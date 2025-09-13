৮ দলের টুর্নামেন্ট, ট্রফি উন্মোচনে মাত্র ৪ অধিনায়ক—কারণ কী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টির পর্দা উঠছে আগামীকাল। এর আগে আজ বগুড়ায় হয়ে গেল ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠান। তবে খানিকটা অবাক করে ৮ দলের টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৪ দলের অধিনায়ক। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে—বাকি চারজন কোথায়?
আগামীকাল যেহেতু রাজশাহী ও বগুড়ায় একযোগে শুরু হচ্ছে লিগ। শুরুর দুই দিনে বগুড়ায় নেই ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ম্যাচ। তাই বগুড়ায় আজকের এনসিএল টি–টোয়েন্টি লিগের ট্রফি উন্মোচনে ছিলেন না রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা ও চট্টগ্রামের চার দলের অধিনায়ক। যদি যাত্রা পথে দূরত্ব দুই ঘণ্টার তারপরও অধিনায়ক ও বিভাগীয় দলের অনীহার কারণেই বগুড়ায় ট্রফি উন্মোচনে তাই উপস্থিত ছিলেন সিলেটের জাকির হাসান, ঢাকা মহানগরের মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, বরিশালের সালমান হোসেন ইমন ও রংপুরের অধিনায়ক আকবর আলী।
গত বছর সিলেটে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরে আট অধিনায়ককে একসঙ্গে নিয়ে ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠান করেছিল বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটি। তবে এবার প্রথমবারের মতো রাজশাহী ও বগুড়ায় খেলা ছড়িয়ে দেওয়ায় আট অধিনায়ককে এক জায়গায় আনা সম্ভব হয়নি।
আগামীকাল বগুড়ায় উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেট মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রংপুরের। অন্যদিকে রাজশাহীতে ঢাকা মহানগর খেলবে স্বাগতিক রাজশাহীর বিপক্ষে।
