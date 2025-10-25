দল নির্বাচন নিয়ে আফগান কোচের বিস্ফোরক মন্তব্য

ক্রীড়া ডেস্ক
ভালো কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করলেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় আফগানিস্তান। এরপর টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হয় তারা। ওয়ানডেতে ৩–০ ব্যবধানে জিতলেও জিম্বাবুয়ের কাছে একমাত্র টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হেরে টালমাটাল আফগানরা। ব্যর্থতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই দলটির কোচ জনাথন ট্রটের দিকে আঙুল তুলছেন সবাই।
বিতর্কের মুখে পড়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন ট্রট। দলের ব্যর্থতার জন্য আফগানিস্তানকে ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) ওপর দায় চাপাচ্ছেন ইংল্যান্ডের সাবেক তারকা ব্যাটার। ট্রটের দাবি, দল গঠনে তাঁর মতামত নেয় না এসিবি। যেটা নিয়ে রীতিমতো হতাশ রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিদের কোচ।
ট্রট বলেন, ‘সবশেষ টেস্ট দল নিয়ে আমি কোনো মতামত দিতে পারিনি। এটা খুবই দুঃখজনক। ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্তা ব্যক্তি বা নির্বাচকদের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেত পারিনি। দল নির্বাচনের সময় আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না।’
সাম্প্রতিক সময়ের বাজে পারফরম্যান্সের কারণ হিসেবে দল নির্বাচনকে দায়ী করছেন ট্রট, ‘গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। এমনকি এসিবির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। দল নির্বাচন প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে তারা কেউ যোগাযোগ করেনি। শুধু টেস্ট দলেই নয়, সবশেষ এশিয়া কাপ থেকেই আমি পছন্দমতো দল পাচ্ছি না।’
এসিবির কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন ট্রট। আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চান তিনি, ‘কী হবে সেটা এখনই বলা মুশকিল। এসিবির সঙ্গে আমি কথা বলব। আগামী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত আমরা চুক্তিবদ্ধ। আপাতত আমি দায়িত্বের সীমা এবং নিজের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাই।’
ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতে চলমান মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দারুণ খেলছে অস্ট্রেলিয়া। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে তারা অপরাজিত। মাঠের পারফরম্যান্সে দুর্দান্ত অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারদের সঙ্গে ঘটে গেছে শ্লীলতাহানির ঘটনা। তা গড়িয়েছে থানা-পুলিশ পর্যন্ত।
অস্ট্রেলিয়া দল এখন অবস্থান করছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। এই শহরেই অস্ট্রেলিয়ার ২ নারী ক্রিকেটার শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ঘটনার প্রেক্ষিতে সিএ আজ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার ইন্দোরে এক ক্যাফেতে হাঁটছিলেন।তখন দুই মোটরসাইকেল আরোহী অশালীনভাবে স্পর্শ করেছিলেন তাঁদের। দলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা পুলিশের কাছে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তারা (পুলিশ) ব্যাপারটি এখন দেখছে।’
ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোতেও অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানির ঘটনা নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা। ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়া দলের সিকিউরিটি ম্যানেজার ইন্দোরের এমআইজি পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন পরশু সন্ধ্যায়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে ও আকিল নামে অভিযুক্ত এক বাইক আরোহীকে গ্রেপ্তার করেছে। এসআই নিধি রঘুবংশী জানিয়েছেন, দুই ক্রিকেটার টিম হোটেল থেকে বের হয়ে একটা ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই এক মোটরসাইকেল আরোহী তাদের অনুসরণ করতে থাকেন।
শ্লীলতাহানির শিকার দুই নারী ক্রিকেটার ড্যানি সিমন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সিমন্স এরপর স্থানীয় নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। তথ্য পেয়ে পুলিশের সহকারী কমিশনার হিমানি মিশ্র দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে দেখা করেছেন। এরপর তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৭৪ ও ৭৮ ধারার অধীনে এমআইজি পুলিশ স্টেশনে এফআইআর করেছেন হিমানি। ৭৪ ধারা মেয়েদের জবরদস্তি করার জন্য ও ৭৮ ধারা উত্যক্ত করার দায়ে এফআইআর করা হয়েছে।
শ্লীলতাহানির আগে অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটাররা আরও এক ঝামেলায় পড়েছিল। তাদের হোটেলে ইঁদুরের উৎপাতের ঘটনাও ঘটেছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশাখাপত্তনমের একটি হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন অজি ক্রিকেটাররা। এ সময় ডাইনিং রুমে ইঁদুর হানা দিলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ক্রিকেটাররা।
ইন্দোরে আজ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া দুই দলই নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলছে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ ওভারে ১ উইকেটে ৪২ রান করেছে। দুই দলই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে।
ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন গ্রায়েম ক্রেমার। জিম্বাবুয়ের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট প্রো ফিফটি চ্যাম্পিয়নশিপে মিডওয়েস্ট রাইনোসের হয়ে ২০১৮ সালে সর্বশেষ ২২ গজে নেমেছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁর দীর্ঘ সাত বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) গতকাল ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। সিকান্দার রাজা এই সিরিজে জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন। এই দলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো ক্রেমারের ফেরা ও শন উইলিয়ামসের না থাকা। জেডসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উইলিয়ামস নেই ব্যক্তিগত কারণেই।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকা আঞ্চলিক বাছাইপর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জিম্বাবুয়ে নিশ্চিত করেছে মূল পর্বের টিকিট। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—সীমিত ওভারের ক্রিকেটের এ তিনটি আইসিসি ইভেন্ট মিস করার পর অবশেষে মেজর টুর্নামেন্টে খেলছে আফ্রিকা মহাদেশের এ দলটি। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য জিম্বাবুয়ের যে দল ছিল, সেই দল থেকে কেবল একটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ট্রেভর গুয়ান্ডুর পরিবর্তে দলে এসেছেন ক্রেমার।
ক্রেমার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছিলেন ২০১৮ সালের মার্চে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। তাঁর নেতৃত্বে বাছাইপর্বে ব্যর্থ হয়ে ২০১৯ বিশ্বকাপে উঠতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। ক্রিকেট থেকে এরপর বিরতি নিয়েছেন তিনি। জিম্বাবুয়ে থেকে চলে গিয়েছিলেন দুবাইয়ে। সেখানে তাঁর স্ত্রী মের্না কাজ করেন উড়োজাহাজের পাইলট হিসেবে। ব্যস্ত ছিলেন গল্ফ খেলা নিয়েও।
জিম্বাবুয়ের জার্সিতে ২০০৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৯ টেস্ট, ৯৬ ওয়ানডে ও ২৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ক্রেমার। ১৪৪ ম্যাচে নিয়েছেন ২১১ উইকেট। যার মধ্যে ওয়ানডেতে ৪.৯১ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১১৯ উইকেট। এ ছাড়া ১৯ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে একটা সেঞ্চুরিও তাঁর রয়েছে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। এই হারারেতেই এবার হবে জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ২৯ অক্টোবর, ৩১ অক্টোবর ও ২ নভেম্বর হবে এই তিন টি-টোয়েন্টি।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি দল
সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, গ্রায়েম ক্রেমার, ব্র্যাড ইভান্স, ক্লাইভ মাডান্ডে, তাদিওয়ানশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, তাসিঙ্গা মুসেকিওয়া, তিনোতেন্দা মাপোসা, টনি মুনিয়োঙ্গা, ডিয়ন মেয়ার্স, ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা, ব্রেন্ডন টেলর।
ক্রীড়া ডেস্ক
‘ফিরেও ফেরা হলো না’ এটা বাংলা কবিতার একটি লাইন। এই লাইনটাই এখন মিলে যাচ্ছে রাফিনিয়ার সঙ্গে। মাঠে ফেরার প্রবল সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত হতাশা দীর্ঘ করলেন বার্সেলোনার এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর ওভিয়েডোর মাঠ থেকে ৩–১ গোলের জয় নিয়ে ফেরে বার্সা। সে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে পড়েন রাফিনিয়া। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন তিনি। সম্প্রতি চোট কাটিয়ে দলীয় অনুশীলেন ফেরেন। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে আগামী ২৬ অক্টোবর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আতিথেয়তা নেবে বার্সা। একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কাতালানদের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন হতে পারে রাফিনহার।
তবে মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে রাফিনিয়ার। বার্সার একটি সূত্রের বরাতে ইএসপিএন জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার অসুস্থ হয়ে পড়েন ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এজন্য গতকাল অনুশীলন করতে পারেননি। প্রতিবদেন ইএসপিএন জানিয়েছে, রিয়ালের বিপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ ক্লাসিকোতে রাফিনিয়াকে পাচ্ছে না বার্সা সেটা এখন নিশ্চিত। আরও কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।
গতকাল অনুশীলনে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে অফিসিয়ালদের সঙ্গে কথা বলে চলে যান রাফিনিয়া। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে সেরে উঠতে এক মাসের মতো সময় লেগেছে তাঁর। দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, মাঠে ফিরতে আরও প্রায় এক মাস অপেক্ষা করতে হবে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে।
সব মিলিয়ে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে বেশ চাপেই আছে বার্সা। রাফিনিয়া ছাড়াও রবার্ট লেভানডফস্কি, গাভি, হোয়ান গার্সিয়া, আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন, দানি ওলমোদের মতো প্রথম পছন্দের ফুটবলার পাচ্ছে না তারা। এমনকি নিষেধাজ্ঞার কারণে ডাগআউটে প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিককেও পাবে না বার্সা। এতো না পাওয়ার ভীড়ে রিয়ালের মতো শক্তিশালী ক্লাবের বিপক্ষে জেতাটা বেশ কঠিনই হবে তাদের জন্য।
ক্রীড়া ডেস্ক
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগ মুহূর্তে ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড। ইনজুরির কারণে ছিটকে গেছেন দলটির তারকা পেসার কাইল জেমিসন। এক বিবৃতিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (এনজেডসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে আগামীকালে সকালে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। তার আগে আজ শেষবারের মতো দলীয় অনুশীল করতে নেমেছিলেন জেমিসন। সেখানেই মাংসপেশিতে টান লাগে তাঁর। অস্বস্তি বোধ করছিলেন জেমিসন। তাই ঝুঁকি না নিয়ে ৩০ বছর বয়সী ক্রিকেটারদের দল থেকে বাদ দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার।
এর আগে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ও পিঠের পুরনো চোটে ভুগেছেন জেমিসন। তাই এবারের চোট খুব বেশি গুরুতর না হলেও ইংল্যান্ড সিরিজে তাঁক খেলানোর মতো সাহস দেখাতে চাননি ওয়াল্টার। পুনর্বাসনের জন্য ক্রাইস্টাচার্চ যাবেন জেমিসন। নিউজিল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্টের আশা, আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে দলে ফিরবেন এই গতি তারকা। খুব দ্রুতই তার বদলির নাম জানিয়ে দেবে কিউইরা।
জেমিসন প্রসঙ্গে ওয়াল্টার বলেন, ‘অনুশীলনে বোলিং করার সময় জেমিসন মাংসপেশিতে চোট পেয়েছেন। তাঁকে নিয়ে আমরা কোনো ধরনের ঝুঁকির পথে যেতে চাইব না। মৌসুমের শুরুতেই এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়াটাই সঠিক মনে হয়েছে। এই বিশ্রাম পেয়ে জেমিসন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারবে।’
নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে স্কোয়াড: মিচেল সান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জেকব ডাফি, জ্যাক ফোকস, ম্যাট হেনরি, টম লাথাম, ড্যারেল মিচেল, রাচিন রবিন্দ্র, নাথান স্মিথ, কেইন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।
