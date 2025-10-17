দলে ফিরতে না পারায় কথার লড়াইয়ে জড়ালেন শামি

ক্রীড়া ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে মোহাম্মদ শামির না থাকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে আকার–ইঙ্গিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এই তারকা পেসার। শামির মন্তব্যের জবাব দিতে ভুলেননি প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার।
সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের হয়ে খেলেছেন শামি। আইপিএলের ১৮ তম আসরে চোট পান তিনি। চোট থেকে ফিরে ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট দুলীপ ট্রফিতে খেলেছেন শামি। তাই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তাঁকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু সে অপেক্ষা ফুরায়নি।
এক সাক্ষাৎকারে শামি বলেন, ‘দলে কে থাকবে বা থাকবে না সেটা আমার হাতে নেই। ফিটনেসের সমস্যা থাকলে আমি বেঙ্গলের হয়ে খেলতে পারতাম না। এই বিষয়ে আমি কথা বাড়াতে চাই না। চার দিনের ম্যাচ খেলতে পারলে আমি ওয়ানডে ক্রিকেটও খেলতে পারব।’
শামির ফিটনেসের আপডেট না থাকার কথা জানিয়েছিলেন আগারকার। যেটাকে অযৌক্তিক মনে করছেন শামি, ‘আমার কাজ হলো প্রস্তুতি নেওয়া এবং ম্যাচ খেলা। ফিটনেসে আপডেট নেওয়া আমার কাজ না।’
শামির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আগারকার বলেন, ‘আমার সঙ্গে কথা বললে আমি শামিকে উত্তর দিতে পারব। গত কয়েক মাসে ওর সঙ্গে আমি একাধিকবার কথা বলেছি। ফিট থাকলে তাঁকে ইংল্যান্ড সফরের দলেই রাখা হতো। অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে আমরা শামিকে রাখতে চেয়েছিলাম। সমস্যা হলো, সে ফিট ছিল না। সামনের সময়গুলোতে ফিট হলে আমরা আবার তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করব।’
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে মোহাম্মদ শামির না থাকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে আকার–ইঙ্গিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এই তারকা পেসার। শামির মন্তব্যের জবাব দিতে ভুলেননি প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার।
সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের হয়ে খেলেছেন শামি। আইপিএলের ১৮ তম আসরে চোট পান তিনি। চোট থেকে ফিরে ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট দুলীপ ট্রফিতে খেলেছেন শামি। তাই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তাঁকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু সে অপেক্ষা ফুরায়নি।
এক সাক্ষাৎকারে শামি বলেন, ‘দলে কে থাকবে বা থাকবে না সেটা আমার হাতে নেই। ফিটনেসের সমস্যা থাকলে আমি বেঙ্গলের হয়ে খেলতে পারতাম না। এই বিষয়ে আমি কথা বাড়াতে চাই না। চার দিনের ম্যাচ খেলতে পারলে আমি ওয়ানডে ক্রিকেটও খেলতে পারব।’
শামির ফিটনেসের আপডেট না থাকার কথা জানিয়েছিলেন আগারকার। যেটাকে অযৌক্তিক মনে করছেন শামি, ‘আমার কাজ হলো প্রস্তুতি নেওয়া এবং ম্যাচ খেলা। ফিটনেসে আপডেট নেওয়া আমার কাজ না।’
শামির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আগারকার বলেন, ‘আমার সঙ্গে কথা বললে আমি শামিকে উত্তর দিতে পারব। গত কয়েক মাসে ওর সঙ্গে আমি একাধিকবার কথা বলেছি। ফিট থাকলে তাঁকে ইংল্যান্ড সফরের দলেই রাখা হতো। অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে আমরা শামিকে রাখতে চেয়েছিলাম। সমস্যা হলো, সে ফিট ছিল না। সামনের সময়গুলোতে ফিট হলে আমরা আবার তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করব।’
২০১০–১১ মৌসুমের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। তাই এবার দীর্ঘ অপেক্ষার ইতি টানতে চায় ইংলিশরা। সে লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে বেন স্টোকসরা। তারই অংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ডেভিড সেকারকে নিজেদের কোচিং প্যানেলে ফেরাল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি১ ঘণ্টা আগে
সিনিয়র উইমেন্স টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে পাঞ্জাবের বোলারদের ওপর রীতিমতো ঝড় বইয়ে দিলেন কিরন নাভগিরে। একের পর এক বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে মেয়েদের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন মহারাষ্ট্রের এই ওপেনার।২ ঘণ্টা আগে
কুঁচকির চোট কাটিয়ে অক্টোবরেই মাঠে ফিরবেন কোল পালমার–এমন আশায় ছিলেন এনজো মারেস্কা। কিন্তু সেটা হলো না। ইংলিশ ফুটবলারকে নিয়ে অপেক্ষা বাড়ল চেলসি কোচের। মারেস্কা জানালেন, পালমারের মাঠে ফিরতে আরও ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে।২ ঘণ্টা আগে
বোমা ফাটালেন তারিক কাজী। বেতন বকেয়া থাকার অভিযোগে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করলেন জাতীয় দলের এই ডিফেন্ডার। ঘরোয়া মৌসুম শুরু হলো কেবল, এর মধ্যেই তাঁর এমন সিদ্ধান্ত জন্ম দিয়েছে বিস্ময়ের। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো ফুটবলার মৌসুমের মাঝপথে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দেওয়াটা বিরলই।২ ঘণ্টা আগে