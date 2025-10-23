Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টেস্ট অধিনায়কের দৌড়ে লিটন, শান্ত, মিরাজের নাম শোনা যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
টেস্ট অধিনায়কের দৌড়ে লিটন, শান্ত, মিরাজের নাম শোনা যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের বিরতিতে প্রেসবক্সে এসেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কথাও বললেন বিসিবি সভাপতি। সেখানে অবধারিতভাবে এল বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব প্রসঙ্গ।

গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে নাজমুল হোসেন শান্ত অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর টেস্টে এখনো বিসিবি নতুন কাউকে দায়িত্ব দেয়নি। তাহলে আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজে দিয়ে কে হচ্ছেন বাংলাদেশ দলের নতুন টেস্ট অধিনায়ক? বিসিবি সভাপতি জানিয়েছেন, তাঁদের রাডারে তিন-চার অধিনায়ক আছেন। বুলবুল সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমরা একটা পলিসি নিয়েছি। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলব। বোর্ডের পক্ষ থেকে ক্রিকেট অপারেশনস কথা বলবে। কোচিং স্টাফ কথা বলবে। নির্বাচক প্যানেল কথা বলবে। তারা যে অধিনায়ককে উপযুক্ত মনে করবে এবং যে অধিনায়ক হবে, তাকেও রাজি হতে হবে। এরপর সবাই বসে সিদ্ধান্ত নেব।’

বুলবুল আরও যোগ করেছেন, ‘আমরা তিন-চারজনের সঙ্গে কথা বলব। যে সম্ভাব্য অধিনায়ক তার সামর্থ্য একটা বেঞ্চমার্ক মিট করলে শিগগির তাকে বেছে নেব।’

সেই তিন-চারজনের তালিকায় লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাইজুল ইসলামের নাম শোনা যাচ্ছে। জয়ের বিপরীতে পরাজয় বেশি হওয়ায় আলোচনা হচ্ছে ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়েও। বিসিবি সভাপতি বুলবুল মিরাজকে আরও বেশি সময় দেওয়ার পক্ষে, ‘সে নতুন অধিনায়ক। সবাই জানি মিরাজ ক্যাপ্টেনস ম্যাটেরিয়াল। ওকে একটু সময় দিতে হবে। খেলায় জয়–পরাজয় থাকবেই। এও ঠিক, একজন অধিনায়কের মধ্যে পরিণতবোধ বোঝা যায়। তার মধ্যে সেটা আছে।’ মিরাজের ব্যর্থতা বড় করেও দেখছেন না বুলবুল, ‘এটা (সাফল্যের হার) পরিস্থিতি, কন্ডিশন ,দল, দলের সমন্বয়সহ অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে।’

কিছুদিন আগে বিসিবি হেঁটেছিল তিন অধিনায়ক-তত্ত্বে। এখনো কি সেই সিদ্ধান্তে আছে বিসিবি? বুলবুল বলেছেন, ‘এমন কোনো স্বতসিদ্ধ নিয়ম নেই তিন অধিনায়কই লাগবে। তবে আগে আমরা আলোচনা করে দেখেছি এর সুবিধা, অসুবিধা কী। অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশি। সেটা গুরুত্ব দেব। এরপর দেখব কে কাজটা করতে পারব। একজন দুইটা, তিনটা সংস্করণে অধিনায়কত্ব করতে পারে। আলোচনার ওপর সব নির্ভর করছে।’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটক্রিকেটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

যুদ্ধ বন্ধে পুতিনের অস্বীকৃতির পর রাশিয়ার ওপর ট্রাম্পের ‘প্রথম’ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

> খেলা
> ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ২১
টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন লিটন দাস। ছবি: ফেসবুক
টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন লিটন দাস। ছবি: ফেসবুক

তৃতীয় ওয়ানডে শেষ হওয়ার আগেই আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস। সাইড স্ট্রেইনের চোটের কারণে গত মাসে এশিয়া কাপের শেষ দুটি ম্যাচ তো বটেই খেলতে পারেননি আফগানিস্তান সিরিজও।

লিটনকে জায়গা করে দিতে বাদ পড়তে হয়েছে পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের। আফগানিস্তান সিরিজের দলে থাকলেও ভিসা জটিলতার কারণে কোনো ম্যাচেই খেলতে পারেননি সৌম্য সরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অবশ্য সুযোগ মেলেনি তাঁর।

৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে কাল চট্টগ্রাম যাবে দুই দল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ম্যাচ তিনটি হবে ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর।

বাংলাদেশ দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।

বিষয়:

খেলালিটন দাসক্রিকেটারবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

যুদ্ধ বন্ধে পুতিনের অস্বীকৃতির পর রাশিয়ার ওপর ট্রাম্পের ‘প্রথম’ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

> খেলা
> অন্য খেলা

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পতাকা হাতে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল। ছবি: কাবাডি ফেডারেশন
পতাকা হাতে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল। ছবি: কাবাডি ফেডারেশন

বালিকাদের পর এবার যুব এশিয়ান গেমসে বালকদের কাবাডিতেও পদক পেল বাংলাদেশ। আজ বাহরাইনের ইসা স্পোর্টস সিটিতে বাহরাইনকে ১০৬-১৭ পয়েন্টে উড়িয়ে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল।

প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শুরুটা ছিল কঠিন। প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী ভারতের কাছে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় ইরানকে হারিয়ে। তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারালেও চতুর্থ ম্যাচে হেরে যায় থাইল্যান্ডের কাছে। ফাইনালের দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তান ও বাহরাইনকে হারালেও ফাইনালে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ৬ ম্যাচ শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে থাকে বাংলাদেশ।

এশিয়ান যুব গেমসের আগের দুটি আসরে অংশ নিয়েও কোনো পদক জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এবার কাবাডির হাত ধরে এল দুটি পদক। আজ অ্যাথলেটিকসে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে চতুর্থ হিটে অংশ নেয় শিপন মিয়া। ১১.১৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে হয়েছে পঞ্চম। ৩১ অ্যাথলেটের মধ্যে তার অবস্থান ১৭ তম। সেরা ১৬য় থাকতে পারলে সেমিফাইনালের দুয়ার খুলে যেত তার জন্য।

বক্সিংয়ে বালক বিভাগে ৫০ কেজি ওজনশ্রেণিতে শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয় বিক্রমার কাছে প্রাথমিক রাউন্ডে ৩-২ পয়েন্টে হেরে বাদ পড়েছে বাংলাদেশের আলী আসাদুল্লাহ।

তায়াকোয়ান্দোতে বালক বিভাগে শেষ ষোলো ভারতের দেবাশিষ দাসের কাছে ৮.০৭-৭. ৪৯ পয়েন্টে হেরেছে তাহিব হোসেন ওসমান। বালিকা বিভাগে ফিলিপাইনের আগুইলা ক্রিস্টেন আমব্রিয়েলের কাছে ৮.১৭-৭. ৪০ ব্যবধানে হারে সুহা রাফেয়া।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

যুদ্ধ বন্ধে পুতিনের অস্বীকৃতির পর রাশিয়ার ওপর ট্রাম্পের ‘প্রথম’ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

> খেলা
> ক্রিকেট

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ০২
তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে করতে হবে ২৯৭ রান। ছবি: বিসিবি
তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে করতে হবে ২৯৭ রান। ছবি: বিসিবি

