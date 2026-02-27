Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইংল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান
পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠা এখন নির্ভর করছে ইংল্যান্ডের ওপর। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তান এখন খাদের কিনারায়। সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠা নির্ভর করছে ‘যদি-কিন্তু’র ওপর। কলম্বোর প্রেমাদাসায় পরশু নিউজিল্যান্ডের কাছে ৬১ রানে হেরে সুপার এইট থেকে শ্রীলঙ্কার বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। লঙ্কানরা বিদায় নেওয়ার পর এখন ইংল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান।

সুপার এইটের লড়াইয়ে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৭টায় আজ নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে টিকিট ইতিমধ্যে কেটে রেখেছে তারা। তাই এই ম্যাচ নিয়ে তাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। দুশ্চিন্তাটা পাকিস্তানের। কারণ নিউজিল্যান্ড জিতে গেলে যে বাড়ি ফেরার টিকিট ধরতে হবে বাবর-শাহিনদের।

৩ পয়েন্টের পাশাপাশি ‍+৩.০৫ নেট রানরেট নিয়ে দ্বিতীয় গ্রুপের দুইয়ে নিউজিল্যান্ড। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট পাওয়া পাকিস্তানের নেট রানরেট -০.৪৬১। সেমিতে ওঠা তাদের কাছে একেবারে অসম্ভব, তা কিন্তু নয়। ইংল্যান্ডের কাছে নিউজিল্যান্ড ২০ বা ততোধিক রানে হারলেই কাজটা একটি সহজ হবে পাকিস্তানের জন্য। সে ক্ষেত্রে সেমিতে উঠতে হলে পাকিস্তানের ৫০ রানে জিততে হবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। তাই ইংল্যান্ডের জয় ও তাদের জয়ের সমষ্টিগত রানের হিসাব অন্তত ৭০ হতে হবে। রান তাড়ার ক্ষেত্রে যদি ইংল্যান্ড ১৫১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ১৭ ওভারে জেতে, একই লক্ষ্য পাকিস্তানকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৪.৪ ওভারে জিততে হবে।

যদি বৃষ্টির বাগড়ায় শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান, ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দুটির কোনো একটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তাহলে পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠা হবে না। ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট কাটবে কিউইরা। ৫ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ড সুপার এইটের দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে সেরা হয়ে সেমিতে উঠবে। তখন শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ কেবল নিয়মরক্ষার ম্যাচ হয়ে যাবে। আর নিউজিল্যান্ডের হারের পর যদি শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়, তখন পাকিস্তানের পয়েন্ট হবে ২।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কবি মোহন রায়হানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার যে কারণ জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

দিনদুপুরে সীতাকুণ্ডে নারীর মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এআইইউবির ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সম্পর্কিত

ইংল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান

ইংল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান

মুজারাবানিদের পিটিয়ে ঝাল মেটালেন সূর্যরা

মুজারাবানিদের পিটিয়ে ঝাল মেটালেন সূর্যরা

বাংলাদেশকে সম্মান জানাচ্ছে চীন

বাংলাদেশকে সম্মান জানাচ্ছে চীন

মার্করাম-ঝড়ে আবারও দাপুটে জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

মার্করাম-ঝড়ে আবারও দাপুটে জয় দক্ষিণ আফ্রিকার