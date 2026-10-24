শেষ ৩ ওভারে ৪৬ রান করে জিতল ভারত
রানবন্যার প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে হতাশ করেছিলেন তিলক বার্মা। আজ ঠিকই দাঁড়িয়ে গেলেন এই ব্যাটার। তাঁর বিধ্বংসং ইনিংসে ভর করে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারাল ভারত। জয়ের পথে শেষ ৩ ওভারে ৪৬ রানের সমীকরণ মিলিয়েছে অতিথিরা।
এই জয়ে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। এর আগে প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের সমান ব্যবধানে হারিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ওয়েলিংটনে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে আগামী ২৭ অক্টোবর খেলতে নামবে দুই দল। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে সে ম্যাচে জিততেই হবে ব্ল্যাক ক্যাপদের।
ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভালে ১ বল হাতে রেখে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ১৮১ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। বড় রানের পেছনে ছুঁটতে গিয়ে ১০.৫ ওভারে ৭০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে সফরকারীরা। জয়ের জন্য শেষ ৫৫ বলে ১১১ রানের কঠিন সমীকরণ দাঁড়ায় তাদের সামনে। নামান ধীর ও নিতিশ কুমারকে নিয়ে ঝড় তুলে দলকে জয় এনে দেন তিলক।