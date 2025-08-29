Ajker Patrika
‘বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও সমালোচনা হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ ফিল সিমন্স। ফাইল ছবি
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ ফিল সিমন্স। ফাইল ছবি

টি-টোয়েন্টি সংস্করণে সময়টা ভালো যাচ্ছে বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তুঙ্গে। এশিয়া কাপের আগে শেষবারের মতো ঝালিয়ে নিতে কাল সিলেটে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে লিটন দাসের দল।

কাগজে-কলমে সিরিজে ফেবারিট ধরা হচ্ছে বাংলাদেশকে (১০)। তার ওপর ঘরের মাঠে খেলা। র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে আছে তিন ধাপ পিছিয়ে থাকা ডাচদের (১৩) বিপক্ষে তাই পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারলে পড়তে হবে তোপের মুখে। তা ভালোই জানা বাংলাদেশ কোচ ফিল সিমন্সের। খারাপ খেললে সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করবেন তিনি। হোক সেটা নেদারল্যান্ডস কিংবা অস্ট্রেলিয়া।

আজ সংবাদ সম্মেলনে সিমন্স বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যদি হেরে যাই, তখনো সমালোচনা হবে। তাই র‍্যাঙ্কিংয়ের নিচের দলের কাছে হারাটা খারাপ কিছু নয়। কারণ নির্দিষ্ট দিনে আমরা যদি ভালো না খেলি, সমালোচনা আমাদের প্রাপ্য। হার নিয়ে তাই ভাবছি না।’

নেদারল্যান্ডসকে খাটো করে দেখারও কিছু নেই বলে জানিয়েছেন সিমন্স। তাঁর ভাষ্য, ‘আমরা তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলছি এখানে। নেদারল্যান্ডস আন্তর্জাতিক দল। শেষ দুটি বিশ্বকাপে ভালো খেলেছে তারা। কাউকে তাই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এখনকার ক্রিকেটে সবারই জেতার সুযোগ রয়েছে।’

নেদারল্যান্ডসকে হারাতে কী করতে হবে? এমন প্রশ্নে সিমন্সের জবাব, ‘অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং এক সিরিজ হবে। যেমনটা বলেছিলাম, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো “বি” দল নেই। তাদের হারাতে তাই আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।’

