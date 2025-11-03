মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিতের চোখে পানি

ক্রীড়া ডেস্ক
হারমানপ্রীত কৌরের মতো রোহিত শর্মার নামের পাশেও থাকতে পারতো বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের তকমা। কিন্তু খুব কাছে গিয়েও হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে তারকা ব্যাটারকে। ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হারায় স্বপ্নভঙ্গ হয় রোহিতের। তাই বোধহয় মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি তিনি।
নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোহিত। পরিবার নিয়ে পুরো ম্যাচ উপভোগ করেছেন তিনি। ম্যাচজুড়ে স্বাগতিক দলকে সমর্থন দিয়ে গেছেন এই ক্রিকেটার। বাকিদের মতো রোহিতকেও ভারত নারী দলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে আত্মহারা হতে দেখা গেছে।
দীপ্তি শর্মার করা ইনিংসের ৪৬ তম ওভারের তৃতীয় বলে হারমানপ্রীতের হাতে ধরা পড়েন নাদিনে ডে ক্লার্ক। ৫২ রানের জয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয় স্বাগতিকদের। সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী আওয়াজে প্রকম্পিত হয় পুরো স্টেডিয়াম। খেলোয়াড়রা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে উদযাপনে মাতেন। ঠিক তখনই ক্যামেরায় আটকে যায় একটি দৃশ্য। দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপ জয়ী দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন রোহিত। এমন সময় উপরে দিকে তাকান। তখন তাঁর চোখ ছলছল করছিল। যেন আরেকটু হলেই চোখ বেয়ে নেমে আসবে আনন্দ অশ্রু। রোহিত যেন নারী দলের মাঝেই নিজের অপূর্ণতাকে খুঁজে নিতে চাইলেন।
টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিলেও ভারতের হয়ে ওয়ানডে খেলে যাচ্ছেন রোহিত। সবশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে দল বাজে সময় পার করলেও ব্যাট হাতে চেনা ছন্দেই ছিলেন হিটম্যান। একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটির দেখা পেয়েছেন তিনি। জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ফর্ম ধরে রাখতে পারলে ২০২৭ বিশ্বকাপ দলের সঙ্গী হওয়াটা তাঁর জন্য সময়ের ব্যাপার। অর্থাৎ এখনো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ আছে রোহিতের সামনে।
ক্রীড়া ডেস্ক
পুরুষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুইবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে ভারত। অপেক্ষা ছিল কেবল মেয়েদের। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে গতকাল। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা রেখে দিয়েছে আয়োজক ভারত।
প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে আত্মহারা ভারতের মেয়েরা। তাঁদের এই সাফল্য ছুঁয়ে গেছে দেশটির বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটারদের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন বার্তায় হারমানপ্রীত কৌর, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মাদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, বিরেন্দর শেবাগরা।
এক্সে ভারত নারী দলের উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন টেন্ডুলকার। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় পুরো প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্নগুলো তাড়া করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের মহিলা ক্রিকেট দল সত্যিই বিশেষ কিছু করেছে। তারা সারা দেশের অসংখ্য তরুণীকে ব্যাট–বল তুলে মাঠে নামতে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে তারাও একদিন বিশ্বকাপ জিততে পারে। ভারতীয় নারী ক্রিকেটের যাত্রায় এটি একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। মেয়েরা পুরো জাতিকে গর্বিত করেছে।’
শুভেচ্ছা বার্তায় অনিল কুম্বলে লিখেছেন, ‘শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ এক অভিযান। সুশৃঙ্খল, নির্ভীক এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় দল। এই জয় চাপের মুখে দলের ধারাবাহিকতা এবং সংযমের প্রতিফলন। দক্ষিণ আফ্রিকাকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। তারা হৃদয় দিয়ে লড়াই করেছে। ফাইনালকে সত্যিকার অর্থেই দারুণ লড়াই করেছে।’
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে কোহলি লিখেছেন, ‘মেয়েরা ইতিহাস তৈরি করেছে। একজন ভারতীয় হিসেবে এত বছরের কঠোর পরিশ্রম অবশেষে বাস্তবে রূপ নিতে দেখে আমি এর চেয়ে বেশি গর্বিত হতে পারি না। এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জনের জন্য তাঁরা প্রশংসার দাবিদার। হারমান এবং পুরো দলের জন্য অভিনন্দন রইল। পর্দার আড়ালে কাজ করার জন্য পুরো দল এবং ব্যবস্থাপনাকে অভিনন্দন। ভারতকে অনেক শুভেচ্ছা। এই মুহূর্তটি পুরোপুরি উপভোগ করো সবাই। এটি আমাদের দেশে এই খেলাটি গ্রহণের জন্য প্রজন্মের মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে।’
গৌতম গম্ভীর, ‘তোমরা শুধু ইতিহাসই তৈরি করোনি, এমন একটি উত্তরাধিকার তৈরি করেছো যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে।’
ক্রীড়া ডেস্ক
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। মেয়েরা শিরোপা জেতার পর ৫১ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সচিব দেবজিত সাইকিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৭১ কোটি টাকা। এই অর্থ বিশ্বকাপ জয়ী দলের খেলোয়াড় ছাড়াও কোচ ও স্টাফদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।
এছাড়া বিশ্বকাপ জেতায় আইসিসির কাছ থেকে প্রাইজমানি বাবদ আরও প্রায় ৫৫ কোটি রুপি পাবে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে আগে কোনো দল এতো পরিমাণ অর্থ পুরস্কার পায়নি।
সংবাদমাধ্যমকে সাইকিয়া বলেন, ‘নারী দলের এই সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। এটা আমাদের নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে দারুণ এক অধ্যায় হয়ে থাকল। এটাকে কেবলই একটা জয় বললে হবে না। এই জয় ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।’
নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে আগে ব্যাট করতে নেমে দুই ফিফটিতে ২৯৮ রান তোলে ভারত। ৮৭ রান আসে শেফালি ভার্মার ব্যাট থেকে। দীপ্তি শর্মা করেন ৫৮ রান। জবাবে লরা ভলভার্টের লড়াকু সেঞ্চুরির পরও ২৪৬ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০১ রানের ইনিংস খেলেন ভলভার্ট। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নেন দীপ্তি। শেফালির শিকার দুটি। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সিরিজসেরা নির্বাচিত হয়েছেন দীপ্তি।
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রীড়াঙ্গেন আজকের দিনটা ম্যাড়ম্যাড়ে যাবে। ফুটবল কিংবা ক্রিকেটে নেই বড় কোনো ম্যাচ। তবে দেশের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মাঠে গড়াবে যথারীতি চারটি ম্যাচ। দ্বিতীয় রাউন্ডের তৃতীয় দিনে খেলতে নামবে অংশগ্রহণকারী দলগুলো। খেলা দেখার জন্য নজর রাখতে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ইউটিউব চ্যানেলে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এনসিএল
ঢাকা-সিলেট
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
খুলনা-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচনে জেতার পর তাঁকে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধানই করা হয়েছিল বাংলাদেশ দলের টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতায়। সেই ফাহিম এবার আলোচনায় জাতীয় দলের ব্যর্থতায়।
ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি যে স্বাধীনতা পাচ্ছেন, সেটি সামনে থাকবে কি না যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। কাঠগড়ায় উঠছেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনও। স্থানীয় কোচদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ১০ লাখ টাকার বেতনে বিসিবিতে যুক্ত হওয়া সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ধারাবাহিক ব্যর্থতায়। তাঁর ব্যাপারে এখনই কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে বিসিবি। তবে ব্যাটিং কোচ হিসেবে কোনো বিদেশি কোচ নয়, স্থানীয় কাউকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুক্ত করার ভাবনা বিসিবির। সেই তালিকায় সবার ওপরে আছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডের ফাঁকে প্রেসবক্সে আসা বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছিলেন, গত সেপ্টেম্বরে কোচিং কোর্স করাতে আসা অ্যাশলি রস কয়েকজন সম্ভাবনাময় জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের নাম বলে গেছিলেন–মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আশরাফুল, শাহরিয়ার নাফীস, হান্নান সরকার ও তুষার ইমরান। তাঁদের আরও উন্নতি কোচিং কোর্স করানোর চিন্তা বিসিবির। মাহমুদউল্লাহ লেভেল-থ্রি কোচিং কোর্স না করায় আশরাফুলই আপাতত এগিয়ে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হতে।
আজকের সভায় ঠিক হতে পারে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল। বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল ১১টি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর বাদ পড়েছে তিনটি দল। প্রাথমিক বাছাইয়ে টিকেছে আটটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬টি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করবে বিসিবি। আজকের বোর্ড সভায় অনুমোদন হতে পারে বিপিএলে অংশ নেওয়া দলগুলোর নাম। তবে নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবি ঘোষণা করতে পারে কাল।
গতকাল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভা শেষে কমিটির সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন শেষে বাদ পড়েছে চিটাগং কিংসের জন্য আবেদন করা এসকিউ স্পোর্টস, নোয়াখালী দল নিতে আগ্রহ দেখানো বাংলা মার্ক লিমিটেড, খুলনা দল নিতে আবেদন করা মাইন্ডট্রি লিমিটেড। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কমিটির সদস্যসচিব মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালট্যান্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে তিন প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।’
ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা যায়, বিপিএলের দল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে টগি স্পোর্টস লিমিটেডের (বসুন্ধরা) রংপুর রাইডার্স, নাবিল গ্রুপের রাজশাহী, আকাশবাড়ি হলিডেজের বরিশাল, ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসের চট্টগ্রাম, জেএম স্পোর্টসের সিলেট। যদি ছয় দলের বিপিএল হয় তাহলে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা আগামী ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর। যদি পাঁচ দলের হয় টুর্নামেন্ট পিছিয়ে যেতে পারে আরও এক সপ্তাহ। বিপিএল প্লেয়ার্স ড্রাফট আয়োজন করার পরিকল্পনা ১৮ কিংবা ২৪ নভেম্বর।
আজকের বোর্ড সভায় আলোচনা হতে পারে গত বিপিএলের অনিয়ম, ফিক্সিং তদন্তে গঠিত স্বাধীন কমিটির জমা দেওয়া ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে উল্লিখিত রূপরেখা আগামী দিনে কীভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে, সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হওয়ার কথা বোর্ড সভায়। আসন্ন প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আয়োজনসহ দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাওয়া মুশফিকুর রহিমকে সংবর্ধনা, ৯ ও ১০ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৬৪ জেলার কোচ, ক্রিকেটার, সংগঠকদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় দুই দিনব্যাপী সম্মেলন, বাংলাদেশ টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী নিয়ে আলোচনা তো আছেই। আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের চুক্তিসহ নিয়মিত বিষয়গুলো আলোচনা হবে আজকের সভায়।
