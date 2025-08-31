হেলমেটের ফিতা কামড়ে সাকিবের ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্যাটিংয়ের সময় হেলমেটের স্ট্র্যাপ বা ফিতা দাঁতে চেপে ধরেন সাকিব আল হাসান। মাথার পজিশন ঠিক রাখতে তৈরি করা এই নিজস্ব স্টাইল যেন এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। আর এই ভঙ্গিতেই তিনি মাঝেমধ্যেই খেলছেন চোখ ধাঁধানো ইনিংস। অ্যান্টিগায় আগের ম্যাচে ব্যাট হাতে ২৫ আর বল হাতে ১১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে আলো কাড়ার পর সিপিএলের মঞ্চে আবারও আলো ছড়ালেন বাংলাদেশ ক্রিকেটে ব্রাত্য হয়ে পড়া এক সময়ের বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার।
আজ সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিপক্ষে সাকিব যেন নিখুঁত ও ত্রুটিহীন পরিকল্পনায় নিজের ইনিংস সাজান। শুরুর ১৫ বলে ২৭। এরপর শেষ ওভারে ২৪ রান। শেষ পর্যন্ত ২৬ বলে ৬১ রানের বিস্ফোরক ফিফটি তার দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসকে এনে দিয়েছে লড়াকু পুঁজি। টসে হেরে আগে সাকিবের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে তাই অ্যান্টিগা তোলে ২০৪ রান।
যখন দলীয় ৫১ রানে দ্বিতীয় উইকেট পড়ে, তখন উইকেট আসেন সাকিব। শুরুটা সাবধানী হলেও ধীরে ধীরে শট খেলতে শুরু করেন তিনি। অন্য প্রান্তে থাকেন আমির জাঙ্গু। দুজন মিলে দলকে এগিয়ে নিতে থাকেন। এরপর একের পর এক বাউন্ডারি আর ছক্কায় জমে ওঠে অ্যান্টিগার ইনিংস।
শেষ দিকে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন সাকিব। মাত্র ২০ বলে ফিফটি ছুঁয়ে ফেলেন, যা অ্যান্টিগার হয়ে দ্রুততম ফিফটি। শেষ পর্যন্ত ২৬ বলে ৬১ রানের টর্নেডো ইনিংস খেলে থামেন তিনি। কিছুক্ষণ পরই সাজঘরে ফেরেন তাঁর সঙ্গী আমির জাঙ্গু, ৪৩ বলে ৫৬ রান করে।
দুই থিতু ব্যাটারের বিদায়ে কিছুটা গতি কমে এলেও শেষ ওভারে আবারও রান বাড়ে। ১৮তম ওভারে আসে ২২ রান। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৪ রানে থামে অ্যান্টিগা। শেষ দিকে ফ্যাবিয়ান অ্যালেন খেলেন ১৭ বলে ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস। এ ইনিংস সাকিবের সিপিএল ক্যারিয়ারের এখন পর্যন্ত সেরা। একই সঙ্গে তাঁর দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সিপিএলে বিদেশিদের মধ্যে পঞ্চম দ্রুততম ফিফটি।
ব্যাটিংয়ের সময় হেলমেটের স্ট্র্যাপ বা ফিতা দাঁতে চেপে ধরেন সাকিব আল হাসান। মাথার পজিশন ঠিক রাখতে তৈরি করা এই নিজস্ব স্টাইল যেন এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। আর এই ভঙ্গিতেই তিনি মাঝেমধ্যেই খেলছেন চোখ ধাঁধানো ইনিংস। অ্যান্টিগায় আগের ম্যাচে ব্যাট হাতে ২৫ আর বল হাতে ১১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে আলো কাড়ার পর সিপিএলের মঞ্চে আবারও আলো ছড়ালেন বাংলাদেশ ক্রিকেটে ব্রাত্য হয়ে পড়া এক সময়ের বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার।
