃষ্ণা রানীর গোলে এগিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধ শেষ করে ১-১ ব্যবধানে থেকে। ম্যাচটি দেখা যাচ৪১ মিনিট আগে
ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পেরোলেও আলোচনা যে থামছে না। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির ব্যাপারে এখন বেরিয়ে আসছে নানা ঘটনা। এমনকি ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) হুমকির কথাও শোনা গেছে। তবু ভারত এমন হুমকি পাত্তা দিচ্ছে না।৩ ঘণ্টা আগে
ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের নতুন মৌসুম মাঠে গড়িয়েছে গতকাল। আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে শেফিল্ড ওয়েডনেসডের মুখোমুখি হবে হামজা চৌধুরীর লেস্টার সিটি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়। প্রাক্-মৌসুমে দারুণ সময় কাটিয়ে ফক্সরা প্রস্তুত নতুন মৌসুমের জন্য।৩ ঘণ্টা আগে