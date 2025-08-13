পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া উইন্ডিজ ক্রিকেটারের বড় লাফ, ব্রেভিসেরও বিশাল উন্নতি

ক্রীড়া ডেস্ক
ত্রিনিদাদে গত রাতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে জেইডেন সিলসের আগুনে বোলিংয়ে পুড়েছে পাকিস্তান। ১১ ব্যাটার মিলিয়ে পাকিস্তানের ইনিংসে ১০০ পেরোয়নি। ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন তিনি। ডেওয়াল্ড ব্রেভিসেরও বড় উন্নতি হয়েছে র্যাঙ্কিংয়ে।
পাকিস্তানের বিপক্ষে গত রাতে সিলস ৭.২ ওভার বোলিং করে ১৮ রান খরচ করে নিয়েছেন ৬ উইকেট। ওয়ানডেতে এটাই সিলসের সেরা বোলিং। পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব, আব্দুল্লাহ শফিক, মোহাম্মদ রিজওয়ান, বাবর আজম, নাসিম শাহ, হাসান আলী—এই ছয় ব্যাটারকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখিয়েছেন সিলস। যাঁদের মধ্যে সাইম, শফিক, রিজওয়ান, হাসান চার ব্যাটার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে পাকিস্তান ৯২ রানে অলআউট হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পায় ২০২ রানের বিশাল জয়। সিরিজ জয়ের পর আজ সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। হালনাগাদের পর ২৪ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩৩ নম্বরে উঠে এসেছেন সিলস। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫১৭। সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন উইন্ডিজ এই পেসার।
সিলসের সতীর্থ গুড়াকেশ মোতিরও র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে। ৫ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১২ নম্বরে মোতি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬০১। পাকিস্তানি লেগস্পিনার আবরার আহমেদ ৩ ধাপ এগিয়ে এখন ৫৪ নম্বরে। পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজে মোতি ও আবরার নিয়েছেন ৪ ও ৩ উইকেট। ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১১ পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৬৭১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে মাহিশ তিকশানা। দুই ও তিনে থাকা কুলদীপ যাদব ও কেশব মহারাজের রেটিং পয়েন্ট ৬৫০ ও ৬৪৮।
টি-টোয়েন্টি ও টেস্টেও র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে। ৬ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১০ নম্বরে অস্ট্রেলিয়ার টিম ডেভিড। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৮০। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতেই ফিফটি পেয়েছেন। যার মধ্যে ১০ আগস্ট ডারউইনে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৫২ বলে ৮৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। একই মাঠে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে রেকর্ড সেঞ্চুরি (৫৬ বলে ১২৫ রান) করেছেন। ৮০ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ২১ নম্বরে ব্রেভিস। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬১৪। ৮২৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। দুই ও তিনে থাকা তিলক ভার্মা ও ফিল সল্টের রেটিং পয়েন্ট ৮০৪ ও ৭৯১। দুজনেই এক ধাপ করে এগিয়েছেন।
এক ধাপ এগিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে তিনে উঠে এসেছেন ম্যাট হেনরি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৪৬। নিউজিল্যান্ডের এই পেসারের এটা ক্যারিয়ারসেরা রেটিং পয়েন্টও। কদিন আগে শেষ হওয়া জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১৬ উইকেট নিয়েছেন। ৮৮৯ ও ৮৫১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই এক ও দুইয়ে জসপ্রীত বুমরা ও কাগিসো রাবাদা। হেনরির সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন হয়েছে প্যাট কামিন্সের। টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে কামিন্স এখন চার নম্বরে।
টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান এক ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৪৬। ৬৫৩ ও ৬৫২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ ও ১০ নম্বরে আর্শদীপ সিং ও তিকশানা। মোস্তাফিজের মতো আর্শদীপ-তিকশানাও এগিয়েছেন এক ধাপ করে। এই তালিকায় প্রথম আট অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৭১৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে জ্যাকব ডাফি। দুই ও তিনে থাকা আদিল রশিদ ও আকিল হোসেনের রেটিং পয়েন্ট ৭১০ ও ৭০৭।
ত্রিনিদাদে গত রাতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে জেইডেন সিলসের আগুনে বোলিংয়ে পুড়েছে পাকিস্তান। ১১ ব্যাটার মিলিয়ে পাকিস্তানের ইনিংসে ১০০ পেরোয়নি। ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন তিনি। ডেওয়াল্ড ব্রেভিসেরও বড় উন্নতি হয়েছে র্যাঙ্কিংয়ে।
পাকিস্তানের বিপক্ষে গত রাতে সিলস ৭.২ ওভার বোলিং করে ১৮ রান খরচ করে নিয়েছেন ৬ উইকেট। ওয়ানডেতে এটাই সিলসের সেরা বোলিং। পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব, আব্দুল্লাহ শফিক, মোহাম্মদ রিজওয়ান, বাবর আজম, নাসিম শাহ, হাসান আলী—এই ছয় ব্যাটারকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখিয়েছেন সিলস। যাঁদের মধ্যে সাইম, শফিক, রিজওয়ান, হাসান চার ব্যাটার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে পাকিস্তান ৯২ রানে অলআউট হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পায় ২০২ রানের বিশাল জয়। সিরিজ জয়ের পর আজ সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। হালনাগাদের পর ২৪ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩৩ নম্বরে উঠে এসেছেন সিলস। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫১৭। সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন উইন্ডিজ এই পেসার।
সিলসের সতীর্থ গুড়াকেশ মোতিরও র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে। ৫ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১২ নম্বরে মোতি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬০১। পাকিস্তানি লেগস্পিনার আবরার আহমেদ ৩ ধাপ এগিয়ে এখন ৫৪ নম্বরে। পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজে মোতি ও আবরার নিয়েছেন ৪ ও ৩ উইকেট। ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১১ পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৬৭১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে মাহিশ তিকশানা। দুই ও তিনে থাকা কুলদীপ যাদব ও কেশব মহারাজের রেটিং পয়েন্ট ৬৫০ ও ৬৪৮।
টি-টোয়েন্টি ও টেস্টেও র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে। ৬ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১০ নম্বরে অস্ট্রেলিয়ার টিম ডেভিড। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৮০। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতেই ফিফটি পেয়েছেন। যার মধ্যে ১০ আগস্ট ডারউইনে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৫২ বলে ৮৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। একই মাঠে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে রেকর্ড সেঞ্চুরি (৫৬ বলে ১২৫ রান) করেছেন। ৮০ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ২১ নম্বরে ব্রেভিস। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬১৪। ৮২৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। দুই ও তিনে থাকা তিলক ভার্মা ও ফিল সল্টের রেটিং পয়েন্ট ৮০৪ ও ৭৯১। দুজনেই এক ধাপ করে এগিয়েছেন।
এক ধাপ এগিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে তিনে উঠে এসেছেন ম্যাট হেনরি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৪৬। নিউজিল্যান্ডের এই পেসারের এটা ক্যারিয়ারসেরা রেটিং পয়েন্টও। কদিন আগে শেষ হওয়া জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১৬ উইকেট নিয়েছেন। ৮৮৯ ও ৮৫১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই এক ও দুইয়ে জসপ্রীত বুমরা ও কাগিসো রাবাদা। হেনরির সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন হয়েছে প্যাট কামিন্সের। টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে কামিন্স এখন চার নম্বরে।
টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান এক ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৪৬। ৬৫৩ ও ৬৫২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ ও ১০ নম্বরে আর্শদীপ সিং ও তিকশানা। মোস্তাফিজের মতো আর্শদীপ-তিকশানাও এগিয়েছেন এক ধাপ করে। এই তালিকায় প্রথম আট অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৭১৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে জ্যাকব ডাফি। দুই ও তিনে থাকা আদিল রশিদ ও আকিল হোসেনের রেটিং পয়েন্ট ৭১০ ও ৭০৭।
লেগ স্পিন ভেলকিতে মুড়ি মুড়কির মতো উইকেট তুলে নেন রশিদ খান। একের পর এক রেকর্ড বইয়ে উঠছে তাঁর নাম। আফগান এই লেগস্পিনারের এবার নাম উঠে গেল একটি বাজে রেকর্ডে। যে রেকর্ড দেখলে তিনি নিশ্চিতভাবেই মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইবেন।২ ঘণ্টা আগে
এই ম্যাচকে ঘিরে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন কিউবা মিচেল। কিন্তু আলোচিত এই ফুটবলার বসুন্ধরা কিংসের শুরুর একাদশে না থাকায় অবাক হয়েছেন অনেকেই।৩ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টে আজ পুরুষ, নারী দুই দলেরই খেলা রয়েছে। দুই ম্যাচেই মুখোমুখি হবে সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স। তবে ছেলেদের ক্রিকেটে বাড়তি একটি ম্যাচ রয়েছে। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ওয়েলস ফায়ার-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পাওয়ার হিটিংয়ে ঘাটতি নতুন কিছু নয়। তবে এখন কিছুটা পরিবর্তন আসছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পাওয়ার হিটিং দক্ষতায়। চলতি বছরের আগস্টের আগেই তারা পঞ্জিকাবর্ষে ‘ছক্কার সেঞ্চুরি’ করে ফেলেছে, ১২ ম্যাচে মেরেছে ১০০ ছক্কা। তবু এখানে আরও উন্নতি আনতে জুলিয়ান উডকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য...৪ ঘণ্টা আগে