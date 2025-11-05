Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিসিবিকে ‘ক্রিকেটের ভূত’ তাড়ানোর আহ্বান তাপস বৈশ্যের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিপিএলের দল চূড়ান্ত হওয়ার পর বিসিবিকে নিয়ে বিস্ফোরক পোস্ট তাপস বৈশ্যের। ছবি: ফেসবুক
বিপিএলের দল চূড়ান্ত হওয়ার পর বিসিবিকে নিয়ে বিস্ফোরক পোস্ট তাপস বৈশ্যের। ছবি: ফেসবুক

২০২৬ বিপিএল সামনে রেখে গত রাতে পাঁচ দল চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিপিএলের দল চূড়ান্ত হওয়ার পর সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার তাপস বৈশ্য।

বিসিবি বিপিএলের পাঁচ দল চূড়ান্ত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী তাপস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ৪২ বছর বয়সী এই পেসার পোস্ট দিয়েছেন খোলা চিঠির আদলেই। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই তারকা ক্রিকেটার লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বিপিএলের নতুন আসরেও আপনারা ম্যাচ ফিক্সিং ঠেকাতে পারবেন না। শুনলাম আপনারা বাজে এক দলকে নির্বাচিত করেছেন। যে দলের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাই খারাপ। যদি এটা সত্যিই হয়, তাহলে আপনারা ম্যাচ ফিক্সিং জীবনেও এড়াতে পারবেন না। আমার ঘরোয়া ক্রিকেট চিরনিদ্রায় শায়িত হবে। দয়া করে আমাদের ক্রিকেটকে এসব ভূতের হাত থেকে বাঁচান।’

বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল গত রাতে টগি স্পোর্টস লিমিটেডের রংপুর রাইডার্স, চ্যাম্পিয়নস স্পোর্টস ঢাকা, নাবিল গ্রুপের রাজশাহী, ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসেসের চট্টগ্রাম ও ক্রিকেট উইথ সামিকে দেওয়া হয়েছে সিলেট দল। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল পেয়েছে ৫ বছরের চুক্তিতে। এবার কোন দলের কী নাম হবে, এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তাপস কোন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ইঙ্গিত করে পোস্ট দিয়েছেন, সেটা তিনি পরিষ্কার করেননি।

২০২৬ বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল ১১টি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে টেকে আটটি প্রতিষ্ঠান। এবার বিপিএলে থাকছে না বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বরিশালের নামে কোনো দল। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে এই বরিশাল সবশেষ দুই বিপিএলেই শিরোপা জিতেছিল। এমনকি নোয়াখালীর প্রথমবার বিপিএলে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও সেটা হচ্ছে না। আর্থিক শক্তি, ম্যানেজমেন্ট ও মোটিভেশন এবং অভিজ্ঞতা—এই তিনটি বিষয় যাচাইবাছাই করে বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া হয়েছে বলে গতকাল সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন বিসিবির সহসভাপতি শাখাওয়াত হোসেন।

> খেলা

চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মাঠে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: এএফপি
চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মাঠে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: এএফপি

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড। ইতিহাদে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। সরাসরি ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২। বার্সেলোনা খেলতে নামছে ক্লাব ব্রুগার বিপক্ষে। আর রাজশাহীতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সকাল ৯টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

কারাবাগ-চেলসি

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ২

পাফোস-ভিয়ারিয়াল

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ক্লাব ব্রুগে-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

নিউক্যাসল-আথলেতিক

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

আয়াক্স-গ্যালাতাসারাই

রাত ২টা

সরাসরি

বেনফিকা-লেভারকুজেন

রাত ২টা

সরাসরি

ইন্টার মিলান-কাইরাত আলমার্তি

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

> খেলা
> ক্রিকেট

‘কিছু বলছি না তার মানে এই না বলতে পারি না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪১
জাহানারা ও নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছবি: ফেসবুক
জাহানারা ও নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছবি: ফেসবুক

একটি জাতীয় দৈনিকে জাহানারা আলম সাক্ষাৎকার দেওয়ার পরই উত্তপ্ত দেশের নারী ক্রিকেট। সেই সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ দলের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে জ্যোতি এর কড়া জবাব দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ক্ষোভ এখানে চরিতার্থ করা হচ্ছে বলে দাবি জ্যোতির। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিখেছেন, ‘কিছু বলছি তার মানে এই না বলতে পারিনা, কিছু বলার নাই এমন। দলটা আমাদের সবার। এই দলটা যখন সবচেয়ে ভালো সময় পার করছে, তখন এত নেতিবাচক কথাবার্তা, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ক্ষোভ, আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। আমার খুব অবাক লাগে যে বা যারা এসব করছেন তারা একসময় দল টাকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন, দলটাকে একটা পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছেন, অনেক অর্জন, অনেক ব্যর্থতা দেখেছেন।’

সামাজিক মাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছবি: ফেসবুক
সামাজিক মাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছবি: ফেসবুক

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ জাহানারা খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। বাজে ফর্মের কারণে দল থেকে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন তিনি। জায়গা হয়নি কদিন আগে শেষ হওয়া নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে। একটি জাতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সালমা অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান অধিনায়ক জ্যোতিসহ অন্যান্য ক্রিকেটার, সাপোর্টিং স্টাফ ও টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে। জ্যোতি আজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যখন কেউ দল থেকে বাদ পরেন বা অফ ফর্মে থাকেন, অন্য একটা বিকল্প তার পরিবর্তে আসে। তখনি সেই দলটার প্রতিটা জিনিস খারাপ হয়ে পড়ে, সেখানকার মানুষ, পরিবেশ সব কিছু। যারা এই দলের সদস্যদের প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা। গুজব ছড়িয়ে সাময়িকভাবে আলোচনাতে এলেও সেটা কার্যকরী হবে না আশা করি।’

জাহানারার সাক্ষাৎকারের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গত রাতে বিসিবি লিখেছে, ‘বিসিবি সম্প্রতি সাবেক নারী ক্রিকেটারের জাতীয় দৈনিকে প্রচারিত মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান জাতীয় দলের অধিনায়ক, খেলোয়াড়, স্টাফ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি (জাহানারা) একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।এসব অভিযোগকে বিসিবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন, মনগড়া ও অসত্য বলে দাবি করছে।’

> খেলা
> ক্রিকেট

আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হওয়ার পরই সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ১৬
পদত্যাগ করলেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। ছবি: ফাইল ছবি
পদত্যাগ করলেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শুরু হতে এক সপ্তাহও বাকি নেই। দুই দল এরই মধ্যে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। পরশু বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মম আশরাফুল। এই সময়েই পদত্যাগ করলেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন।

২০২৪-এর নভেম্বর থেকে সালাহ উদ্দীন বাংলাদেশের সিনিয়র সহকারী কোচের দায়িত্বে ছিলেন। এক বছরের মাথায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হলো। সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগের খবর আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছে বিসিবি সূত্র।

সিনিয়র সহকারী কোচ হলেও বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং দেখভাল করতেন সালাহ উদ্দীন। তবে গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় তাঁকে নিয়ে হচ্ছিল সমালোচনা। পরশু বিসিবির পরিচালকদের সভা শেষে মোহাম্মদ আশরাফুলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি নিয়োগ পেয়েছেন আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্যই। এই সিরিজে বাংলাদেশের টিম ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক।

আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হওয়ায় সালাহ উদ্দীনের কী হবে, সেই ব্যাখ্যায় রাজ্জাক পরশু সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘সালাহ উদ্দীন ভাই সিনিয়র সহকারী কোচ। কারও ব্যর্থতার জন্য নয়। ওখানে কাউকে সরানো হয়নি। কোচিং স্টাফে নতুন একজন হিসেবে আশরাফুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।’ আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হওয়ার পর বোর্ডে সালাহ উদ্দীনের কাজ অনেকটা কমে গেছে। এ কারণেই যে সালাহ উদ্দীন পদত্যাগ করেছেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

সিলেটে ১১ নভেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্ট মিরপুরে শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।

> খেলা
> ফুটবল

ব্রাজিল দলে তাহলে ব্রাত্য হয়ে পড়লেন নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক    
ব্রাজিলের জার্সিতে বছরের শেষ দুই ম্যাচও খেলতে পারবেন না নেইমার। ছবি: এএফপি
ব্রাজিলের জার্সিতে বছরের শেষ দুই ম্যাচও খেলতে পারবেন না নেইমার। ছবি: এএফপি

ব্রাজিলিয়ান লিগে ফোর্তালেজার বিপক্ষে গত শনিবার ম্যাচ খেললেন নেইমার। তারপরও ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তির চোখে এখনো ফিট নন নেইমার। আর তাই তাঁকে ছাড়াই এ মাসেই হতে যাওয়া সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের ব্রাজিল দলে জায়গা হলো না নেইমারের। ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে সেনেগাল ও ১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের লিলে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে খেলবে কার্লো আনচেলত্তির দল।

কেন নেইমারকে নেওয়া হলো না দলে? দল ঘোষণার সময় ব্রাজিল জাতীয় দলের ইতালিয়ান কোচ আনচেলত্তি বললেন, ‘আমি নেইমারের সঙ্গে আবার কথা বলেছি। দেখা যাক, চোট থেকে কবে ফিরতে পারে। পুরো বিশ্বকাপ খেলতে হলে খেলোয়াড়ের উচ্চমাত্রার শারীরিক প্রস্তুতি থাকা জরুরি। কেউ যদি পুরোপুরি ফিট না থাকে, আমি তাকে দলে নেব না।’

নেইমারের জন্য কোচের বার্তাটা পরিষ্কার। দু-এক ম্যাচ খেলে চোটে পড়া, চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরে আবার চোটে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া—এমন কাউকে তিনি বিশ্বকাপের দলে রাখবেন না। ব্রাজিল সবশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে ২০০২ সালে। দীর্ঘ ২৩ বছরের শিরোপা বন্ধ্যত্ব ঘোচাতে এবার রিয়ালের সাবেক কোচ আনচেলত্তিকে নিয়োগ দিয়েছে তারা। বিদেশি কোনো কোচ নিয়ে কেউ কখনো বিশ্বকাপ জেতেনি—এই সত্যটা জানার পরও ইতালিয়ান আনচেলত্তিকে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) এই বিশ্বাসে নিয়োগ দিয়েছে—ব্রাজিলকে তিনি বিশ্বকাপ জিতিয়ে দেবেন। ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতবে কি না, তা সময়ই বলবে। তবে সিবিএফের চাওয়াটাকে তিনিও এখন বুকে ধারণ করেন। তাই বিশ্বকাপের সেরা দল বাছাইয়ে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি নন আনচেলত্তি, ‘আমাদের দলে এমন খেলোয়াড় দরকার, যারা শারীরিকভাবে সর্বোচ্চ ফিট।’

নেইমারের জায়গা না হলেও দুটি প্রীতি ম্যাচের ব্রাজিল দলে নতুন মুখ হিসেবে ডাক পেয়েছেন লুচানো জোবা। তিন বছর পর ফিরেছেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ফাবিনিও। ডাকা হয়েছে তরুণ ফরোয়ার্ড ভিতো রোকেকেও। তাঁদের নিয়ে আনচেলত্তি বললেন, ‘দলে ফাবিনিওর মতো খেলোয়াড় আছে। লুচানো জোবা, যাকে আমি মাঠে দেখতে চাই, ভালো একটি মৌসুম কাটানো ভিতো রোকে আছে। দলে আছে ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলে খেলা সাতজন খেলোয়াড়ও।’

নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া কিংবা পুরোনোদের ফিরিয়ে আনার পেছনে আনচেলত্তির যুক্তি, ‘আমি এই ম্যাচগুলোয় নতুন কিছু খেলোয়াড়কে পর্যবেক্ষণ করতে চাই। ফাবিনিও, লুচানো জোবা, ভিতো রোকে। ওরা সবাই দারুণ মৌসুম কাটাচ্ছে। এবার আমাদের দলে ব্রাসিলেইরাও থেকে সাতজন খেলোয়াড় আছে, যা লিগটির মানের প্রমাণ। এই দুই ম্যাচে আমরা জাতীয় দলের জন্য আরও স্থিতিশীল একটি ভিত্তি গড়ে তুলতে চাই।’

তবে মার্চের মধ্যেই বিশ্বকাপের দল চূড়ান্ত করে ফেলবেন বলে জানিয়েছেন আনচেলত্তি, ‘খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমি যত বেশি সময় কাটাব, চূড়ান্ত দল তৈরির তত কাছাকাছি পৌঁছাব। জুনের দল গঠনের কাছাকাছি আছি আমরা। এরই মধ‍্যে ১৭ বা ১৮ জন খেলোয়াড় চূড়ান্ত হয়েছে। চোটের ওপরও এটা নির্ভর করবে। তবে দল প্রায় চূড়ান্তই। মার্চের দল হবে চূড়ান্ত দলের খুব কাছাকাছি।’

তাই বিশ্বকাপ খেলতে চাইলে মার্চের মধ্যেই নিজের ফিটনেসের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হবে নেইমারকে। আনচেলত্তির চাওয়া, বিশ্বকাপ দলের ২৬ খেলোয়াড়কে নিয়েই তিনি টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি শুরু করবেন, ‘যেদিন আমরা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করব, সেদিন আমাদের ২৬ জন খেলোয়াড় থাকবে। এর বাইরে কাউকে আমি ডাকব না।’