আজ সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিপক্ষে সাকিব যেন নিখুঁত ও ত্রুটিহীন পরিকল্পনায় নিজের ইনিংস সাজান। শুরুর ১৫ বলে ২৭। এরপর শেষ ওভারে ২৪ রান। শেষ পর্যন্ত ২৬ বলে ৬১ রানের বিস্ফোরক ফিফটি তার দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসকে এনে দিয়েছে লড়াকু পুঁজি। টসে হেরে আগে সাকিবের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে তাই অ্যান্টিগা তোলে ২০৪ রান।
যখন দলীয় ৫১ রানে দ্বিতীয় উইকেট পড়ে, তখন উইকেট আসেন সাকিব। শুরুটা সাবধানী হলেও ধীরে ধীরে শট খেলতে শুরু করেন তিনি। অন্য প্রান্তে থাকেন আমির জাঙ্গু। দুজন মিলে দলকে এগিয়ে নিতে থাকেন। এরপর একের পর এক বাউন্ডারি আর ছক্কায় জমে ওঠে অ্যান্টিগার ইনিংস।
শেষ দিকে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন সাকিব। মাত্র ২০ বলে ফিফটি ছুঁয়ে ফেলেন, যা অ্যান্টিগার হয়ে দ্রুততম ফিফটি। শেষ পর্যন্ত ২৬ বলে ৬১ রানের টর্নেডো ইনিংস খেলে থামেন তিনি। কিছুক্ষণ পরই সাজঘরে ফেরেন তাঁর সঙ্গী আমির জাঙ্গু, ৪৩ বলে ৫৬ রান করে।
দুই থিতু ব্যাটারের বিদায়ে কিছুটা গতি কমে এলেও শেষ ওভারে আবারও রান বাড়ে। ১৮তম ওভারে আসে ২২ রান। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৪ রানে থামে অ্যান্টিগা। শেষ দিকে ফ্যাবিয়ান অ্যালেন খেলেন ১৭ বলে ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস। এ ইনিংস সাকিবের সিপিএল ক্যারিয়ারের এখন পর্যন্ত সেরা। একই সঙ্গে তাঁর দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সিপিএলে বিদেশিদের মধ্যে পঞ্চম দ্রুততম ফিফটি।
২০১৮ সালে এটিপি ফাইনালসের ফাইনালে নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিলেন আলেক্সান্দার জভেরেভ। সার্বিয়ান তারকার বিপক্ষে কোর্টে তাঁর এতই সৃজনশীল চাঞ্চল্য ছিল, ম্যাচটি জার্মান তরুণ জিতেছিলেন ৬-৪, ৬-৩ গেমে। সেই ম্যাচ দেখার পর তাঁকে নিয়ে জার্মান টেনিস গ্রেট বরিস বেকার ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘জভেরেভই ভবিষ্যতের৪ ঘণ্টা আগে
মাঠের ভেতরের লড়াই তো আছেই, কিন্তু ক্রিকেটারদের মাঠের বাইরেও অনেক পরিচয় থাকে। কারও হাতে গিটার, কেউ আবার গান লেখেন। কেউ আবার মঞ্চ মাতান ডিজে হয়ে। ব্রেট লি যেমন শুধুই গতি তারকা নন, ছিলেন রক ব্যান্ড সিক্স অ্যান্ড আউটের বেস গিটারিস্টও। ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার ডিজে ব্রাভোকে দেখা যায় ডিস্ক জকি হিসেবেও মাতিয়ে৬ ঘণ্টা আগে
প্রতিশোধ, মধুর প্রতিশোধ হয়তো একেই বলে! ম্যাচশেষে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলাররা। অথচ সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা আগেই নিশ্চিত করেছে ভারত। দিনটি তাদের জন্য হওয়ার কথা ছিল উৎসবের। তাতে পানি ঢেলে দিয়েছেন প্রীতি-আলপিরা। ৭ গোলের থ্রিলারে ভারতকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।৭ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ক্রিকেটে যে প্রতিভা নেই, তা নয়। কেউ কেউ এসে শুরুতেই আলো ছড়ান, ম্যাচ জেতান, হন খবরের শিরোনাম। কিন্তু এরপরই শুরু হয় তাঁর আসল লড়াই। ধারাবাহিকতা ধরে রাখার লড়াই। সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ছিল একদিকে এশিয়া কাপের আগে দলের প্রস্তুতি, আরেক দিকে কিছু ক্রিকেটারের জন্য নিজেকে৭ ঘণ্টা আগে