সব স্পোর্টসকেই সহায়তা করতে চান বিসিবি সভাপতি

ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশে যতটা না উন্মাদনা, দেশের অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মর্তুজারা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি। আর গত কয়েক মাসে হামজা চৌধুরী, শমিত শোমদের মতো প্রবাসী ফুটবলারদের আগমনে দেশের ফুটবলে জোয়ার বয়ে গিয়েছে।
দেশের ক্রিকেট-ফুটবলে বলার মতো সাফল্য অত বেশি না হলেও তালিকাটা একেবারে ছোট নয়। ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, সেটা দেশের ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত অনেক বড় সাফল্য। সবশেষ দুটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ফুটবলে নারী সাফে ২০২২ ও ২০২৪ সালে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। দুইবারই সাবিনা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমারা শিরোপা জিতেছেন স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে।
ক্রিকেট-ফুটবলসহ দেশের সব খেলাধুলায় সাফল্য আসুক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল চান সেটাই। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ এক অনুষ্ঠানে বুলবুল বলেন, ‘বিএসপিএসহ যারা এই সংবাদগুলো প্রচার করেন, তাদের সাহায্য নিয়ে সব ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো মিলে যদি একটা স্পোর্টস সেন্টার বা বিজ্ঞান বা শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা সকলে লাভবান হব। আমি কথা দিচ্ছি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং এর যত সংস্থা আছে, সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করব। শুধু ফুটবল-ক্রিকেট না, সব স্পোর্টসকেই সহায়তা করব ইনশা আল্লাহ।’
বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে বুলবুলের সঙ্গে এসেছেন বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদ ও বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ফুটবল-ক্রিকেটসহ দেশের অন্যান্য খেলাধুলায় কীভাবে উন্নয়ন সম্ভব, সেটা নিয়ে তাবিথের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বুলবুল। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন বিসিবি সভাপতি। সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে বুলবুল বলেন, ‘বসে বসে আলাপ করছিলাম তাবিথ ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা যদি তাকিয়ে দেখি অলিম্পিক স্পোর্টস, মাল্টি স্পোর্টসগুলো মানে অন্যান্য যে সংস্থাগুলো খেলে, সেখানে কিন্তু আমাদের অত বড় সাফল্য নেই। আমরা সকলে কিছু কিছু অবদান যদি রাখতে পারি যেমন স্পোর্টস সায়েন্স, স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস সাইকোলজি, একটা পরিপূর্ণ বায়োমেকানিকাল ল্যাব। সেখানে আমরা আমন্ত্রণ জানাই সব খেলাধুলার বিভাগকে। এই প্রোগ্রামটার পেছনে গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে কাজ করেছি।’
টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পর ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে পথচলা শুরু হয় বাংলাদেশের। টেস্ট খেলার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন এক উদ্যোগের ঘোষণা গত রাতে দিয়েছেন বুলবুল। বিসিবির এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘৯ ও ১০ নভেম্বর ঢাকায় হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স। এই কনফারেন্স আমাদের সফল হবে বলে আশা করছি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেট সমৃদ্ধশালী হবে। বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ও আট বিভাগে ক্রিকেট ছড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতিটি স্টেকহোল্ডার, যেমন জেলার ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট, জেলা ক্রীড়া অফিসার, জেলার ক্রিকেট কোচ, জেলার নারী উদ্যোক্তা—সবার সঙ্গে একসঙ্গে আলোচনা করে জানব বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতিতে কী দরকার।’ আজ বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি।
দরজায় কড়া নাড়ছে অ্যাশেজ সিরিজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট সিরিজটির আগে ব্যাট হাতে রান ফোয়ারা ছুটাচ্ছেন মারনাস লাবুশেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে সবশেষ ৭ ম্যাচে পঞ্চম শতকের দেখা পেলেন এই তারকা ব্যাটার। সবশেষ আজ ওয়ানডে কাপে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পান তিনি।
তাঁর সেঞ্চুরিতে ভর করে সাউথ ওয়েলসকে ৯৬ রানে হারিয়েছে কুইন্সল্যান্ড। তাদের করা ২৮৭ রানের জবাবে ১৯১ রানে অলআউট হয় সাউথ ওয়েলস। দলকে বড় পুঁজি এনে দিনে ১০১ রানের ইনিংস খেলেন লাবুশেন। সাম্প্রতিক সময়ে বড় ইনিংস খেলার পাশাপাশি নিখুঁত শট খেলেও নজর কাড়ছেন ৩১ বছর বয়সী ব্যাটার।
