২২ বছর পর মিরপুরে আসিফ, শক্তিশালী করতে চান বিসিবির পাইপলাইন

২২ বছর পর মিরপুরে এসেছেন বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত
২২ বছর পর মিরপুরে এসেছেন বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত

ক্রিকেটের প্রতি গায়ক আসিফ আকবরের ভালোবাসার গল্প সেই অনেক পুরোনো। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় গত দুই দশক মিরপুরের আঙিনায় তাঁর কোনো পদচিহ্ন পড়েনি। অবশেষে ২২ বছর পর এলেন মিরপুরে। দেশের ক্রিকেটকে শক্তিশালী করতে কী কী করতে চান, তাঁর একটা রূপরেখা তৈরি করেছেন।

৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের সময় সঙ্গীতশিল্পী আসিফ আকবর ছিলেন আমেরিকায়। প্রবাসে থেকেই অংশ নিয়েছিলেন বিসিবির নির্বাচনে। তখনই বিসিবির পরিচালক বনে যান। বোর্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যখন তাঁর কাঁধে, দেশে ফেরার পর তাই আর দেরি করলেন না। আজ চলে এলেন মিরপুরে বিসিবি কার্যালয়ে। গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বিসিবির নবনির্বাচিত পরিচালক বলেন, ‘অনেক দিন পর বিসিবিতে ঢুকলাম। এখানে এসেছিলাম ২০০৩ সালে। তখন আরাফাত রহমান কোকো সাহেব বিসিবির হাইপারফরম্যান্সের প্রধান ছিলেন। এই মাঠের প্রত্যেকটা ইঞ্চি আমার চেনা।’

সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসিফ বাংলাদেশে এসেছেন গতকাল। ক্রিকেটের প্রতি তাঁর যে কতটা অনুরাগ, সেটা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কথায়। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের দেশের অন্যতম এই জনপ্রীয় সংগীতশিল্পী বলেন, ‘বোর্ডের পরিচালক ও কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার সময় ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে। গতকাল আমি দেশে এসেছি। আসার পরে দেখলাম এরই মধ্যে দেরি হয়ে গিয়েছে। এজন্য আজ সকালে চলে এসেছি। মাঠের সঙ্গে সম্পর্ক বহুদিনের। সেই ২০০৩-০৪ সাল থেকে। মাঠে গেলাম। ঘুরলাম, দেখলাম। যেহেতু একটা দায়িত্বে এসেছি, আমার মনে হয় দেরি করা উচিত হবে না। তাই চলে এসেছি।’

২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় সাফল্য। চ্যাম্পিয়ন সেই দলের শরীফুল ইসলাম, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়রা জাতীয় দলে খেলছেন এক বছরের বেশি সময় ধরে। তবু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁদের। বয়সভিত্তিক দলে ভালো করেও কেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেটা ধরে রাখতে পারেন না—এর ব্যাখ্যায় আসিফ আকবর বলেন, ‘স্কোরবোর্ড একটা ডকুমেন্টেশন। প্রতিভা তো ডকুমেন্টের বাইরের ব্যাপার। আমরা অবশ্যই প্রতিভার দিকে মনোযোগ দেব। স্কোরবোর্ড বা তাৎক্ষণিকভাবে যেখানে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল চ্যাম্পিয়ন হলো, তারা জাতীয় দলে কেন কিছু করতে পারছে না? গ্যাপটা কোথায়? অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটের পরে সিনিয়র দলে নেওয়া হয়েছে। এটার জন্য বড় বড় মানুষ আছেন। আপাতত আমি বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছি। সময় দিন। ভালো কিছু হয়ে যাবে।’

আসিফ আকবর ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
বলের আঘাতে ১৭ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের মৃত্যু

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ৩৪
অনুশীলনে বলের আঘাতে মারা গেছে ১৭ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার বেন অস্টিন। ছবি: সংগৃহীত
অনুশীলনে বলের আঘাতে মারা গেছে ১৭ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার বেন অস্টিন। ছবি: সংগৃহীত

বেন অস্টিনের বয়স কেবল ১৭ বছর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে খেলতে পারত কি না বা খেললে কী করতে পারত, সেটা পরের কথা। কিন্তু কথায় আছে ‘মৃত্যুর কোনো দিনক্ষণ নেই’। অনুশীলন করতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত এক দুর্ঘটনায় থেমে গেল তাঁর জীবনপ্রদীপ।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ব্যাটিং অনুশীলনের সময় বলের আঘাতে অস্টিনের মৃত্যু হয়েছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মেলবোর্নে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে নেটে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছিল সে। এ সময় থ্রোয়ারের ছোঁয়া এক বলে কাঁধে আঘাত পেলে গুরুতর অবস্থায় অস্টিনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। লাইফ সাপোর্টে রাখা হলেও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হার মানতে হয়েছে তাকে। মোনাশ চিলড্রেনস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার এই তরুণ ক্রিকেটার।

