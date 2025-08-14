বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। টি-স্পোর্টস সরাসরি সম্প্রচার করবে এই ম্যাচ। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস
সরাসরি
বিকাল সাড়ে ৩টা
টি স্পোর্টস
সিপিএল
সেন্ট কিটস-অ্যান্টিগা
আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
ইউটিউব
দ্য হান্ড্রেড
লন্ডন-ট্রেন্ট
রাত সাড়ে ১১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন সরাসরি
রাত ৯টা
সরাসরি
সনি টেন ২
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে বছরের পর বছর ধরে। প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে মৃত্যুর খবর। মৃত্যুর মিছিলে শিশুর সংখ্যাই মূলত বেশি। যে যাঁর জায়গা থেকে পারছেন, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বাদ যাচ্ছে না ক্রীড়াঙ্গনও।১৫ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা এখন ব্যস্ত তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। কেয়ার্নসে পরশু হবে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হতে না হতেই বড্ড বেকায়দায় পড়েছে অস্ট্রেলিয়া। তিন অজি ক্রিকেটারের প্রোটিয়া সিরিজই শেষ হয়ে গেল।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি পদে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের তিন মাসও পূর্ণ হয়নি। এই আড়াই মাসেই দেশের ক্রিকেটে আমূল পরিবর্তন আনতে নতুন অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে আছে জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফদের নিয়ে চালানো জরিপ।২ ঘণ্টা আগে
শেফিল্ড ওয়েডনেজদের বিপক্ষে ১০ আগস্ট খেলেননি হামজা চৌধুরী। চ্যাম্পিয়নশিপের সেই ম্যাচে তাঁর দল লেস্টার সিটি জিতেছিল ২-১ গোলে। হাডার্সফিল্ড টাউনের ঘরের মাঠ জন স্মিথস স্টেডিয়ামে গত রাতে হামজা খেলেছেন শুরুর একাদশেই। এমনকি হাডার্সফিল্ডের বিপক্ষে গোলও করেছেন। তবু তাতে বাঁচতে পারল না লেস্টার।৩ ঘণ্টা আগে