ক্রিকেট

৮৩ ইনিংস পর সেঞ্চুরি করে কোহলিকে মনে করালেন বাবর

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৫০
সেঞ্চুরি করার পথে পাকিস্তানকে জিতিয়েছেন এই ব্যাটার। ছবি: এক্স
সেঞ্চুরি করার পথে পাকিস্তানকে জিতিয়েছেন এই ব্যাটার। ছবি: এক্স

অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে ভুলে যাচ্ছিলেন বাবর আজম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে এই ব্যাটারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওযানডেতে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন বাবর। সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরিয়ে বিরাট কোহলিকে স্মরণ করালেন তিনি।

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। ম্যান ইন গ্রিনদের সিরিজ জয়কে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে বাবরের সেঞ্চুরি। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সফরকারী দলের দেওয়া ২৮৯ রান তাড়া করতে নেমে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাবেক অধিনায়ক। ৮৩ ইনিংস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শতকের দেখা পেলেন বাবর।

এর আগে সর্বশেষ ২০২৬ সালের আগস্টে নেপালের বিপক্ষে ১৩১ বলে ১৫১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বাবর। এরপর প্রায় ২৭ মাস ও ৮৩ ইনিংসের অপেক্ষার পর সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তিনি। দল জেতানোর পথে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন বাবর। কাকতালীয়ভাবে তাঁর মতো একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল কোহলির। ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো সেঞ্চুরির দেখা পাননি ভারতের সাবেক অধিনায়ক।

এটা বাবরের ২০তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। এ জন্য ১৩৬ ইনিংস ব্যাট করেছেন সময়ের সেরা ব্যাটারদের একজন। এই সংস্করণে বাবরের চেয়ে কম ইনিংস ব্যাট করে ২০ সেঞ্চুরি করেছেন আর মাত্র দুজন—হাশিম আমলা (১০৮ ইনিংস) ও কোহলি (১৩৩ ইনিংস)।

ওয়ানডেতে পাকিস্তানের যৌথভাবে সেঞ্চুরির মালিক বনে গেলেন বাবর। ২০ সেঞ্চুরি নিয়ে এত দিন এককভাবে শীর্ষে ছিলেন সাঈদ আনোয়ার। পাকিস্তানের মাটিতে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ আট সেঞ্চুরির দেখা পেলেন বাবর। ৭ সেঞ্চুরি করা মোহাম্মদ ইউসুফকে ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।

বিষয়:

খেলাবাবর আজমক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
ফুটবল

আফ্রিকায় অপেক্ষা ফুরাল মেসির

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৪
৮২ মিনিটে লাওতারো মার্টিনেজের সহায়তায় গোল করেন এই ফরোয়ার্ড। ছবি: এক্স
৮২ মিনিটে লাওতারো মার্টিনেজের সহায়তায় গোল করেন এই ফরোয়ার্ড। ছবি: এক্স

প্রীতি ম্যাচে গতকাল রাতে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটা ছিল ২০২৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদর শেষ ম্যাচ। লাউতারো মার্টিনেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। গোল করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী।

জয়ের ব্যবধান বড় না হলেও মাঠের পারফরম্যান্সে অ্যাঙ্গোলার ওপর ঠিকই আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে আর্জেন্টিনা। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৮৯ নম্বর দলটির বিপক্ষে দ্বিতীয়বার খেলতে নেমে নিজেদের চেনা ছন্দই দেখিয়েছে ল্যাটিন আমেরিকান জায়ান্টরা। তবে গোলমুখে ব্যর্থতার কারণে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি তারা।

প্রথম গোলের জন্য ৪৩ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আর্জেন্টিনাকে। মেসির বাড়ানো বল দারুণ শটে জালের ঠিকানায় পাঠান মার্টিনেজ। নির্ধারিত সময়ের ৮ মিনিট আগে দলের হয়ে দ্বিতীয় এবং শেষ গোল করেন মেসি। ডি বক্সে মার্টিনেজের পাস পেয়ে কোনাকুনি শটে লক্ষ্যভেদ করেন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। আফ্রিকার মাটিতে স্বীকৃত কোনো ম্যাচে প্রথমবারের মতো গোলের দেখা পেলেন মেসি।

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ২০১০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলেন মেসি। সেবার একটি গোলও করতে পারেননি। শেষ ষোলর ম্যাচে মেক্সিকোকে হারানোর পথে কার্লোস তেভেজের গোলে সহায়তা করেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। ক্যারিয়ারের অন্তিম পর্যায়ে এসে আফ্রিকার মাটিতে গোলের অপেক্ষা ফুরালেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।

আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৬ তম ম্যাচে ১১৫ গোল করলেন মেসি। ক্লাব এবং জাতীয় দল মিলিয়ে মোট ১২৯৬ গোলে অবদান রাখলেন তিনি। ১১৩৪ ম্যাচে ৮৯৫ গোলের পাশাপাশি ৪০১টি অ্যাসিস্ট আছে তাঁর নামের পাশে।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবল
ক্রিকেট

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলা দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ০৯
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: সংগৃহীত
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ 'এ' দল। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স

বাংলাদেশ-হংকং

দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

কলকাতা টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই

কাজাখস্তান-বেলজিয়াম

রাত ৮টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

জর্জিয়া-স্পেন

রাত ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ২

সুইজারল্যান্ড-সুইডেন

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেট
ফুটবল

মেসিকে অমর করে রাখার উদ্যোগ বার্সার

ক্রীড়া ডেস্ক    
কাতালানদের জার্সিতে টানা ১৭ বছর খেলেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। ছবি: এক্স
কাতালানদের জার্সিতে টানা ১৭ বছর খেলেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। ছবি: এক্স

নিজেদের ক্লাবের ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন লিওনেল মেসিকে অমর করে রখতে চায় বার্সেলোনা। এজন্য হোম ভেন্যু ক্যাম্প ন্যুর বাইরে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের ভাস্কর্য স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাতালানরা। এমনটাই জানিয়েছেন ক্লাবটির সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা।

২০০৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বার্সার জার্সিতে খেলেছেন মেসি। অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে স্প্যানিশ জায়ান্ট শিবির ছেড়ে পিএসজিতে পাড়ি জমান এই ফুটবলার। ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটিতে দুই মৌসুমে কাটিয়ে বর্তমানে মেজর লিগ সকারের ক্লাব (এমএলএস) ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন মেসি। সম্প্রতি কাউকে না জানিয়ে ক্যাম্প ন্যুতে হাজির হন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চর্চা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এরই মধ্যে এবার মেসির ভাস্কর্য তৈরির ঘোষণা দিলেন লাপোর্তা। এজন্য মেসির পরিবারের অনুমতি দরকার বলেও জানিয়েছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে বার্সার দুই কিংবদন্তি ইয়োহান ক্রুইফ ও লাসলো কুবালার পাশে মেসির ভাস্কর্য তৈরি করবে বার্সা।

একটি বইয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে লাপোর্তা বলেন, ‘মেসির ভাস্কর্য তৈরি করতে পাররে আমাদের ভালো লাগবে। বার্সার কিংবদন্তি ফুটবলারদের পাশে মেসির ভাস্কর্য দেখতে পেলে ভক্তরা খুশি হবে। বোর্ড মিটিংয়ে আমরা সহকর্মীরা সবসময়ই ভাবি, মেসির জন্য আরও বেশি কিছু করা প্রয়োজন। ক্রুইফ ও কুবালার মতো তাঁর একটা ভাস্কর্য থাকলে ভালো হয়। কারণ এই দুইজনের মতো মেসিও কিংবদন্তি ফুটবলার।’

ইতোমধ্যে মেসির ভাস্কর্য্যের নকশা নিয়ে কাজ শুরু করেছে বার্সা। এখন কেবল মেসির পরিবারের সম্মতির অপেক্ষা। লাপোর্তা বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি। মেসির পরিবারের সম্মতি থাকতে হবে। আমার ভাস্কর্য নকশা হয়ে গেলে প্রস্তাব দেব। নতুন স্টেডিয়ামে বার্সায় সব কিংবদন্তির মতো মেসির ভাস্কর্য থাকলে দারুণ হবে।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবল
ফুটবল

মাইলফলকের পর এমবাপ্পেকে নিয়ে দুঃসংবাদ পেল ফ্রান্স

ক্রীড়া ডেস্ক    
মাদ্রিদ পৌঁছে স্ক্যান করাবেন এমবাপ্পে। ছবি: এক্স
মাদ্রিদ পৌঁছে স্ক্যান করাবেন এমবাপ্পে। ছবি: এক্স

বাছাইপর্বে ইউক্রেনকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ২০২৬ বিশ্বকাপের মুল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ফ্রান্স। দল জেতানোর পথে জোড়া গোল করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছুঁয়েছেন ৪০০ গোলের মাইলফলক। এমন দারুণ একটি ম্যাচ শেষে এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রান্স।

সাবেক ক্লাব পিএসজির মাঠে ইউক্রেনের বিপক্ষে খেলতে নেমে স্বরূপেই ছিলেন এমবাপ্পে। পুরো সময়ই মাঠে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের আক্রমণভাগের প্রাণ। ম্যাচের পর অপ্রত্যাশিতভাবে ফ্রান্স জাতীয় দল ছেড়ে স্পেনের ফ্লাইটে উঠেছেন এমবাপ্পে।

আন্তর্জাতিক বিরতির মাঝপথে এমবাপ্পে জাতীয় দল ছেড়ে যাওয়ায় শুরুতে অবাক হয়েছিল সবাই। তবে এর পেছনের কারণ জানতেও বেশ সময় লাগেনি। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন জানায়, গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন এমবাপ্পে। চোটাক্রান্ত স্থানে ফোলা ও ব্যথা থাকায় প্রধান কোচ দিদিয়ের দেশম ও মেডিকেল টিমের সিদ্ধান্তে তাঁকে রিয়ালে পাঠানো হয়েছে। মাদ্রিদ পৌঁছে আজই স্ক্যান করানোর কথা রয়েছে এমবাপ্পের।

এমবাপ্পের চোট নিয়ে অবশ্য শঙ্কার কিছু থাকছে না রিয়াল এবং ফ্রান্সের ভক্তদের জন্য। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, এমবাপ্পের চোট তেমন গুরুতর নয়। অর্থাৎ মাঠে ফিরতে বেশি সময় লাগবে না সময়ের সেরা ফরোয়ার্ডদের একজনের।

বিশ্বকাপে বাছাইপর্বে ‘ডি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামী ১৬ নভেম্বর আজারবাইজানের মাঠে খেলবে ফ্রান্স। চোট গুরুতর না হলেও সে ম্যাচে যে এমবাপ্পে খেলতে পারবেন না সেটা নিশ্চিত। সেরা তারকা না খেললেও মাথা ব্যথার কারণ নেই ফ্রান্সের। মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়ায় ম্যাচটি কেবলমাত্র নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়িয়েছে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জন্য।

৫ ম্যাচে ৪ জয়ের পাশাপাশি একটিতে ড্র করেছে ফ্রান্স। ইউরোপিয়ান জায়ান্টদের সংগ্রহ ১৩ পয়েন্ট। ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দুইয়ে অবস্থান করছে আইসল্যান্ড।

বিষয়:

খেলাএমবাপ্পেক্রিকেট