বলের আঘাত অস্টিন পেয়েছিল পরশু। ফার্নট্রি গালি ক্রিকেট ক্লাবে সেদিন অনুশীলনের সময় হেলমেট পরলেও ছিল না ‘নেক গার্ড’। ওয়াংগার নামে হাতে ব্যবহৃত সাইডআর্ম থ্রোয়ারের মাধ্যমে তাকে বোলিং করা হচ্ছিল। নেক গার্ড না থাকায় কাঁধে বলের আঘাত বেশ জোরেই লেগেছে। এই দুর্ঘটনায় চলে গেছেন না ফেরার দেশে। ফার্নট্রি ক্রিকেট ক্লাব এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘বেনের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত আমরা। তার মৃত্যু পুরো ক্রিকেট সম্প্রদায়ের ওপর কতটা গভীর প্রভাব ফেলবে, সেটা আমরা জানি। বেন ও তার পরিবার-বন্ধু বান্ধবদের প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি। এই সময়ে বেনের পরিবারের প্রাইভেসি রক্ষা করার জন্য আপনাদের প্রতি অনুরোধ।’

সন্তান বেনের মৃত্যুতে বাবা জেস অস্টিন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন। জেস অস্টিন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমাদের সুন্দর বেনকে হারিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত।বৃহষ্পতিবার সকালে সে মারা গেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি এই ভেবে যে বন্ধুদের সঙ্গে নেটে এভাবেই গ্রীষ্মে ক্রিকেট খেলত সে। যে তখন নেটে বল করছিল, তার প্রতিও আমাদের সমর্থন রয়েছে।’

বলের আঘাতে বেন অস্টিনের মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই ফিল হিউজের কথা মনে পড়বে ক্রিকেটপ্রেমীদের। বেনের দুর্ঘটনা ঘটেছে অনুশীলনের সময়। কিন্তু

২০১৪ সালে ঘাড়ে বলের আঘাতে হিউজ মারা গিয়েছিলেন শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে। সেই ঘটনায় বিশ্ব ক্রিকেটে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। পরবর্তীতে মাথা ও ঘাড়ে আঘাত সামলাতে সুরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কনকাশন প্রটোকলে আনা হয় অনেক বড় পরিবর্তন।

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট জাকের আলী অনিক
জাকের কেন সব সময় লেগে মারতে যান

বারবার লেগ সাইডেই শট খেলতে যাচ্ছেন জাকের আলী অনিক। ছবি: ক্রিকইনফো
বারবার লেগ সাইডেই শট খেলতে যাচ্ছেন জাকের আলী অনিক। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যমে জবাব দেওয়া উচিত নয়—ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান কোচ ফিল সিমন্স এমন কথা বলেছিলেন। লিটন দাস-জাকের আলী অনিকদের ভালোর জন্যই এমন উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন। কারণ, বাজে পারফরম্যান্স করলে নেটিজেনরা ক্রিকেটারদের নিয়ে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন।

যদি নেটিজেনদের জবাব দিতেই বেশি সময় চলে যায়, মাঠের পারফরম্যান্সে সেটার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। ইদানীং যেমন জাকেরকে নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে অনেক বেশি সমালোচনা চলছে। খেলার সময় চুইংগাম চিবোতে থাকেন বলে তাঁর নাম হয়ে গেছে ‘চুইংগাম জাকের’। এ ছাড়া বিদ্রুপ করে জাকেরকে তুলনা হয় গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে। ম্যাক্সওয়েল ‘লেগ সাইডে’ শট খেলে কতটা সফল, সেটা সকলেরই জানা। সামাজিক মাধ্যমের কথাবার্তা না হয় একপাশে সরিয়ে রাখা গেল। সবচেয়ে বড় কথা মাঠের পারফরম্যান্সে জাকেরের খেলার ‘ইমপ্যাক্ট’টা আসলে কী।

