বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
মাঠে নামার আগে বাংলাদেশ ‘এ’ ও পাকিস্তান শাহিনসের অধিনায়কের ফটোসেশন। ছবি: নর্দার্ন টেরিটরি ক্রিকেট
মাঠে নামার আগে বাংলাদেশ ‘এ’ ও পাকিস্তান শাহিনসের অধিনায়কের ফটোসেশন। ছবি: নর্দার্ন টেরিটরি ক্রিকেট

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। টি-স্পোর্টস সরাসরি সম্প্রচার করবে এই ম্যাচ। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস

সরাসরি

বিকাল সাড়ে ৩টা

টি স্পোর্টস

সিপিএল

সেন্ট কিটস-অ্যান্টিগা

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

ইউটিউব

দ্য হান্ড্রেড

লন্ডন-ট্রেন্ট

রাত সাড়ে ১১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সিনসিনাটি ওপেন সরাসরি

রাত ৯টা

সরাসরি

সনি টেন ২

খেলাফুটবলক্রিকেট
অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

টাঙ্গাইলে মারধরের জেরে মুখোমুখি বণিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন, পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ

