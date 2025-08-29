‘বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও সমালোচনা হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টি-টোয়েন্টি সংস্করণে সময়টা ভালো যাচ্ছে বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তুঙ্গে। এশিয়া কাপের আগে শেষবারের মতো ঝালিয়ে নিতে কাল সিলেটে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে লিটন দাসের দল।
কাগজে-কলমে সিরিজে ফেবারিট ধরা হচ্ছে বাংলাদেশকে (১০)। তার ওপর ঘরের মাঠে খেলা। র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে আছে তিন ধাপ পিছিয়ে থাকা ডাচদের (১৩) বিপক্ষে তাই পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারলে পড়তে হবে তোপের মুখে। তা ভালোই জানা বাংলাদেশ কোচ ফিল সিমন্সের। খারাপ খেললে সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করবেন তিনি। হোক সেটা নেদারল্যান্ডস কিংবা অস্ট্রেলিয়া।
আজ সংবাদ সম্মেলনে সিমন্স বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যদি হেরে যাই, তখনো সমালোচনা হবে। তাই র্যাঙ্কিংয়ের নিচের দলের কাছে হারাটা খারাপ কিছু নয়। কারণ নির্দিষ্ট দিনে আমরা যদি ভালো না খেলি, সমালোচনা আমাদের প্রাপ্য। হার নিয়ে তাই ভাবছি না।’
নেদারল্যান্ডসকে খাটো করে দেখারও কিছু নেই বলে জানিয়েছেন সিমন্স। তাঁর ভাষ্য, ‘আমরা তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলছি এখানে। নেদারল্যান্ডস আন্তর্জাতিক দল। শেষ দুটি বিশ্বকাপে ভালো খেলেছে তারা। কাউকে তাই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এখনকার ক্রিকেটে সবারই জেতার সুযোগ রয়েছে।’
নেদারল্যান্ডসকে হারাতে কী করতে হবে? এমন প্রশ্নে সিমন্সের জবাব, ‘অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং এক সিরিজ হবে। যেমনটা বলেছিলাম, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো “বি” দল নেই। তাদের হারাতে তাই আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।’
টি-টোয়েন্টি সংস্করণে সময়টা ভালো যাচ্ছে বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তুঙ্গে। এশিয়া কাপের আগে শেষবারের মতো ঝালিয়ে নিতে কাল সিলেটে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে লিটন দাসের দল।
কাগজে-কলমে সিরিজে ফেবারিট ধরা হচ্ছে বাংলাদেশকে (১০)। তার ওপর ঘরের মাঠে খেলা। র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে আছে তিন ধাপ পিছিয়ে থাকা ডাচদের (১৩) বিপক্ষে তাই পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারলে পড়তে হবে তোপের মুখে। তা ভালোই জানা বাংলাদেশ কোচ ফিল সিমন্সের। খারাপ খেললে সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করবেন তিনি। হোক সেটা নেদারল্যান্ডস কিংবা অস্ট্রেলিয়া।
আজ সংবাদ সম্মেলনে সিমন্স বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যদি হেরে যাই, তখনো সমালোচনা হবে। তাই র্যাঙ্কিংয়ের নিচের দলের কাছে হারাটা খারাপ কিছু নয়। কারণ নির্দিষ্ট দিনে আমরা যদি ভালো না খেলি, সমালোচনা আমাদের প্রাপ্য। হার নিয়ে তাই ভাবছি না।’
নেদারল্যান্ডসকে খাটো করে দেখারও কিছু নেই বলে জানিয়েছেন সিমন্স। তাঁর ভাষ্য, ‘আমরা তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলছি এখানে। নেদারল্যান্ডস আন্তর্জাতিক দল। শেষ দুটি বিশ্বকাপে ভালো খেলেছে তারা। কাউকে তাই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এখনকার ক্রিকেটে সবারই জেতার সুযোগ রয়েছে।’
নেদারল্যান্ডসকে হারাতে কী করতে হবে? এমন প্রশ্নে সিমন্সের জবাব, ‘অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং এক সিরিজ হবে। যেমনটা বলেছিলাম, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো “বি” দল নেই। তাদের হারাতে তাই আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।’
ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ধুঁকছে বাংলাদেশ ‘এ’। বাংলাদেশের ব্যাটাররা যেখানে রান করতে সংগ্রাম করছেন, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া সেখানে রানের পাহাড় গড়েছে। ব্যাটিং-বোলিংয়ে দুর্দান্ত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এখন ইনিংস পরাজয়ের লজ্জার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষাই কি বিপদ ডেকে আনল? সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপার আশা বাঁচিয়ে রাখতে জয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু স্বাগতিক ভুটানের বিপক্ষে পেরে ওঠেননি অর্পিতা-প্রীতি। এগিয়ে গিয়েও মাঠ ছাড়তে হয়েছে ১-১ গোলের ড্রয়ের হতাশা নিয়ে।৩ ঘণ্টা আগে
কীর্তিমানের মৃত্যু নাই—বহু ক্লিশে এই বাংলা প্রবাদ আবারও এল স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের কারণে। ২০০১ সালে অজি কিংবদন্তি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। কিন্তু তিনি যে কীর্তি গড়েছেন, সেটা এখনো স্মরণ করেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এবার তাঁর পুরোনো এক টুপি বিক্রি হয়েছে সাড়ে ৩ কোটি টাকায়।৪ ঘণ্টা আগে
মাঠের পরিবেশ সুশৃঙ্খল রাখতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) কঠোর হয়েছে পাকিস্তান সিরিজ থেকেই। জুলাইয়ে মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজে দর্শকদের জন্য ১১টি কঠিন নিয়ম চালু করেছিল। এবার বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজেও থাকছে বিসিবির কঠোরতা।৫ ঘণ্টা আগে