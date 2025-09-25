Ajker Patrika
টি-টোয়েন্টিতে ফিরতে পারেন বাবর-রিজওয়ান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ১৫
এশিয়া কাপে টপ অর্ডার ব্যাটারদের ব্যর্থতার পর বাবর–রিজওয়ানদের ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে আছে পাকিস্তান। অলিখিত সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারাতে পারলেই ভারতের বিপক্ষে শিরোপার লড়াইয়ে নামবে তারা। এরপরও পাকিস্তানের টপ অর্ডার ব্যাটারদের খারাপ ফর্ম ভাবাচ্ছে ভক্তদের। তাতেই বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ানদের দলে ফেরার গুঞ্জন ডালপালা মেলতে শুরু করেছে।

বাবর, রিজওয়ানদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ছাড়াই এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করে পাকিস্তান। যেটা নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। দুর্বল স্ট্রাইকরেটের কারণে তাঁদের দলে রাখা হয়নি বলে জানান নির্বাচকেরা। অবশ্য বাবর ও রিজওয়ান দলের বাইরে থাকলেও এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ব্যাটিং দুর্দশা স্পষ্ট। তাই এই টুর্নামেন্টের পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ফিরবেন তাঁরা, এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছেন এক্সপ্রেস ট্রিবিউন।

অক্টোবর-নভেম্বরে দুটি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আতিথেয়তা দেবে পাকিস্তান। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফিরবেন বাবর। এই ব্যাটার ওপেনিং করবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে তাঁর দলে ফেরার সম্ভাবনা বেশি বলে জানিয়েছেন এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের সাংবাদিক সালিম খালিক। রিজওয়ানের ফেরার বিষয়টি নির্ভর করছে মোহাম্মদ হারিসের ওপর। এশিয়া কাপের বাকি ম্যাচগুলোতে পারফরম্যান্সের উন্নতি না হলে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে সরিয়ে দেওয়া হবে। সে জায়গায় ফিরিয়ে আনা হবে রিজওয়ানকে।

সালিম খালিক জানিয়েছেন, টপ অর্ডার ব্যাটারদের বাজে পারফরম্যান্সের কারণে এশিয়া কাপের দলে বাবরকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল পাকিস্তান। বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা করেও সফল হতে পারেনি দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এশিয়া কাপ কর্তৃপক্ষ জানায়, দলের কোনো ক্রিকেটার ইনজুরিতে পড়লেই কেবল বাবরকে দলে নেওয়া যাবে।

