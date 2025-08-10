Ajker Patrika
বাংলাদেশ ম্যাচের ১৭ বছর পর অপেক্ষা ফুরোল এই স্টেডিয়ামের

১৭ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হচ্ছে ডারউইনে। ছবি: ক্রিকইনফো

ডারউইনের ম্যারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়না বললেই চলে। সবশেষ ২০০৮ সালে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া খেলেছে এই স্টেডিয়ামে। অবশেষে আজ ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোল ডারউইনের ম্যারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডের। এই মাঠে এবার খেলছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা।

ডারউইনে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। প্রোটিয়া দলের উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে থাকবেন রায়ান রিকেলটন। পেস বোলিং লাইনআপে কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিদির সঙ্গে থাকছেন কেওনা মাফাকা। সাথে আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার করবিন বচ। আছেন দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার সেনুরান মুথুসামি ও জর্জ লিন্ডে। ঝড় তোলার জন্য লুয়ান ড্রি প্রিটোরিয়াস, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ও ত্রিস্তান স্টাবস থাকছেন।

অস্ট্রেলিয়া দলটাও দারুণ শক্তিশালী। মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন দলে ঝড় তোলার জন্য ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ক্যামেরন গ্রিন, টিম ডেভিড, মিচেল ওয়েন, জস ইংলিসের মতো ক্রিকেটাররা। উইকেটরক্ষকের গ্লাভস পরবেন ইংলিস। লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পাই আজকের ম্যাচে অজিদের স্বীকৃত স্পিনার। পেস বোলিং লাইনআপে জশ হ্যাজলউডের সঙ্গে থাকছেন নাথান এলিস, বেন ডাওয়ারশুইস। গ্রিনের কয়েক ওভার পেস বোলিং ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অস্ট্রেলিয়া পুরো সফর জিতেছিল ৮-০ ব্যবধানে। যার মধ্যে ছিল তিন টেস্ট ও পাঁচ টি-টোয়েন্টি।

ডারউইনে ২০০৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত চার ওয়ানডে ও দুই টেস্ট হয়েছে। এই ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই জড়িয়ে বাংলাদেশ। ২০০৮ সালে সবশেষ বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া যে ম্যাচটা হয়েছিল, সেটা ছিল ওয়ানডে ম্যাচ। ১৭ বছর আগে সেই ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৭৩ রানে হারিয়েছিল অজিরা।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