একজন ক্রিকেটার এক সাইডে ভালো খেলতেই পারেন। সেক্ষেত্রে টেকনিকটাও তো ঠিক হতে হবে। কিন্তু জাকের তো ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন না। বলের মেরিট না বুঝে লেগ সাইডে মুখস্ত শট খেলতে গিয়ে বারবার সমস্যায় পড়েছেন। কারণ, বোলাররাও তাঁর দুর্বলতা বুঝে ফেলেছেন। অফ সাইডের অনেক বাইরের বল লেগে টানতে গিয়ে ঠিকমতো সংযোগ করতে পারছেন না। এভাবেই বোলাররা তাঁর বিপক্ষে ডটের পর ডট আদায় করে নিচ্ছেন। টি-টোয়েন্টি যেখানে ‘ধর তক্তা মার পেরেকে’র খেলা, সেক্ষেত্রে অনেক সময় একটা ডটও দলকে বেশ বিপদে ফেলে দেয়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির কথাই ধরে নেওয়া যাক। ১৭ বল খেলে করেছেন ১৮ রান। নায়ক হওয়ার যখন সুবর্ণ সুযোগ ছিল, সেটা তিনি হেলায় হারিয়েছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৭ বলের মধ্যে ৮ বল অফে খেলেছেন। ডিপ কাভার দিয়ে একটি চারও মেরেছেন। এক বল ডট দিয়েছেন ও আরেকটা খেলেছেন সোজা বোলার বরাবর। লেগ সাইডে যে ৭ বল খেলেছেন, তার মধ্যে কেবল একটি বাউন্ডারি মারতে পেরেছেন। কয়েকবার আউট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি পুল করতে গিয়েই ডিপ মিড উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকা খ্যারি পিয়েরের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। জাকের আউট হওয়ার পর ১৩ বলে ২৬ রানের সমীকরণ তৈরি হয় বাংলাদেশের সামনে। স্বাগতিকেরা ম্যাচটা হেরে যায় ১৪ রানে।

চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে জাকের যে সুযোগ পেয়েছেন, সেটা নুরুল হাসান সোহানের পরিবর্তে। এর আগে সবশেষ খেলেছিলেন ১১ অক্টোবর আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ওয়ানডে ও সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিটা তাঁর কেটেছে বেঞ্চে বসে। অথচ তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল। কিন্তু বাজে ফর্মের কারণে একাদশেই এখন তিনি নিয়মিত না। লেগ সাইডে শট খেলতে গিয়ে যেমন লেজেগোবরে করে ফেলছেন, তেমনি অফসাইডে সোজা ফিল্ডার বরাবর শট খেলেন বারবার। ‘ফিনিশার’ তকমা পাওয়া জাকেরের যে ব্যাটিংটা প্রয়োজন, চাহিদা অনুযায়ী সেটা তিনি করতে পারছেন না।

আবুধাবিতে সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষে জাকের দাবি করেছিলেন, বাতাসের কারণে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা একপাশে ঠিকমতো খেলতে পারেননি। সেই জাকের আফগানিস্তানের বিপক্ষে ডেথ ওভারে আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে টানা তিনটা ডট দিয়েছিলেন। লেগ সাইডে মুখস্ত শট খেলতে গিয়ে যে ডটগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো ছিল দৃষ্টিকটু। সংযুক্ত আরব আমিরাতে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে ৬ ম্যাচে ২৩.৬৭ গড় ও ১০৭.৫৭ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ৭১ রান। টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই স্ট্রাইকরেটে খেলতে তো পারেননি, এমনকি মারতে পারেননি একটি ছক্কাও। শুধু ২০২৫ এশিয়া কাপই নয়, ২০২৩ এশিয়ান গেমস ক্রিকেট, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ—ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অনুষ্ঠিত এই চার টুর্নামেন্ট ছক্কাশূন্য হিসেবে কাটিয়েছেন তিনি।

ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট জাকের আলী অনিক
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মাহমুদউল্লাহ, দোয়া চাইলেন স্ত্রী

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ৫২
মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের জন্য দোয়া চাইলেন তাঁর স্ত্রী। ছবি: ফেসবুক
মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের জন্য দোয়া চাইলেন তাঁর স্ত্রী। ছবি: ফেসবুক

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন একটি ছবি পোস্ট দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী জান্নাতুল কাওসার মিষ্টি। প্রাণপ্রিয় স্বামীর জন্য সবার কাছে দোয়া চাইলেন মিষ্টি।

ফেসবুকে মাহমুদউল্লাহর হাসপাতালে শুয়ে থাকার ছবি পোস্ট করেন মিষ্টি। বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটারের স্ত্রী লিখেছেন, ‘আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তাকে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। সব কিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পরম করুণাময়। তার (মাহমুদউল্লাহ) জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহুম্মা বারিক লাহু।’ পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি আছেন বাংলাদেশের সাবেক এই ক্রিকেটার। রক্তচাপ হঠাৎ কমে গেলেও এখন স্বাভাবিক রয়েছে। প্লাটিলেটের অবস্থাও স্থিতিশীল।

এ বছরের মার্চে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। তখন থেকেই তাঁর ক্যারিয়ার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটে। কদিন আগে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার একটা কোচিং কোর্সও করেছেন।

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পাবে কে, ভারত নাকি অস্ট্রেলিয়া

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১২৫ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাতে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে এই ম্যাচ। সেমিতেই ভারতের সামনে লিগ পর্বের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

ভারত-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস খেলা সরাসরি

প্যারিস মাস্টার্স

বিকেল ৪টা ও রাত ৯টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

আজকের খেলা
