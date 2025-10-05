জয়ের সেঞ্চুরিতে চট্টগ্রামের নতুন রেকর্ড, উড়ে গেল সিলেট

ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটের বোলারদের বেধড়ক পিটিয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, ইরফান শুক্কুররা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তাণ্ডব চালিয়ে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন জয়। তাঁর সেঞ্চুরিতে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টিতে নতুন রেকর্ড গড়ল চট্টগ্রাম।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এর আগে সাতবার ফিফটি করেছিলেন জয়। সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৮৫। আজ ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রথমবারের মতো সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তিনি। তাঁর সেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে ২১৪ রান করেছে চট্টগ্রাম। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে এটা সর্বোচ্চ দলীয় স্কোরের রেকর্ড। এর আগে এই রেকর্ড ছিল সিলেটের। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার বিপক্ষে ৪ উইকেটে ২০৭ রান করেছিল সিলেট। একই ম্যাচে ৪ উইকেটে ২০৫ রান করেছিল ঢাকা।
২১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৩ রানেই ভেঙে যায় সিলেটের উদ্বোধনী জুটি। প্রথম ওভারের শেষ বলে সিলেট অধিনায়ক জাকির হাসানকে (১) ফিরিয়েছেন মোহাম্মদ রুবেল। দ্বিতীয় উইকেটে ৪২ রানের জুটি গড়েন খালিদ হাসান ও অমিত হাসান। পঞ্চম ওভারের শেষ বলে খালিদকে (১৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ আশরাফুল হাসান।
খালিদের বিদায়ে ধস নামে সিলেটের ইনিংসে। ৩৪ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৯ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। সিলেট এরপর শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে আবু জায়েদ চৌধুরী রাহিকে ফিরিয়ে সিলেটের ইনিংসের ইতি টানেন আহমেদ শরীফ। সিলেটের ১১৫ রানের মধ্যে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন অমিত হাসান। ২৫ বলে ৭ চারে করেন ৪০ রান। চট্টগ্রামের রুবেল ৪ ওভারে ১৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন শরীফ ও হাসান মুরাদ।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিলেট অধিনায়ক জাকির। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া চট্টগ্রাম নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ২১৪ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ১১০ রান করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। ৬৩ বলের ইনিংসে ৫ চার ও ৯ ছক্কা মেরেছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন উইকেটরক্ষক শুক্কুর। ২২ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। সিলেটের তোফায়েল আহমেদ ৩ ওভারে ৩৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।
সিলেটের বোলারদের বেধড়ক পিটিয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, ইরফান শুক্কুররা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তাণ্ডব চালিয়ে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন জয়। তাঁর সেঞ্চুরিতে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টিতে নতুন রেকর্ড গড়ল চট্টগ্রাম।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এর আগে সাতবার ফিফটি করেছিলেন জয়। সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৮৫। আজ ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রথমবারের মতো সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তিনি। তাঁর সেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে ২১৪ রান করেছে চট্টগ্রাম। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে এটা সর্বোচ্চ দলীয় স্কোরের রেকর্ড। এর আগে এই রেকর্ড ছিল সিলেটের। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার বিপক্ষে ৪ উইকেটে ২০৭ রান করেছিল সিলেট। একই ম্যাচে ৪ উইকেটে ২০৫ রান করেছিল ঢাকা।
২১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৩ রানেই ভেঙে যায় সিলেটের উদ্বোধনী জুটি। প্রথম ওভারের শেষ বলে সিলেট অধিনায়ক জাকির হাসানকে (১) ফিরিয়েছেন মোহাম্মদ রুবেল। দ্বিতীয় উইকেটে ৪২ রানের জুটি গড়েন খালিদ হাসান ও অমিত হাসান। পঞ্চম ওভারের শেষ বলে খালিদকে (১৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ আশরাফুল হাসান।
খালিদের বিদায়ে ধস নামে সিলেটের ইনিংসে। ৩৪ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৯ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। সিলেট এরপর শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে আবু জায়েদ চৌধুরী রাহিকে ফিরিয়ে সিলেটের ইনিংসের ইতি টানেন আহমেদ শরীফ। সিলেটের ১১৫ রানের মধ্যে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন অমিত হাসান। ২৫ বলে ৭ চারে করেন ৪০ রান। চট্টগ্রামের রুবেল ৪ ওভারে ১৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন শরীফ ও হাসান মুরাদ।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিলেট অধিনায়ক জাকির। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া চট্টগ্রাম নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ২১৪ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ১১০ রান করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। ৬৩ বলের ইনিংসে ৫ চার ও ৯ ছক্কা মেরেছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন উইকেটরক্ষক শুক্কুর। ২২ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। সিলেটের তোফায়েল আহমেদ ৩ ওভারে ৩৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ আগেই নিশ্চিত করেছে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আজ জাকের-তানজিদ হাসান তামিমরা নামবেন আফগানদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এদিকে সিলেটে...২ ঘণ্টা আগে
রিয়াল মাদ্রিদের সময়টা কাটছে অম্লমধুর। নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে গত সপ্তাহে লা লিগায় ৫-২ গোলে হেরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই রিয়াল পরবর্তীতে জিতেছে টানা দুই ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা দুই ম্যাচেই দাপটের সঙ্গে জিতেছে জাবি আলোনসোর রিয়াল।২ ঘণ্টা আগে
নুরুল হাসান সোহান আপাতত ফেসবুক থেকে দূরে আছেন। খেলায় ব্যর্থ হলে এখন সামাজিক যোগাযোগের প্রতিটি মাধ্যমে এতটাই বিষাক্ত ট্রল হয়, মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে খেলোয়াড়দের। মনোযোগটা শুধু খেলায় রাখতে সোহান নিজেকে ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখছেন। তাতে ভালো ফলও তিনি পাচ্ছেন।৩ ঘণ্টা আগে
খেলার সঙ্গে কখনো রাজনীতি মেশাবেন না—এমন কথা শোনা যায় হরহামেশাই। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব যেভাবে ক্রিকেটের ওপরে পড়েছে, তাতে এমন ‘নীতিবাক্য’ কয়জনই বা মেনে চলেন! সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে শ্রীলঙ্কা—সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছে ভারত-পাকিস্তানের আগুনের আঁচ।৩ ঘণ্টা আগে