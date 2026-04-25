অলিখিত ফাইনালে চাপে বাংলাদেশ

প্রথম ওয়ানডে জিতে শুরুটা দারুণ হয়েছিল বাংলাদেশ নারী দলের। দ্বিতীয় ম্যাচেই শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যায় নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। যেখানে আগে ব্যাট করছে বাংলাদেশ। ৬৯ রানে ৩ উইকেট হারানোর পাশাপাশি ঢিমেতালের ব্যাটিংয়ে কিছুটা চাপে পড়েছে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অলিখিত ফাইনাল ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
মেয়েদের তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস ইউটিউব
পিএসএল
করাচি-কোয়েটা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
লাহোর-পেশোয়ার
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইপিএল
দিল্লি-পাঞ্জাব
বিকেল ৪টা, সরাসরি
রাজস্থান-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ৮টা, সরাসরি
আর্সেনাল-নিউক্যাসল
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এফএ কাপ: সেমিফাইনাল
ম্যানসিটি-সাউদাম্পটন
রাত ১০টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১, ২ ও ৩
বুন্দেসলিগা
মেইঞ্চ-বায়ার্ন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
