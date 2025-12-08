সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রেকর্ডে ভাগ বসালেন ভারতের অমিত

ক্রীড়া ডেস্ক
চার-ছক্কার ধুন্ধুমার টি-টোয়েন্টিতে এখন হরহামেশাই চলে রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলা। ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে খুব কম রেকর্ডই দীর্ঘস্থায়ী হয়। এবার টি-টোয়েন্টিতে প্রথমবার খেলতে নেমেই রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালেন ভারতের অমিত পাসি।
সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছে সার্ভিসেস-বরোদা। টি-টোয়েন্টিতে অমিতের অভিষেক হয়েছে বরোদার জার্সিতে। ৫৫ বলে ১০ চার ও ৯ ছক্কায় করেন ১১৪ রান। তাতে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার রেকর্ডে এখন যৌথভাবে শীর্ষে অমিত ও পাকিস্তানের বিলাল আসিফ। আসিফও টি-টোয়েন্টিতে নিজের প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমে ১১৪ রান করেছিলেন। পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার রেকর্ড ইনিংসটা খেলেছিলেন শিয়ালকোট স্ট্যালিয়নসের হয়ে। ১০ বছর আগে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল অ্যাবোটাবাদ ফ্যালকনস।
আসিফ ২০১৫ সালে ফয়সালাবাদে সুপার এইট টি-টোয়েন্টি কাপে ১১৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। আসিফের সমান রান করলেও অমিত পুরোপুরি তাঁকে (আসিফ) ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। আজ অমিত ব্যাটিং করেছেন ২০৭.২৭ স্ট্রাইকরেটে। সেঞ্চুরি করেছেন ৪৪ বলে। ২০১৫ সালে আসিফ তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন ৪৩ বলে। সেবার ৪৮ বলে ৮ চার ও ১০ ছক্কায় ১১৪ রান করেছিলেন। তখন তাঁর স্ট্রাইকরেট ছিল ২৩৭.৫০।
অমিতের রেকর্ড সেঞ্চুরির দিন টস জিতে আজ আগে ব্যাটিং নিয়ে বরোদা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে করে ২২০ রান। দলের রানের ৫১.৮২ শতাংশ রান আসে অমিতের ব্যাট থেকে। ১১৪ রানের মধ্যে ৯৪ রানই করেছেন তিনি বাউন্ডারি থেকে। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি সার্ভিসেস। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৭ রানে থেমে যায় সার্ভিসেস। ১৩ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন অমিত।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে রেকর্ড ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন আসিফও। ২০১৫ সালে সুপার এইট টি-টোয়েন্টি কাপে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শিয়ালকোট নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে করেছিল ২৪০ রান। ২৪১ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৭.৩ ওভারে ১৫৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল অ্যাবোটাবাদ। শিয়ালকোটের ৮৭ রানের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করেছিলেন আসিফ। বোলিংয়ে ৪ ওভারে ৩১ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। পাকিস্তানের জার্সিতে ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৫ টেস্ট ও ৩ ওয়ানডে খেলেছেন আসিফ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘বিয়ার্ড বিফোর উইকেট’ পডকাস্টে সাকিব আল হাসানের দীর্ঘ ৬৬ মিনিটের আলাপচারিতায় অনেক কিছু নিয়েই কথাবার্তা হয়েছে। যার মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ড্রেসিংরুমের পরিবেশও ছিল সেই আলোচনায়। সেই পডকাস্টে সাকিব দেশের ক্রিকেটের ড্রেসিংরুম নিয়ে যা বলেছেন, সেটা সঠিক মনে করছেন তানজিদ হাসান তামিম।
জুনিয়র ক্রিকেটাররা একেবারে কথা বলেন না, যা বলার সিনিয়র ক্রিকেটাররাই বলবেন—বাংলাদেশ দলের ড্রেসিংরুম নিয়ে পডকাস্টে সাকিবের কথাটা ছিল এরকমই। কিন্তু দলীয় সভায় সবার যখন সমান অংশগ্রহণ থাকবে, সেটা দেশের ক্রিকেটের জন্যই মঙ্গল। ভুল-ভ্রান্তি শুধরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তাতে বাড়বে। ড্রেসিংরুমে সিনিয়র, জুনিয়র সব ক্রিকেটাররাই যেন কথাবার্তা বলতে পারেন, সেরকম সংস্কৃতি এখন বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট তৈরি করছে বলে আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। ২৫ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আসলে ভাই (সাকিব) একদম ঠিক বলেছেন। এখন আমাদের প্রধান কোচ, সালাহ উদ্দীন স্যার ও টিম ম্যানেজমেন্টে যাঁরা কোচ আছেন, চেষ্টা করছেন সংস্কৃতিটা যেন বদলাতে পারি। যখন দলীয় বৈঠক হয়, সব কোচরা আলোচনা করেন, যাতে সবাই (ক্রিকেটাররা) কিছু না কিছু মতামত দেয়। যেকোনো ম্যাচের আগে কিংবা দলীয় বৈঠকে এখানে আসলে সবাইকে কথা বলতে হয়। ব্যাটার, বোলার বলেন সবাইকেই কিছু না কিছু।’
সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদদের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তানজিদ তামিমের। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলে এই তিন ক্রিকেটারই ছিলেন। সিনিয়রদের সঙ্গে ড্রেসিংরুমে থাকার সময় যেমন পরিবেশ ছিল, সেই তুলনায় অনেক কিছু পরিবর্তন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তানজিদ তামিম। আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘যেকোনো কিছুই হোক, এক দুই লাইন হলেও টিম মিটিংয়ে আপনাকে বলতে হবে। আসলে আমার কাছে মনে হয় যে সবার ভেতর থেকে একটা দুইটা বিষয় যে আসে, অনেক সময় দলের কাজে লাগে। অথবা আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। অনেক ছোট কথা হলেও সেখানে অনেক বড় কিছু থাকতে পারে। তো আমার কাছে মনে হয়, এটা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। সবাই আসলে কথা বলার অভ্যাসটা গড়ে তুলেছে। আমার কাছে মনে হয় সংস্কৃতিটা পরিবর্তন হচ্ছে।’
২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সংস্করণে এশিয়া কাপ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে পথচলা শুরু। আড়াই বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৫ টি-টোয়েন্টি ও ২৮ ওয়ানডে খেলেছেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণ টেস্টে এখনো অভিষেক না হলেও আশা হারাচ্ছেন না তানজিদ তামিম। আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘যদি এখনো সাদা বলে খেলা বেশি, সাদা বলেই মূলত মনোযোগ থাকছে। আমি যখনই সুযোগ পাই, জাতীয় লিগ খেলি। লাল বলের ক্রিকেট খেলতে আমার ভালো লাগে। যদি কখনো সুযোগ আসে, অবশ্যই লাল বলের ক্রিকেটও খেলতে চাই। তার জন্য আমাকে বেশি পরিশ্রম এবং আরও বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কঠোর পরিশ্রম করে যাব। যদি আল্লাহ চান এবং আমি লাল বলে রান করতে থাকি, তাহলে ইনশা আল্লাহ অবশ্যই খেলব টেস্ট।’
বাংলাদেশের জার্সিতে ৭৩ ম্যাচের ক্যারিয়ারে মজার এক রেকর্ড তানজিদ তামিম গড়েছেন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ২ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে পাঁচ ক্যাচ ধরেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডে যৌথভাবে শীর্ষে তিনি। টেস্টে এখনো অভিষেক না হলেও ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটে নিয়মিত খেলছেন তানজিদ তামিম। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৫ ম্যাচে ৪৫ ইনিংসে করেছেন ১৭৯২ রান। ৫ সেঞ্চুরি ও ৬ ফিফটি করেছেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
সিরিজের প্রথম টেস্টে জয়ের দারুণ সম্ভাবনা থাকলেও নিউজিল্যান্ড জিততে পারেনি। জাস্টিন গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে সেই ম্যাচ অবিশ্বাস্যভাবে ড্র করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে পরশু মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল কিউইরা।
চোটে পড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন ম্যাট হেনরি, নাথান স্মিথ ও মিচেল স্যান্টনার। হেনরি পড়েছেন মাংসপেশির চোটে। পাঁজর ও কুঁচকির চোটে পড়ায় সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন স্মিথ ও স্যান্টনার। তাতে কপাল খুলেছে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্কের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা এই পেসারকে নেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের বাকি অংশের জন্য। ২৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৩৩ গড়ে ৭৭ উইকেট নিয়েছেন ক্লার্ক। ২৩.৫০ গড়ে ৮৯৩ রান করেছেন। অক্টোবরে ফোর্ড ট্রফির ওয়ানডে ম্যাচে সেন্ট্রাল ডিস্টিক্টসের বিপক্ষে সিনিয়র ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি করেন ক্লার্ক।
ক্লার্কের ঠিক আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন মিচেল হে। দুজনকেই নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট
প্লাঙ্কেট শিল্ডের তৃতীয় রাউন্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। এদিকে গ্লেন ফিলিপস ও ড্যারিল মিচেল ক্রাইস্টচার্চে প্রথম টেস্টে বদলি ফিল্ডার হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন। দুজনকেই টেস্ট সিরিজের বাকি অংশের দলে নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ সময় পরশু ভোর চারটায় ওয়েলিংটনে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তৃতীয় টেস্টের ভেন্যু মাউন্ট মঙ্গানুই। ১৮ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। নিউজিল্যান্ডের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট জিতেছে ১৯৯৫ সালে। ৩০ বছরের অপেক্ষা ক্রাইস্টচার্চে অল্পের জন্য ফুরোল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ম্যাচ জিততে না পারলেও ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে এই ম্যাচে অনেক সুনাম কুড়িয়েছে উইন্ডিজ। ৫.৫৬ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ৯ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে ক্যারিবীয়রা।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বেই গত বছর অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। এবার তাঁর নেতৃত্বেই শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামবে বাংলাদেশ। এবারও মরুর বুকে হচ্ছে যুব এশিয়া কাপ।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক বিবৃতিতে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন তামিম। তাঁর ডেপুটি হিসেবে থাকবেন জাওয়াদ আবরার। টপ অর্ডারে তামিম-আবরারের সঙ্গে থাকছেন কালাম সিদ্দিকী এলিন। সাম্প্রতিক সময়ে টপ অর্ডারের এই তিন ব্যাটার নিয়মিত রান করছেন।