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটাররা রান করতে অনেক সংগ্রাম করেছিলেন। দেখা গিয়েছিল স্পিনারদের রাজত্ব। সেই মিরপুরে আজ সৌম্য সরকার-সাইফ হাসানরা স্বচ্ছন্দে খেলেছেন। তৃতীয় ওয়ানডেতে ৩০০ ছুঁই ছুঁই লক্ষ্য দিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ১-১ সমতায় থাকায় আজ তৃতীয় ওয়ানডে হয়ে যায় সিরিজ নির্ধারণী। মিরপুরে তৃতীয় ওয়ানডেতে শুরুটা ভালো হলেও মাঝে হঠাৎ ধস নামে বাংলাদেশের ইনিংসে। শেষ দুই ওভার হাত খুলে খেলে বাংলাদেশ। যদিও স্কোরবোর্ডে ৩০০ রান তুলতে পারেনি স্বাগতিকেরা। শেষ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৯৬ রানে আটকে গেছে বাংলাদেশ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ আড়াই বছরের অপেক্ষা ফুরাল বাংলাদেশের। ওয়ানডেতে ৯৪৫ দিন ও ৪৫ ইনিংস পর শতরানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছে দলটি। মিরপুরে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৫২ বলে ১৭৬ রানের জুটি গড়েছেন দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য। মিরপুরে এটা ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উদ্বোধনী জুটি।

মিরপুরে আজ যেভাবে স্বচ্ছন্দে খেলছিলেন সাইফ-সৌম্য, তাতে দুজনেরই সেঞ্চুরি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুজনেই সেটা ছুড়ে ফেলে এসেছেন। ২৬তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রস্টন চেজকে স্লগ সুইপ করতে যান সাইফ। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়ায় বল লংঅনে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। ৭২ বলে ছয়টি করে চার ও ছক্কায় ৮০ রান করেছেন সাইফ।

সাইফ আউট হওয়ার তিন ওভারের মধ্যে বাংলাদেশ হারায় দ্বিতীয় উইকেট। ২৯তম ওভারের প্রথম বলে আকিল হোসেনকে স্লগ সুইপ করেছেন সৌম্য। ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন আকিম আগুস্তে। ৮৬ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কায় ৯১ রান করেছেন সৌম্য। দুই ওপেনারের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ২৮.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৮১ রান। তৃতীয় উইকেট জুটিতে শান্ত-হৃদয় ৫০ রানের জুটি গড়লেও খেলেছেন ৭০ বল। ৪০তম ওভারের পঞ্চম বলে আথানাজকে তুলে মারতে যান হৃদয়। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে দাঁড়িয়ে থাকা শারফেন রাদারফোর্ড সহজ ক্যাচ ধরেন।

৪৪ বলে ২ চারে ২৮ রান করে হৃদয় ফিরলে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৩৯.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২৩১ রান। স্বাগতিকদের রান তোলার গতি কমতে থাকে। এমনকি ব্যক্তিগত ৩২ ও ৪১ রানে দুবার জীবন পেয়েও শান্ত আউট হন ৪৪ রানে। ৫৫ বলের ইনিংসে তিন ছক্কা মেরেছেন। ৪৪তম ওভারের তৃতীয় বলে আথানাজ অসাধারণ এক কট অ্যান্ড বোল্ড করেছেন।

শান্ত আউট হওয়ার ঠিক দুই ওভার পরই ধস নামে বাংলাদেশের ইনিংসে। ৪৬তম ওভারে আকিল হোসেনের ঘূর্ণিজাদুতে পরাস্ত হয়ে ড্রেসিংরুমের পথ ধরেছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ। ছয় নম্বরে নামা রিশাদ করেছেন ৩ রান। তখন বাংলাদেশের জন্য ৫০ ওভার ব্যাটিং করাটাই হয়ে যায় অনেক কঠিন কাজ। ৪৮ ওভার শেষে স্বাগতিকদের স্কোর ছিল ৭ উইকেটে ২৭৫ রান। শেষ দুই ওভারে মেহেদী হাসান মিরাজ ও সোহান মিলে যোগ করেন ২১ রান। ইনিংসের শেষ বলে মিরাজকে (১৭) ফিরিয়েছেন গুড়াকেশ মোতি। বাংলাদেশ নির্ধারিত ৫০ ওভারের খেলা শেষ করেছে ৮ উইকেটে ২৯৬ রানে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

যুদ্ধ বন্ধে পুতিনের অস্বীকৃতির পর রাশিয়ার ওপর ট্রাম্পের ‘প্রথম’ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

> খেলা
> ক্রিকেট

ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ১৭
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে রাজি নয় ভারত। ছবি: সংগৃহীত
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে রাজি নয় ভারত। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়া কাপের শিরোপা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের লড়াই যেন শেষ হওয়ার নয়। পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দুবাইয়ে ভারত ২৮ সেপ্টেম্বর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু শিরোপা তো এখনো তারা ফিরে পায়নি। এমনকি মহসিন নাকভি শিরোপা সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের হাতে তুলে দিতে চাইলেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) রাজি হচ্ছে না।

টেলিকম এশিয়া স্পোর্ট নামে এক ওয়েবসাইটের পরশু এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভি নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছেন। সেখানে ভারতের প্রাপ্য এশিয়া কাপ ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ১০ নভেম্বর হতে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠান। মূলত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও এসিসির মধ্যে চিঠি আদানপ্রদানের কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক সূত্রের বরাতে এনডিটিভির পরশু রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, নাকভির এমন শর্তে বোর্ড রাজি নয়। ট্রফি বিসিসিআইয়ের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে। এমনকি আইসিসি সভায় নাকভিকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে বিসিসিআই।

পাকিস্তানও যে কম যায় না। এনডিটিভির আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আইনি পথে হাঁটতে যাচ্ছে। যদি ট্রফি নিয়ে সমস্যার সমাধান না হয় ও বিসিবির কর্মকর্তারা ব্যাপারটিকে আইসিসির বোর্ড সভা পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পিসিবির আইন বিভাগকে দলিলপত্র তৈরি করতে বলা হয়েছে। ভারতের ট্রফি নিতে না চাওয়ার আরও কারণ রয়েছে। নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দুই দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক সম্পর্কই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

নাকভি তাই শর্ত জুড়ে দিলেও চ্যাম্পিয়ন ভারত ট্রফি নিতে মোটেও রাজি হচ্ছে না। এর প্রত্যুত্তরে নাকভি লিখেছেন, ‘এসিসি ট্রফি সত্যিকার অর্থেই ভারতের প্রাপ্য। খুবই যত্নের সঙ্গে সেটা রাখা হয়েছে। এসিসি সভাপতির কাছে যেকোনো ক্রিকেটার এসে শিরোপা নিতে পারবে। এসিসি সভাপতির অফিসে কোনো রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সত্যি কথা হচ্ছে, এসিসি অফিস অথবা টুর্নামেন্টের পরিচালকের কারও সঙ্গেই বিসিসিআইয়ের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়নি।’

২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন নাকভি। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফলে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।

এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। মে মাসে যখন দুই দেশ সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল, তখন ভারত এর নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সূর্যকুমার যাদব-তিলক ভার্মাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন, ‘মাঠের ক্রিকেটেও অপারেশন সিঁদুর। সেই একই ফল। এবারও জিতল ভারত।’ নাকভিও তখন পাল্টা দিয়েছিলেন। পিসিবি চেয়ারম্যান তখন লিখেছিলেন, ‘যদি যুদ্ধেই তোমাদের গর্ব করার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের পাতায় এরই মধ্যে পাকিস্তানের কাছে তোমাদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা লেখা হয়ে গেছে। ক্রিকেট দিয়ে সেটা বদলানো সম্ভব না।’

এশিয়া কাপ শেষে ভারত-পাকিস্তান দুই দলই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ভারত নিজেদের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তারা ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল। এবার ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছে তিন ওয়ানডে ও পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। আর পাকিস্তান আতিথেয়তা দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। রাওয়ালপিন্ডিতে আজ চার দিনে শেষ হয়ে গেছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ৮ উইকেটে জিতে সিরিজ ১-১ সমতায় করেছে প্রোটিয়ারা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

যুদ্ধ বন্ধে পুতিনের অস্বীকৃতির পর রাশিয়ার ওপর ট্রাম্পের ‘প্রথম’ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের