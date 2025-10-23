মিরপুরেই শেষ ম্যাচ খেলতে চান সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম এক সময় সাকিব আল হাসানের কাছে ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৪৪ ম্যাচ তো তিনি খেলেছেনই। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও (ডিপিএল) অসংখ্য ম্যাচ খেলেছেন এই মাঠে। কিন্তু এই চেনা মিরপুরই গত এক বছরে সাকিবের কাছে হয়ে উঠেছে অচেনা।
বাংলাদেশের জার্সিতে সাকিব সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। ভারতের বিপক্ষে সেই টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল কানপুরে। সেই টেস্টের আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাকিব। ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে চেয়েছিলেন মিরপুরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তাঁকে নিয়েই শুরুতে দল ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু নানা জটিলতায় ঘরের কাছাকাছি এসেও ফিরতে হয়েছিল বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে।
সাকিব গত ১ বছরে মিরপুরে কেন, বাংলাদেশের জার্সিতে কোথাও খেলতে পারেননি। এমনকি ২০২৫ বিপিএলেও খেলার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। কবে তিনি বাংলাদেশের জার্সিতে ফিরতে পারবেন, সে ব্যাপারে এখনো ঘোর অনিশ্চয়তা। তবু মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। ক্রিকবাজকে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘অবশ্যই ১০০ পারসেন্ট (মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলা)। আমার চেয়েও এটা ভক্ত-সমর্থকদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। যদি এমনটা হয়, তাহলে আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো কিছু হবে।’ একই সঙ্গে সাকিবের দাবি, কোনো সংস্করণ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি অবসর নেননি।
১৮ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন বলে সাকিব পেয়েছেন ‘রেকর্ড আল হাসান’ উপাধি। তেমনি বিতর্কও তাঁকে নিয়ে কম হননি। বিভিন্ন কারণে খবরের শিরোনাম হয়েছেন বারবার। এমনকি বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের নামের পাশে ‘শোরুম আল হাসান’ উপাধিও জুটে গিয়েছিল। যদিও ৩৮ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার এগুলো নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামান না। ক্রিকবাজকে সাকিব বলেন,‘মানুষের যার যার ভাবনা থাকতে পারে। আমি এটা নিয়ে চিন্তিত না। মানুষ কী ভাবছে আমার ব্যাপারে, সেটা নিয়ে আমি কিছু মনে করি না।’
বাংলাদেশের জার্সিতে গত ১২ মাসে খেলতে না পারলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগসহ (সিপিএল) বিশ্বের বিভিন্ন টি-টেন টুর্নামেন্টেও খেলেছেন তিনি। এ মাসের শুরুতে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হওয়া যুক্তরাষ্ট্রে মাইনর লিগ ক্রিকেটে (এমআইএলসি) আটলান্টা ফায়ারের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাকিব। তাঁরই এক সতীর্থ সাগর প্যাটেল ক্রিকবাজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাকিবকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। আটলান্টা ফায়ারের ব্যাটার সাগর প্যাটেল বলেন, ‘সে হাসছিল। বাচ্চার মতো মনে হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে খেলাটা সে উপভোগ করছিল। শুধু খেলার জন্যই খেলা না। ভালোবেসেই খেলেছিল আমাদের সঙ্গে। সব সময় মজা করছিল আমার সঙ্গে।’
ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত এক ভেন্যুতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড সাকিবের। মিরপুরে ৮৯ ওয়ানডেতে ৪.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩১ উইকেট। এই তালিকায় তিনি পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানি কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামকে। শারজায় পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার ৭৭ ওয়ানডেতে ৩.৫৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১২২ উইকেট।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। মিরপুরে আজ তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়ে গেছে সিরিজ নির্ধারণী। যে দল জিতবে, তারাই সিরিজ জিতবে ২-১ ব্যবধানে।
সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই প্রথমে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে প্রথম ওয়ানডেতে তারা ব্যাটিং পেয়েছিল টস হেরে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচেও আগে ব্যাটিং নিয়েছেন তিনি। একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেনি বাংলাদেশ।
নাসুমের সঙ্গে আজ স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। যাঁদের মধ্যে রিশাদ ব্যাটিংয়ে শেষের দিকে ঝড় তুলে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলছে। সফরকারীদের একাদশে আছেন চার স্বীকৃত স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। আলিক আথানাজও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ১৪ রানে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। তিন ওভার মেডেন দিয়েছিলেন তিনি।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিন টি-টোয়েন্টি। সাদা বলের এই সিরিজটি হবে চট্টগ্রামে।
বাংলাদেশের একাদশ
সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্র্যান্ডন কিং, আলিক অ্যাথানাজে, আকিম আগুস্তে, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, গুড়াকেশ মতি, খারি পিয়েরে, আকিল হোসেন
৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের। এদিকে অ্যাডিলেডে শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। আর মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে সিরিজ জিততে। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: চতুর্থ দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, এ স্পোর্টস
তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইউরোপা লিগ
ফেনারবাচে-স্টুটগার্ট
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
লিওঁ-বাসেল
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
রোমা-ভিক্টোরিয়া প্লজেন
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
নটিংহাম-পোর্তো
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
টি-টোয়েন্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাটিং করতে পারেন না বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছেন বাবর আজম। সময়টাও খুব একটা কম নয়। ১০ মাসেরও বেশি সময়। অবশেষে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো হয়েছে বাবরকে।
২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জার্সিতে সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন বাবর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেই ম্যাচের পর পাকিস্তান টি-টোয়েন্টিতে খেলেছে ৩১ ম্যাচ। বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেছে দুটি সিরিজও পাকিস্তান খেলেছে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে। এমনকি সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে পাকিস্তান এশিয়া কাপেও খেলেছে। অবশেষে বাবরের ১০ মাসের অপেক্ষা ফুরোল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আজ সালমান আলী আঘাকে অধিনায়ক করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে পাকিস্তানের ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে।
২০২৫ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ব্যাটিং ব্যর্থতার পর দলে পরিবর্তনের গুঞ্জন শোনা যায়। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের সেই টুর্নামেন্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ হারিস ও ফখর জামান। তবে ফখর মূল দল থেকে বাদ পড়লেও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের দলে রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে আছেন। বাবরের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন নাসিম শাহও। চমক হয়ে এসেছেন উসমান তারিক। এই সিরিজ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে যাচ্ছে তারিকের।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ব্যাটিং লাইনআপে বাবর-সালমানের সঙ্গে থাকছেন সাইম আইয়ুব, সাহিবজাদা ফারহান, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, উসমান খানরা। যাঁদের মধ্যে উসমান উইকেটরক্ষক ব্যাটার, মোহাম্মদ নাওয়াজ বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার ও ফাহিম আশরাফ পেস বোলিং অলরাউন্ডার। ফাহিম-নাসিমের সঙ্গে পেস বোলিং লাইনআপে আছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জারা।
টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলও ঘোষণা করেছে পিসিবি। এই সিরিজ দিয়েই ওয়ানডেতে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়কত্ব শুরু করবেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। শাহিনের নেতৃত্বাধীন ১৬ সদস্যের ওয়ানডে দলে আছেন বাবর, ফখর জামান, মোহাম্মদ রিজওয়ানের মতো তারকারা। ফিরেছেন ফয়সাল আকরাম, হারিস রউফ ও হাসিবউল্লাহ। ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।
বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডিতে চলছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন। এই ম্যাচই মূলত সিরিজের শেষ টেস্ট। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণ শেষে সাদা বলের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। ২৮ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত সিরিজের তিনটি টি-টোয়েন্টি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষেই মূলত পাকিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে হবে পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ।
টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৪২২৩ রান করেছেন বাবর। গড় ৩৯.৮৩। ৩৬ ফিফটির সঙ্গে করেছেন ৩ সেঞ্চুরি। সমালোচনা মূলত তাঁর ১২৯.২২ স্ট্রাইকরেট নিয়েই। দীর্ঘদিন পর যখন সুযোগ পেলেন, সেটা কাজে লাগাতে পারেন কিনা, সময়ই বলে দেবে।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আব্দুল সামাদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জা, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, শাহিন শাহ আফ্রিদি, উসমান খান (উইকেটরক্ষক), উসমান তারিক
রিজার্ভ: ফখর জামান, হারিস রউফ, সুফিয়ান মুকিম
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাকিস্তানের ওয়ানডে দল
শাহিন শাহ আফ্রিদি, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফয়সাল আকরাম, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসিবউল্লাহ, হাসান নেওয়াজ, হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নেওয়াজ, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা
কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছিল না জুড বেলিংহামের। রিয়াল মাদ্রিদ দারুণ ছন্দে থাকলেও তিনি পাচ্ছিলেন না গোলের দেখা। অবশেষে এই তারকা মিডফিল্ডার গোল করলেন চ্যাম্পিয়নস লিগে। দল জেতার পর বেলিংহামকে প্রশংসায় ভাসালেন রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো।
২০২৫-২৬ মৌসুমে রিয়ালের জার্সিতে প্রথম ছয় ম্যাচে কোনো গোলের দেখা পাননি বেলিংহাম। এমনকি ছিল না কোনো অ্যাসিস্টও। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে জুভেন্টাসের বিপক্ষে গোলখরা কাটল বেলিংহামের। রিয়ালের একের পর এক গোল আটকে দিলেও ৫৭ মিনিটে জুভেন্টাস গোলরক্ষক মিকেল ডি গ্রেগরিও হার মেনেছেন বেলিংহামের কাছে। বেলিংহামের এই ৫৭ মিনিটের গোলেই ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল। ম্যাচ শেষে এই তারকা মিডফিল্ডারকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আলোনসো বলেন, ‘জুড পরিপূর্ণ এক খেলোয়াড়। গোল তো করেছেই। সব মিলিয়ে তার খেলা ছিল অসাধারণ। হেতাফের বিপক্ষে (রোববার) সে যেভাবে খেলেছে, সেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আজও (গতকাল) সে দারুণ খেলেছে।’
৬৬ শতাংশ বলের দখল রেখে রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর গত রাতে নিয়েছে ৯ শট। কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়ররা গোলের কাছাকাছি গিয়েও সফল হননি। শেষ পর্যন্ত রিয়ালকে বাঁচিয়েছেন বেলিংহামই। ম্যাচ শেষে এই তারকা মিডফিল্ডার প্রসঙ্গেই বারবার কথা বলেছেন আলোনসো। রিয়াল কোচ বলেন, ‘সে কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলোয়াড়, প্রতিনিয়ত সেটার প্রমাণ দিচ্ছে। তার খেলা দেখে সত্যিই আনন্দিত। তার স্কিল অসাধারণ। সে বক্স টু বক্স খেলতে পছন্দ করে। সে বিশ্বের অন্যতম পরিপূর্ণ এক ফুটবলার।’
জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লেও রিয়াল মাদ্রিদের রক্ষণভাগের ভালোই পরীক্ষা নিয়েছে জুভেন্টাস। প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে জুভেন্টাস কমপক্ষে তিনবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল। ৭ মিনিটে জুভেন্টাস মিডফিল্ডার পিয়েরে কালুলু গোলের সুযোগ পেলেও রিয়াল ডিফেন্ডার রাউল অ্যাসেনসিও আটকে দিয়েছেন। এরপর ১০ মিনিটে ওয়েস্টন ম্যাকেনির নিচু হওয়া শট রিয়াল মাদ্রিদের গোলপোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। আর ১৪ মিনিটে ফেদেরিকো গাত্তির নিশ্চিত গোল হওয়া শট প্রতিহত করেন রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া।
জুভেন্টাসের বিপক্ষে এমন কঠিন পরীক্ষা যে দিতে হবে, সেটা জানতেন আলোনসো। ১-০ গোলে জয়ের পর রিয়াল কোচ বলেন, ‘আমি জানতাম, আজ (গতকাল) খেলাটা অনেক কঠিন হবে। সত্যিই এই ম্যাচ জিততে অনেক কষ্ট হয়েছে। আমরা শুরুটা দারুণ করেছিলাম ও গোল হওয়ার পর ম্যাচটা আমাদের পক্ষে চলে এসেছে।’
রিয়াল মাদ্রিদও এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে পূর্ণ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। আসলে গ্রুপ পর্বের প্রথম পাঁচে থাকা প্রত্যেক দলেরই পয়েন্ট ৯। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সবার ওপরে পিএসজি। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার মিলান, আর্সেনাল ও রিয়াল মাদ্রিদ।
