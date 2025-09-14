Ajker Patrika
বাতাসের কারণে মারতে পারেনি বাংলাদেশ, দাবি জাকেরের

নিজস্ব প্রতিবেদক, আবুধাবি থেকে
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১: ২৬
জাকের আলীর প্রতিরোধও ভালো স্কোর আসেনি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ছবি: এএফপি

আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ উইকেটে হেরে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ওঠার পথটা কঠিন হয়ে গেছে বাংলাদেশের। পয়েন্ট টেবিলে বাংলাদেশ এখন তিনে। শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের সমান ২ পয়েন্ট থাকলেও নেট রানরেটে বাংলাদেশ (০.৬৫০) লঙ্কান (২.৫৯৫) ও আফগানদের (৪.৭০০) নিচে।

চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩৪ বলে অপরাজিত ৪১ রানের ইনিংস খেলা জাকের আলী ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বলছেন, তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হতে এখনো আশাবাদী, ‘আশা ছাড়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমরা জেতার জন্য খেলব। একই মানসিকতা থাকবে। এই ম্যাচেও আমরা জেতার মানসিকতা নিয়ে এসেছিলাম, হয়নি। পরের ম্যাচেও জেতার মানসিকতা নিয়েই নামব। আমরা তো টুর্নামেন্ট শুধু ম্যাচ খেলার জন্য আসিনি, আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এসেছি। এক ম্যাচ হারাতে এটা আশা হারিয়ে ফেলা যাবে না।’

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে ভুলে যাওয়ার মতো এক শুরু বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কান ফিল্ডাররা গোটা দুয়েক সুযোগ হাতছাড়া করার পরও বাংলাদেশ প্রথম ৬ ওভারে তুলতে পারল ৩ উইকেটে ৩০ রান। রানরেট ৫, অথচ এখনকার টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ার প্লেতে ২০ রানও উঠে যাচ্ছে! লঙ্কানদের বিপক্ষে ১০ ওভার শেষ না হতেই ৫৩ রান তুলতে গিয়ে ৫ উইকেট নেই বাংলাদেশের। বাকি ১০ ওভারে ৮.৫ রান রেটে ৮৫ রান উঠেছে জাকের আলী আর শামীম পাটোয়ারির অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে ৬১ বলে ৮৬ রানের জুটির সৌজন্যে।

টপ অর্ডার ধসে পড়ার পেছনে মরুর বাতাসকে সামনে নিয়ে এসেছেন জাকের, ‘যেহেতু গরম ছিল। বাতাস একটা ফ্যাক্ট। এই মাঠে দুই সাইডে মারা যায় না। এক পাশে গ্রাউন্ডে খেলতে হয়। টপ অর্ডারকে বেশি দোষ দেওয়া হয়ে যায়। ওরা ভালো বোলিং করেছে। ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমরা ভালো করিনি।’