সবশেষ ৭ ম্যাচের ৮ ইনিংসে লাবুশেনের সংগ্রহ ৬৭৯ রান। ব্যাটিং গড় ৮৪.৮৭। এমন ফর্মের কারণে যে অ্যাশেজ দিয়ে দলে ফিরবেন সেটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। দেশের হয়ে সবশেষ গত জুনে লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিনশিপের ফাইনালে এই সংস্করণে খেলেন লাবুশেন।
সংবাদমাধ্যমের দাবি, অ্যাশেজে ফিরলে লাবুশেনকে দিয়ে ওপেনিং করাবে অস্ট্রেলিয়া। আগামী ২১ নভেম্বর পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে অজিরা। অ্যাশেজকে সামনে রেখে খুব শিগগিরই দল দেবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।
ফক্স স্পোর্টস নিউজকে লাবুশানে বলেন, ‘আমার এমন ফর্মের দরকার ছিল। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি সবসময় মনে করি যা হচ্ছে সব ঠিক আছে। আমি শুধু অনুশীলন চালিয়ে যেতে থাকব, সব সময় এটা ভালো পরিকল্পনা না। আমার জন্য এমন সময়ের দরকার ছিল। আমি নিজের সেরাটা বের করে আনার জন্য চেষ্টা করছিলাম।’
ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। বাংলাদেশ সফরের পর এবার তাদের গন্তব্য নিউজিল্যান্ড। নতুন সিরিজের আগে বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা এক ক্রিকেটারকে বাদ দিল উইন্ডিজ।
ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই) গত রাতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে। শাই হোপের নেতৃত্বাধীন এই দলে পরিচিত ক্রিকেটাররাই আছেন। বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা গুড়াকেশ মোতিকে নিউজিল্যান্ড সিরিজে নিল না সিডব্লিউআই। বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৫.৭৮ ইকোনমিতে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলেছিলেন কেবল এক ম্যাচ। কিন্তু এক ওভার বোলিং করে ১১ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। এমন পারফরম্যান্সের পর তাঁর বোলিং অ্যাকশন উন্নত করতে সময় দেওয়া হচ্ছে। ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগ শুরুর আগে রয়্যাল স্পোর্টস গ্রুপের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করবেন।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে চার মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ফোর্ড। পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া শেষে দলে ফিরেছেন ক্যারিবীয় এই পেসার। জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কেবল দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে ১৩ ওয়ানডে ও ৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ফোর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২১ ম্যাচে নিয়েছেন ২৫ উইকেট। চমক বলতে এক বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শামার স্প্রিঙ্গারের ফেরা। স্প্রিঙ্গার সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে দুই টি-টোয়েন্টি খেলে ১২.২৫ ইকোনমিতে ২ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার।
নিউজিল্যান্ড সিরিজে উইন্ডিজের ব্যাটিং লাইনআপে শাই হোপের পাশাপাশি ব্র্যান্ডন কিং, আমির জাঙ্গু, আলিক আথানাজ, আকিম আগুস্তে, রভমান পাওয়েল, শারফেন রাদারফোর্ডের মতো তারকারা। রস্টন চেজ, আকিল হোসেন, খারি পিয়েররা সামলাবেন স্পিন বোলিং টুর্নামেন্ট। ব্যাটিংয়েও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন তাঁরা। অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডারের পাশাপাশি পেস বোলিং লাইনআপে থাকছেন জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড, শামার স্প্রিঙ্গাররা। শেফার্ড শুক্রবার চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে হ্যাটট্রিক করেছেন।
৫ নভেম্বর অকল্যান্ডে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৬ নভেম্বর এই ভেন্যুতে হবে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ৯ ও ১০ নভেম্বর নেলসনে হবে তৃতীয় ও চতুর্থ টি-টোয়েন্টি। পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ডানেডিনে হবে ১৩ নভেম্বর।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল
শাই হোপ (অধিনায়ক), আলিক আথানাজ, আকিম আগুস্তে, রস্টন চেজ, ম্যাথু ফোর্ড, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আমির জাঙ্গু, ব্রেন্ডন কিং, খারি পিয়েরে, রভমান পাওয়েল, শারফান রাদারফোর্ড, জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড, শামার স্প্রিঙ্গার
ট্রাভিস হেডের নাম এলে ভারতের স্বাভাবিকভাবেই ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের ঘটনা মনে পড়বে। দুই বছর আগে আহমেদাবাদসহ পুরো ভারতকে কাঁদিয়েছিলেন তিনি। ভারত যে তাঁর প্রিয় প্রতিপক্ষ, এটার প্রমাণ তিনি অনেকবার দিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর নাম হয়ে গেছে ‘ট্রাভিস হেডেক’।