চেনা পরিচিতদের নিয়েই যুব এশিয়া কাপের দল সাজিয়েছে বাংলাদেশ। তামিম-কালামদের সঙ্গে মোহাম্মদ রিজান হোসেন, রিফাত বেগ, ইকবাল হোসেন ইমনরা। দলে ফিরেছেন শেখ পারভেজ জীবন। ১৫ জনের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাইয়ে থাকছেন আরও ছয় ক্রিকেটার। রাফি উজ্জামান রাফি, দেবাশীষ সরকার দেবাদের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাইয়ে আছেন সানজিদ মজুমদার, ফারহান আহমেদ আলিফ, ফারহান শাহরিয়ার ও আবদুর রহিম। বাংলাদেশের লক্ষ্য এবার হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে আট দল। টুর্নামেন্টে ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং নেপাল। ‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে থাকছে মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ১২ ডিসেম্বর ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ। একই দিনে মাঠে নামছে পাকিস্তান-মালয়েশিয়া। ১৩ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যুব এশিয়া কাপ শুরু করবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি হবে আইসিসি একাডেমি মাঠে। ১৫ ডিসেম্বর দ্য সেভেনস স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এবার তামিমদের প্রতিপক্ষ নেপাল।
গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ নিজেদের শেষ ম্যাচ ১৭ ডিসেম্বর আইসিসি একাডেমি মাঠে খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। গ্রুপ পর্ব শেষে হবে দুটি সেমিফাইনালই হবে ১৯ ডিসেম্বর। একটা হবে আইসিসি একাডেমি মাঠে। অপরটা দ্য সেভেন্স স্টেডিয়ামে। ২১ ডিসেম্বর আইসিসি একাডেমি মাঠে হবে ফাইনাল। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে। এর আগে ২০২৩, ২০২৪ সবশেষ দুইটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। যুব এশিয়া কাপের এই দুই টুর্নামেন্টও হয়েছিল আরব আমিরাতে।
২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল:
আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ-অধিনায়ক), মোহাম্মদ সামিউন বাসির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, মোহাম্মদ রিজান হোসেন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী এলিন, ইকবাল হোসেন ইমন, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আল আমিন, আহমেদ শাহরিয়ার, সাদ ইসলাম রাজিন, মোহাম্মদ সবুজ
স্ট্যান্ডবাই:
রাফি উজ্জামান রাফি, সানজিদ মজুমদার, ফারহান আহমেদ আলিফ, ফারহান শাহরিয়ার, আবদুর রহিম, দেবাশীষ সরকার দেবা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে চ্যালেঞ্জার কাপের শিরোপা পেল বাংলাদেশ। আজ ১৭তম স্থান নির্ধারণীর ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। এই ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করেছেন আমিরুল ইসলাম।
মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ম্যাচের পাঁচ মিনিটে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় অস্ট্রিয়া। তবে বাংলাদেশের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। প্রথম কোয়ার্টার শেষের বাংলাদেশও পায় দুটি পেনাল্টি কর্নার। দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগান আমিরুল ইসলাম। তাঁর গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ।
২৭ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হুজাইফা হোসেন। পরে আরও দুটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। তৃতীয় কোয়ার্টারে ফিল্ড গোলে ব্যবধান ৩-০ করেন রাকিবুল হাসান রকি। এই কোয়ার্টারে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু গোলে রূপ দিতে পারেনি। অস্ট্রিয়া অবশ্য এক গোল শোধ দেয়। ৪৪ মিনিটে গোলটি করেন আন্দোর লোসোনসি।
শেষ কোয়ার্টারে জমে উঠে রোমাঞ্চ। বাংলাদেশের ওপর একের পর এক চাপ দিতে থাকে অস্ট্রিয়া। মরিয়া হয়ে ওঠে ম্যাচে ফিরতে। ৫০ ও ৫২ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন আমিরুল। বিশ্বকাপে এটি তাঁর পঞ্চম হ্যাটট্রিক, সব মিলিয়ে গোল করেছেন ১৮টি। যা টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ।
আমিরুলের হ্যাটট্রিকের পরও বাংলাদেশকে জয় পেতে বেশ ঘাম ঝরাতে হয়। শেষ কোয়ার্টারে ৯ পেনাল্টি কর্নার পাওয়া অস্ট্রিয়ার হয়ে ৩ গোল করেন কেলনার বেঞ্জামিন, কায়সার জুলিয়ান ও নিকোউইয়াক মাতেউসজ।
বাংলাদেশ হকি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি)। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি লিখেছে, ‘বাংলাদেশ হকি দলের খেলোয়াড় ও স্টাফদের চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি জয়ে বিসিবি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। হকি বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্সে বিসিবি গর্বিত।’
