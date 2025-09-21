ভারতকে ১৭২ রানের লক্ষ্য দিল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত সহজেই উঠলেও পাকিস্তানের জন্য রাস্তা কিছুটা কঠিন ছিল। সেই পথ পাড়ি দিয়েই প্রতিজ্ঞা নেয় ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার। নতুন উদ্যমে ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভালোই করেছে তারা, কিন্তু মাঝের ওভারগুলোয় ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি। সাহিবজাদা ফারহানের ফিফটিতে ৫ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান করে ১৭১ রান।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। এবারও টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার সঙ্গে হাত মেলাননি তিনি। তাই বিতর্কের যে কমতি থাকবে না, এর আভাস মেলে শুরু থেকেই।
তৃতীয় ওভারে আসে সেই উপলক্ষ। হার্দিক পান্ডিয়ার স্লোয়ারে খোঁচা মেরে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন ফখর জামান। তবে বল ভারতের উইকেটরক্ষক সাঞ্জু স্যামসনের গ্লাভসে জমা হওয়ার আগে মাটিতে স্পর্শ হয়েছিল কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। দিন শেষে অবশ্য টিভি আম্পায়ার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগে আউটের সিদ্ধান্তই দেন। তাতে খানিকটা বিস্মিত হন ফখর। ৯ বলে ৩ চারে ১৫ রান করে ফেরেন তিনি।
তবু পাওয়ারপ্লেতে দারুণ সংগ্রহ পায় পাকিস্তান। সাহিবজাদা ফারহানের কল্যাণে ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৫৫ রান তোলে তারা। আগের তিন ইনিংসে ডাক মারা সায়েম আইয়ুব এবার নামেন ৩ নম্বরে। দুজনে মিলে প্রথম ১০ ওভারে রানের গতি রাখেন ১০-এর কাছাকাছি।
গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচে মাঝের ওভারগুলোয় বেশ চাপে ভুগেছে পাকিস্তান। সেই চিত্রের দেখা মিলল আজও; যার ফলে পার্টটাইমার শিভম দুবের কাছে উইকেট হারিয়ে বসেন আইয়ুব। ১৭ বলে ১ চার ও ১ ছক্কায় ২১ রানে বিদায় নেন তিনি। ভাঙে ৭২ রানের জুটি। এরপর সাহিবজাদাও তেমন আক্রমণাত্মক মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি। দুবার জীবন পেয়ে ৩৪ বলে ফিফটি পূরণ করেন এই ওপেনার। দুবারই তাঁর ক্যাচ ফেলে দেন অভিষেক শর্মা।
১৪৭ স্ট্রাইকরেটে ফিফটি পেলেও সেটা আর বাড়াতে পারেননি সাহিবজাদা। তাঁকেও ফেরান দুবে। অনেকটা দূরের ডেলিভারি তুলে মারতে গিয়ে ক্যাচ দেন সূর্যর হাতে। ৪৫ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় থামেন এই ওপেনার।
এরপর আর কেউই বাড়াতে পারেননি পাকিস্তানের রানের চাকা। হুসাইন তালাত (১০), মোহাম্মদ নওয়াজরা (২১) বিলিয়ে দিয়ে আসেন নিজেদের উইকেট। তাই দারুণ শুরুর পরও বড় সংগ্রহ না পাওয়াটা পাকিস্তানের জন্য হতাশারই বটে। শেষ দিকে সালমান আলী আগার ১৭ ও ফাহিম আশরাফের অপরাজিত ২০ রানে ১৭০ পেরোয় তারা।
