টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
ক্রীড়াঙ্গনে আজকের দিনটা ব্যস্ত যাবে। সিলেট টেস্টের প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। দুপুরে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ দিয়ে। রাতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের প্রতিপক্ষ ভুটান। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
সিলেট টেস্ট: ১ম দিন
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ-ভুটান
রাত ৮টা, সরাসরি
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
উয়েফা ইউরোপা লিগ
মিলান-ফেরেনৎসভারোস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ৪
ক্রিস্টাল প্যালেস-হফেনহেইম
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১