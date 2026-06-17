Ajker Patrika
ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার সামনে বাংলাদেশের ব্যাটারদের অসহায় আত্মসমর্পণ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ জুন ২০২৬, ১৬: ১৫
অস্ট্রেলিয়ার সামনে বাংলাদেশের ব্যাটারদের অসহায় আত্মসমর্পণ
অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের স্বাদ। টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগেই তাই আত্মবিশ্বাসের কমতি ছিল না বাংলাদেশের। কিন্তু সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের প্রথম ম্যাচে হতাশ করেছে স্বাগতিক দলের ব্যাটাররা। অস্ট্রেলিয়ার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১ ওভার আগেই ১৩১ রানে অলআউট হয়েছে বাংলাদেশ।

অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতে না পারলেও শুরুর দিকে টি-টোয়েন্টির চাহিদা মিটিয়েই রান তুলেছে বাংলাদেশ। তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে তাওহীদ হৃদয় যখন ফিরছিলেন, সপ্তম ওভার শেষে স্বাগতিকদের স্কোরবোর্ডে উঠেছে তখন ৫৭ রান। কিন্তু নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোয় বড় পুঁজি দাঁড় করাতে পারেনি বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের ছোট পুঁজিতে সবচেয়ে বেশি অবদান বোলিং অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসান ও ওপেনার সাইফ হাসানের। বাকিরা কেবল হতাশই করেছেন। তানজিদ হাসান তামিম, লিটনের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমন কিংবা শামীম হোসেন—কেউই দলকে ভরসা দিতে পারেননি। বাংলাদেশও পুরো ২০ ওভার ব্যাটিং করতে পারেনি।

আটে নেমে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন মেহেদী। ৪ বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ২২ বলের ইনিংস; স্ট্রাইকরেট ১৩১.৮২। ১৪ বলে ৩ চারে ২০ রান এনে দেন সাইফ।

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