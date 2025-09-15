‘পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতকে জোর করে খেলানো হয়েছে’

ক্রীড়া ডেস্ক
এক ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়েই এত ঝামেলা। দুই দলকে এশিয়া কাপে একই গ্রুপে রাখার ব্যাপারে চলছিল তুমুল সমালোচনা। এমনকি ম্যাচ বয়কটেরও চেষ্টা করা হয়েছিল। সবকিছু ছাপিয়ে গত রাতে যখন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হলো, সেখানেও কী পরিমাণ নাটকীয়তা!
দুবাইয়ে গত রাতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের সময় সালমান আলী আঘা ও সূর্যকুমার যাদব করমর্দন করেননি। ম্যাচ শেষেও দেখা গেছে এটার রেশ। কোনো দলের ক্রিকেটার একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করেননি। এমনকি ভারতীয় ক্রিকেটাররা ম্যাচ শেষে হনহন করে চলে যান ড্রেসিংরুমের দিকে। ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছেন, পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করেননি। ভারতীয় অধিনায়কের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও ভারত সরকারের কথা মেনেই এমনটা করা হয়েছে।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ছাপিয়ে গত রাতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ‘অসৌজন্যমূলক’ আচরণ নিয়ে চলছে সমালোচনা। প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেটারদের কাছ থেকে এমন আচরণে শোয়েব আখতার রীতিমতো হতবাক। সুরেশ রায়না আবার কথা বলছেন ভিন্ন সুরে। স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যমে ভারতীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আমার খুব খারাপ লাগছে যে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত খেলেছে। যদি সূর্যকুমার যাদব ও তার সতীর্থদের কাছে মতামত চাওয়া হয় পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার ব্যাপারে, তারা না সূচক জবাবই দিত। কেউই খেলতে চায়নি এই ম্যাচ।’
রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হচ্ছে না ১২ বছর ধরে। এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্ট ছাড়া দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ভারতের সাবেক ক্রিকেটারেরা এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিরোধিতা করে আসছিলেন। শ্রীশান্তের মতে পাকিস্তানকে এশিয়া কাপ থেকে বের করে দেওয়া উচিত। মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন জানিয়েছিলেন, ভারত-পাকিস্তান যেহেতু দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে না, মেজর টুর্নামেন্টে খেলার দরকার কী!
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন নিয়ে ২১ আগস্ট ভারতের ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নতুন এক উপায় বাতলে দিয়েছিল। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নতুন নীতি অনুযায়ী, পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজন করবে না ভারত। পাকিস্তান সফরেও যাবে না তারা। তবে ভারতীয় অ্যাথলেট কিংবা খেলোয়াড়েরা বহুজাতীয় টুর্নামেন্ট কিংবা ইভেন্টে পাকিস্তান থাকলেও অংশ নেবে। দুবাইয়ে গত রাতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বিসিসিআইয়ের কারণেই হয়েছে বলে মনে করেন রায়না। ভারতীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘একটা জিনিসের ব্যাপারে আমি তো নিশ্চিত। যদি ক্রিকেটারদের আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করেন এশিয়া কাপে খেলার ব্যাপারে, সবারই উত্তর না। তারা বাধ্য হয়ে খেলেছে। কারণ, বিসিসিআই এখানে সহমত জানিয়েছে।’
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপর। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে দুবাইয়ে গতকাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। সব ছাপিয়ে ম্যাচটা মাঠে গড়িয়েছে। ২৫ বল হাতে রেখে ভারত জিতেছে ৭ উইকেটে। ভারতের আচরণ নিয়ে এরই মধ্যে পিসিবি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে অভিযোগ করেছে বলে হিন্দুস্তান টাইমসের আজকের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।
ভারত-পাকিস্তানের সুপার ফোরে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ৭ উইকেটের জয়ে সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রেখেছে ভারত। +৪.৭৯৩ নেট রানরেট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এখন তারা। দুই ম্যাচে তারা পূর্ণ ৪ পয়েন্ট পেয়েছে। দুইয়ে থাকা পাকিস্তানের ২ পয়েন্ট। দুবাইয়ে পরশু সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে পাকিস্তান।
