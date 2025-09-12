‘বাংলাদেশকে এবারও হারাতে পারত হংকং’

ক্রীড়া ডেস্ক
আফগানিস্তানের কাছে হেরে এশিয়া কাপ শুরু করা হংকংয়ের কাছে ম্যাচগুলো এখন ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচ। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে বাংলাদেশের বিপক্ষে আবুধাবিতে গত রাতে জিততেই হতো হংকং। কিন্তু ম্যাচটি হেরে হংকং মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট থেকে এক রকম ছিটকে গেছে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে হংকং গত রাতে খেলতে নেমেছিল ১১ বছর আগের সুখস্মৃতি নিয়ে। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে প্রথম সাক্ষাতেই ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিল হংকং। কিন্তু গত রাতে ফলটা হলো ভিন্ন। আবুধাবিতে এশিয়া কাপের ম্যাচে ৭ উইকেটে জিতে প্রতিশোধ নিয়েছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে হংকং ২০ ওভারে করেছে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান। এই রান তাড়া করতে বাংলাদেশের খেলতে হয়েছে ১০৬ বল।
হংকং অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তাজা সতীর্থদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন। তিনি করেছেন ১৯ বলে ২৮ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন নিজাকাত খান। জিসান আলীর ব্যাট থেকে এসেছে ৩০ রান। তবে মুর্তাজার মতে স্কোরবোর্ডে আরও কিছু রান উঠলে ম্যাচে ভিন্ন কিছু ঘটতে পারত। বাংলাদেশ ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হংকং অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের ব্যাটাররা যেভাবে খেলেছে, তাতে আমি খুশি। আরও খুশি হতে পারতাম যদি স্কোরটা ১৬০-১৭০ রানের চেয়ে বেশি হতো। তখন ভিন্ন কিছু হতে পারত।’
আফগানিস্তানের কাছে ৯৪ রানে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করে হংকং। নেট রানরেট -৪.৭০ নিয়ে গতকাল মুর্তাজার হংকং খেলতে নামে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ১৪৪ রান তাড়া করতে নেমে ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৪৭ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। কিন্তু লিটন-তাওহিদ হৃদয়ের তৃতীয় উইকেটে ৭০ বলে ৯৫ রানের জুটিতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের কাছে চলে আসে। হংকং অধিনায়ক মুর্তাজা বলেন, ‘আফগানিস্তানের বিপক্ষে আমরা অনেক বাজে খেলেছি। আজ (গত রাতে) আমরা অন্য এক পরিকল্পনা নিয়ে খেলেছি। তারা (লিটন-হৃদয়) দারুণ জুটি গড়েছে। তাতেই তারা ম্যাচটি জিতেছে।’
আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লঙ্কানদের জন্য এটাই এবারের এশিয়া কাপে তাদের প্রথম ম্যাচ। ‘বি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান—এই তিন দলের মধ্যে যে দুই দল সুপার ফোরে উঠবে, তাদের মধ্যে নেট রানরেট একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। কারণ, হংকং যে টুর্নামেন্ট থেকে এক রকম ছিটকে গেছে।
