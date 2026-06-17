অস্ট্রেলিয়ার সামনে বাংলাদেশের ব্যাটারদের অসহায় আত্মসমর্পণ

প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের স্বাদ। টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগেই তাই আত্মবিশ্বাসের কমতি ছিল না বাংলাদেশের। কিন্তু সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের প্রথম ম্যাচে হতাশ করেছে স্বাগতিক দলের ব্যাটাররা। অস্ট্রেলিয়ার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১ ওভার আগেই ১৩১ রানে অলআউট হয়েছে বাংলাদেশ।
অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতে না পারলেও শুরুর দিকে টি-টোয়েন্টির চাহিদা মিটিয়েই রান তুলেছে বাংলাদেশ। তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে তাওহীদ হৃদয় যখন ফিরছিলেন, সপ্তম ওভার শেষে স্বাগতিকদের স্কোরবোর্ডে উঠেছে তখন ৫৭ রান। কিন্তু নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোয় বড় পুঁজি দাঁড় করাতে পারেনি বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের ছোট পুঁজিতে সবচেয়ে বেশি অবদান বোলিং অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসান ও ওপেনার সাইফ হাসানের। বাকিরা কেবল হতাশই করেছেন। তানজিদ হাসান তামিম, লিটনের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমন কিংবা শামীম হোসেন—কেউই দলকে ভরসা দিতে পারেননি। বাংলাদেশও পুরো ২০ ওভার ব্যাটিং করতে পারেনি।
আটে নেমে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন মেহেদী। ৪ বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ২২ বলের ইনিংস; স্ট্রাইকরেট ১৩১.৮২। ১৪ বলে ৩ চারে ২০ রান এনে দেন সাইফ।
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পরই অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের। তবে সেটি পরিকল্পনার অংশ ছিল না। চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসকে। তাঁর অনুপস্থিতিতেই নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে হৃদয়ের কাঁধে২৫ মিনিট আগে
‘যদি কেবল ইংরেজদের হারাতে পারি, তবে শান্তিতে বাড়ি ফিরে যেতে পারব’—একটা সময় ক্রোয়াটদের মনে এমন মানসিকতাই কাজ করত। কিন্তু সেই দিন অনেক আগেই ফুরিয়েছে; ক্রোয়েশিয়া এখন আর হুট করে চমকে দেওয়া কোনো দল নয়। অথচ ডালাসের ম্যাচটির আগে ইংলিশ মিডিয়া আর সাবেক তারকাদের আলোচনায় এখনো সেই পুরোনো অবজ্ঞার সুর—৪০ বছর বয়সী২ ঘণ্টা আগে
টস করতে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শের সঙ্গে থাকার কথা ছিল লিটন দাসের। কিন্তু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে লিটনের পরিবর্তে দেখা গেল সহঅধিনায়ক তাওহীদ হৃদয়কে। কারণ, গত রোববার মিরপুরে তৃতীয় ওয়ানডেতে চোট পাওয়ায় আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ন৩ ঘণ্টা আগে
কানসাস সিটিতে বাংলাদেশ সময় আজ সকালে আলজেরিয়ার বিপক্ষে খেলে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলেছেন লিওনেল মেসি। ঠিক ১০৩৮ কিলোমিটার দূরে তাঁর রেকর্ডে ভাগ বসাতে যাচ্ছেন দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। হিউস্টনে খেলতে নেমে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে পা রাখবেন রোনালদো। মাঠে নামার আগেই পর্তুগিজ কিংবদন্তিকে প্রশংসায় ভাস৩ ঘণ্টা আগে