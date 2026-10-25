টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
ত্রিদেশীয় সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। দুই দলের প্রথম দেখায় ইংলিশদের ৮৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছিল স্বাগতিকেরা। টানা দুই জয়ে ফাইনালে পথে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে আছে পাকিস্তান। অন্যদিকে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে জায়গা করে নিতে চাইলে আজ জয়ের বিকল্প নেই ইংল্যান্ডের জন্য। পাকিস্তান-ইংল্যান্ড লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
ঢাকা-রাজশাহী
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড
বেলা ২টা, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-ব্রাইটন
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যান. ইউনাইটেড-বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, সরাসরি
সান্ডারল্যান্ড-লিডস ইউনাইটেড
রাত ১০টা, ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ এইচডি
লা লিগা
বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড