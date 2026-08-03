Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ব্যাট হাতে তাণ্ডব, ৯১ বলেই ২৩৩ রান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ১২: ৪৫
ব্যাট হাতে তাণ্ডব, ৯১ বলেই ২৩৩ রান
ইনিংসে ২৫টি ছক্কা মেরেছেন অভিষেক। ছবি: সংগৃহীত

ব্যাট হাতে দুর্দান্তভাবে ছন্দে ফিরলেন ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত মুখ অভিষেক শর্মা। পাঞ্জাব স্টেট ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট সিনিয়র ওয়ানডে লিমিটেড ওভারস টুর্নামেন্টে খেললেন রীতিমতো রেকর্ডগড়া এক ইনিংস।

রোববার অমৃতসর সিনিয়রের হয়ে তারন তারনের বিপক্ষে মাত্র ৯১ বলে ২৩৩ রান করেন অভিষেক। ২৫ বছর বয়সী ওপেনারের ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৫ চার ও ২৫ ছক্কায়। স্ট্রাইক রেট ছিল অবিশ্বাস্য; ২৫৬.০৪। সেই ম্যাচে অভিষেকের একটি ছক্কার ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

অভিষেকের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে দারুণ ব্যাটিং করেন অভয় চৌধুরী। দুজন মিলে যোগ করেন ৩০৫ রান। অভয় ৮৫ বলে করেন ৯৩ রান। প্রথম ব্যাটার হিসেবে অভিষেক আউট হলে এই জুটি ভাঙে। ২৫তম ওভারের চতুর্থ বলে তাঁকে ফেরান আশিষ লোরেন্স। চার নম্বরে নেমে ১৮ বলে ২৯ রান করেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার সলিল অরোরা।

অভিষেকের বিধ্বংসী ইনিংসের ওপর ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৩৩ রানের বিশাল সংগ্রহ দাঁড় করায় অমৃতসর। জবাবে ৩১৩ রানের বেশি করতে পারেনি তারন। সব মিলে ১০০ ওভারের এই ম্যাচটিতে ৮৪৬ রান হয়েছে।

স্থানীয় টুর্নামেন্টে এই ইনিংসটি অভিষেকের জন্য আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার বড় উপলক্ষ। সম্প্রতি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ব্যাট হাতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না তিনি। তিন ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে আসে যথাক্রমে ১, ৮ ও ২। সেই ব্যর্থতার পর সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল অভিষেককে।

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরে জাপানে অনুষ্ঠেয় ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ভারতের জার্সিতে মাঠে নামতে দেখা যাবে অভিষেককে।

বিষয়:

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