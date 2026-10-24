Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

শেষ ৩ ওভারে ৪৬ রান করে জিতল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
শেষ ৩ ওভারে ৪৬ রান করে জিতল ভারত
দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন তিলক ও নিতিশ। ছবি: সংগৃহীত

রানবন্যার প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে হতাশ করেছিলেন তিলক বার্মা। আজ ঠিকই দাঁড়িয়ে গেলেন এই ব্যাটার। তাঁর বিধ্বংসং ইনিংসে ভর করে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারাল ভারত। জয়ের পথে শেষ ৩ ওভারে ৪৬ রানের সমীকরণ মিলিয়েছে অতিথিরা।

এই জয়ে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। এর আগে প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের সমান ব্যবধানে হারিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ওয়েলিংটনে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে আগামী ২৭ অক্টোবর খেলতে নামবে দুই দল। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে সে ম্যাচে জিততেই হবে ব্ল্যাক ক্যাপদের।

ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভালে ১ বল হাতে রেখে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ১৮১ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। বড় রানের পেছনে ছুঁটতে গিয়ে ১০.৫ ওভারে ৭০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে সফরকারীরা। জয়ের জন্য শেষ ৫৫ বলে ১১১ রানের কঠিন সমীকরণ দাঁড়ায় তাদের সামনে। নামান ধীর ও নিতিশ কুমারকে নিয়ে ঝড় তুলে দলকে জয় এনে দেন তিলক।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত