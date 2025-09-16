Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

‘শ্রীলঙ্কাকে ভীষণ টেনশনে ফেলে দিয়েছিল হংকং’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ১৭
হংকংয়ের বিপক্ষে ৪ উইকেটে জয়ে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো
হংকংয়ের বিপক্ষে ৪ উইকেটে জয়ে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

হাতে ৮ উইকেট নিয়ে দরকার ৩২ রান। তখনো ৫ ওভার বাকি। এমন সমীকরণের সামনে যখন শ্রীলঙ্কা, তখন কত তাড়াতাড়ি ম্যাচটা শেষ হয় সেটাই দেখার অপেক্ষা। কিন্তু নাটকীয়তার যে তখন অনেক কিছু বাকি। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শেষ হাসি শ্রীলঙ্কা হাসলেও টেনশনে যেন ক্রিকেটারদের হৃৎকম্প বেড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

১৫০ রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কার স্কোর হয়ে যায় ৯.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রান। তৃতীয় উইকেটে এরপর পাতুম নিশাংকা ও কুশল পেরেরা গড়েন ৩৪ বলে ৫৭ রানের জুটি। ১৬তম ওভারের প্রথম বলে নিশাংকার রানআউটে ভাঙে এই জুটি। ঠিক তার পরের বলেই কুশল পেরেরার উইকেটও হারায় শ্রীলঙ্কা। চারিত আসালাঙ্কা, কামিন্দু মেন্ডিসও দ্রুত বিদায় নিলে ১৭.১ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৭ রানে পরিণত হয় লঙ্কানরা। হংকংদের সামনে যখন অঘটন ঘটানোর হাতছানি, তখন সবকিছু ভেস্তে যায় ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার ক্যামিও ইনিংসে (৯ বলে ২০*)। আট নম্বরে নেমে ২ চার ও ১ ছক্কা মারেন তিনি। ১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে আতিক ইকবালকে চার মেরে লঙ্কানদের ৪ উইকেটের জয় এনে দেন হাসারাঙ্গা।

৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর ডাগআউটে বসে থাকা শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের কী অবস্থা হয়েছিল, সেটা পরে জানিয়েছেন আসালাঙ্কা। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘সেই মুহূর্তে আমাদের টেনশনে মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। কয়েকটা জায়গায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। প্রথম তিন ওভার যখন আমরা বোলিং করছিলাম এবং আমাদের ব্যাটিংয়ের শেষের দিকে। ১৬তম ওভারে দুইটা উইকেট হারালাম। তারপর আমার উইকেটটা হারালাম। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেটে এসব হতেই পারে। কিন্তু এগুলো নিয়মিত হতে দেওয়া যাবে না।’

৪৪ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৬৮ রান করে গতকাল ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন নিশাংকা। কিন্তু দুবাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে লঙ্কান এই ওপেনার যেন ‘কই মাছের প্রাণ’ নিয়ে খেলতে নেমেছেন। ২২, ৪০, ৬৩, ৬৮—হংকংয়ের ফিল্ডারদের পিচ্ছিল হাতের সুযোগে নিশাংকা এই চারবার জীবন পেয়েছেন। ম্যাচসেরা নিশাংকা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘পিচ অতটা সহজ ছিল না। হংকং দারুণ বোলিং করেছে। আমার পরিকল্পনা ছিল ইনিংসটা টেনে নিয়ে যাওয়া। যেভাবে ব্যাটিং করেছি, তাতে আমি খুশি।’

দুবাইয়ে গতকাল টস জিতে ফিল্ডিং নেন লঙ্কান অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা। আগে ব্যাটিং পাওয়া হংকং প্রথম তিন ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে করে ৩১ রান। শুরুর এই ব্যাটিং অবশ্য ধরে রাখতে পারেনি তারা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৯ রান করে হংকং। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করে অপরাজিত থাকেন নিজাকাত খান। ৩৮ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। এদিকে ৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর সপ্তম উইকেটে দাসুন শানাকা-হাসারাঙ্গার ১১ বলে ২৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে শ্রীলঙ্কা পায় ৪ উইকেটের জয়। ৭ বল হাতে রেখে পাওয়া এই জয়ে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এখন লঙ্কানরা। ৪ পয়েন্টের পাশাপাশি তাদের নেট রানরেট ‍+১.৫৪৬। হংকংকে কোনো ম্যাচ না জিতেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

বিদেশে দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তা

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

সম্পর্কিত

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

‘শ্রীলঙ্কাকে ভীষণ টেনশনে ফেলে দিয়েছিল হংকং’

‘শ্রীলঙ্কাকে ভীষণ টেনশনে ফেলে দিয়েছিল হংকং’

টিকে থাকতে জিততেই হবে বাংলাদেশকে

টিকে থাকতে জিততেই হবে বাংলাদেশকে

বিসিবির লেভেল থ্রি কোচিং কর্মশালায় আমন্ত্রণ না পেয়ে হতাশ সুজন

বিসিবির লেভেল থ্রি কোচিং কর্মশালায় আমন্ত্রণ না পেয়ে হতাশ সুজন