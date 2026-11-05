Ajker Patrika
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ক্রিকেট

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৬, ০৯: ৪৬
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
চলছে সিলেট টেস্টের প্রথম দিনের খেলা। ছবি: বিসিবি

ক্রীড়াঙ্গনে আজকের দিনটা ব্যস্ত যাবে। সিলেট টেস্টের প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। দুপুরে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ দিয়ে। রাতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের প্রতিপক্ষ ভুটান। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

সিলেট টেস্ট: ১ম দিন

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

বাংলাদেশ-ভুটান

রাত ৮টা, সরাসরি

ভারত-পাকিস্তান

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

উয়েফা ইউরোপা লিগ

মিলান-ফেরেনৎসভারোস

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ৪

ক্রিস্টাল প্যালেস-হফেনহেইম

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
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