বিধ্বংসী হেডকে নিয়ে অবশেষে দুশ্চিন্তা দূর হলো ভারতের। এশিয়ার দলের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি খেলবেন না অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার। ভারত সিরিজ বাদ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেট শেফিল্ড শিল্ডে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতেই মূলত দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন হেড। শেফিল্ড শিল্ডে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবেন তিনি।
হেডের পাশাপাশি জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্ক, স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান লায়ন, অ্যালেক্স ক্যারি, মারনাস লাবুশেনরাও অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন। প্রত্যেকে যাঁর যাঁর রাজ্য দলে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জানিয়েছে, ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া শেফিল্ড শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডে তাঁরাই খেলবেন, যাঁদের অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের একাদশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায় রয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি হবে ৬ ও ৮ নভেম্বর। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে। শেষ দুই টি-টোয়েন্টির ভেন্যু গোল্ডকোস্ট ও ব্রিসবেন। এর আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। টি-টোয়েন্টি সিরিজও অজিরা খেলছে মার্শের অধিনায়কত্বে।
ভারতকে ২০২৩ সালে দুইবার কাঁদিয়েছিলেন হেড। সে বছর নভেম্বরে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে লন্ডনের ওভালে জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-অস্ট্রেলিয়া। লন্ডনে ফাইনালের দুই ইনিংসে ১৬৩ ও ১৮ রান করে পেয়েছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। তবে ভারতের বিপক্ষে হেডের সাম্প্রতিক সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে এশিয়ার দলটির বিপক্ষে ৬ ইনিংসে ২৩ গড়ে করেছেন ১৩৮ রান। তবে আইপিএলে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে অভ্যস্ত হেড ভারতীয় বোলারদের ভালো করেই চেনেন। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার সুযোগ পেলে বেশ তাণ্ডব চালাতে পারেন। জসপ্রীত বুমরা, হারশিত রানা, বরুণ চক্রবর্তীদের জন্য তাই শেষ দুই টি-টোয়েন্টিতে হেডের না থাকাটা একরকম স্বস্তির।
ইনজুরি, অফফর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই সমালোচনার মুখে ছিলেন লামিনে ইয়ামাল। সুযোগ পেয়ে এই উইঙ্গারকে ধুঁইয়ে দিচ্ছিলেন নিন্দুকেরা। তবে মাঠের পারফরম্যান্স দিয়েই সব সমালোচনার জবাব দিলেন ১৮ বছর বয়সী ফুটবলার।
লা লিগায় রোববার রাতে এলচেকে ডেকে এনে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান পাঁচে নামিয়ে এসেছে কাতালানরা। অলিম্পিক লুইস স্টেডিয়ামে নবম মিনিটে স্বাগতিকদের এগিয়ে নেন ইয়ামাল। সতীর্থ বালদের কাছ থেকে বল পেয়ে প্রতিপক্ষের দুজনের মাঝ দিয়ে জোরালো শটে লিড এনে দেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার।
এই গোলের পর উদযাপনে সমালোচনার জবাব দিয়েছেন ইয়ামাল। কিছুটা দৌঁড়ে গিয়ে বার্সার ব্যাচ দেখান এবং কামড়ে দেন। ইয়ামাল যেন বোঝাতে চাইলেন, বাজ সময় থেকে বের হয়ে এসেছেন তিনি। নিন্দুকদের হতাশ করতে মাটির দিকে ইঙ্গিত করেন ইয়ামাল। এমনকি উদযাপনে নিজের কাঁধ থেকে ওজন নামানোর ইঙ্গিত করতেও দেখা যায় তাঁকে। সে সময় ডাগআউটে হান্সি ফ্লিকের উদযাপনও ছিল দেখার মতো। আনন্দে লাফিয়ে উঠেন তিনি। যেন প্রিয় ছাত্রের ফর্মে ফেরার উচ্ছ্বাস সবথেকে বেশি ছুঁয়ে গেছে এই জার্মান কোচকে।
গত সেপ্টেম্বরে চোট পান ইয়ামাল। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না উঠলেও রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ২৬ অক্টোবর রাতে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে মাঠে নামেন তিনি। সেদিন নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন ইয়ামাল। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর ম্যাচ শেষে রিয়ালের খেলোয়াড়দের তোপের মুখে পড়েন। সাম্প্রতিক সময়ে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েও আলোচনায় এসেছেন। সব মিলিয়ে ভালো সময়ের দেখাই যেন পাচ্ছিলেন না তারকা ফুটবলার। অবশেষে এলচের বিপক্ষে গোল করে স্বরূপে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন ইয়ামাল।
ম্যাচ শেষে ইয়ামালকে নিয়ে কথা বলেছেন ফ্লিক। তিনি বলেন, ‘ইয়ামালকে তাঁর ইনজুরির বিষয়টি মাথায় রেখেই চলতে হবে। সে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করে। তাঁকে অনুশীলন করতে হবে। ইনজুরি থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসাও নিতে হবে। সে এসব করে যাচ্ছে। ইয়ামালের চোট পুরোপুরি ভালো হয়েছে আমি সেটা বলতে চাই না। ইনজুরির কাজ হলো আসা এবং যাওয়া। তাই ইনজুরি পরিচালনা করেই খেলতে হবে।’
