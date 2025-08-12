ব্রেভিসের ব্যাটে ঝড়, তাঁর রেকর্ড সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল প্রোটিয়ারা

ক্রীড়া ডেস্ক
হাতের ব্যাটকে তলোয়ার বানালেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। কচু কাটা করলেন অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের। ৪১ বলে ফিফটি ছুঁয়ে খেললেন রেকর্ড ১২৫ রানের ইনিংস। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সর্বোচ্চ এই ইনিংসই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। ৫৩ রানে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার। সপ্তম ওভারেই ৫৭ রানে হারিয়ে ফেলে ৩ উইকেট। এরপরই ব্যাটে ঝড় তোলা ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের। যে বোলারকেই পেয়েছেন বেধড়ক পিটিয়েছেন প্রোটিয়া এই ব্যাটার। ২৫ বলে ২টি চার ও ৫ ছয়ে ফিফটি করেছিলেন। রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে ৯টি চার ও ৮টি ছয়ে ৪১ বলে সেঞ্চুরি করেন ব্রেভিস। এটি অবশ্য টি-টোয়েন্টি প্রোটিয়াদের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড নয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ডেভিড মিলার ৩৫ বলে সেঞ্চুরিই করেছিলেন সেটির পর ব্রেভিসের এই সেঞ্চুরিটি দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি।
তবে অন্য একটা জায়গায় ব্রেভিসের ১২৫* রানই প্রথম; দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত টি-টোয়েন্টি ইনিংসে। আগের সর্বোচ্চ ছিল, ফ্যাফ ডু প্লেসির ১১৯ রান। ব্রেভিসের রেকর্ড সেঞ্চুরির সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ ওভারে ৭ উইকেটে তোলে ২১৮ রান।
লক্ষ্য তাড়ায় টিম ডেভিড ২৪ বলে ৫০ রান করলেও ১৭.৪ বলে ১৬৫ রানে অলআউট অস্ট্রেলিয়া। ডারউইনে এই জয়ে সিরিজে সমতা আনল দক্ষিণ আফ্রিকা।
প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২ জুলাই শুরু হতে যাওয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই টি-টোয়েন্টি লিগে বাংলাদেশের কাটার মাস্টার খেলবেন দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে।৪ মিনিট আগে
একেকটা পাসের পর হতাশা ঝাড়ছিলেন সুলেমান দিয়াবাতে। প্রতিপক্ষে দীর্ঘদেহী ফুটবলারদের সামনে কোনোভাবেই পেরে উঠছিলেন না বাকিরা। যা লড়াই করার তা দেখা গেছে শুধু দিয়াবাতের মধ্যে। দিন শেষে বিফলেই যায় তা। আবাহনী লিমিটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের মূল পর্বে নাম লিখিয়েছে কিরগিজস্তানের ক্লাব মুরাস ইউন১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ কিংবা অলিম্পিকের মতো বড় প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য কমবেশি সব দেশেই পুরস্কৃত করা হয় খেলোয়াড়দের। তবে আফ্রিকান নেশনস চ্যাম্পিয়নশিপকে ঘিরেই নিজ দেশের ফুটবলারদের আর্থিক বোনাসের ঘোষণা দিয়েছেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো। প্রতিটি ম্যাচ জয়ের জন্য কেনিয়ার খেলোয়াড়েরা পাবেন বাড়তি অর্থ।২ ঘণ্টা আগে
চীনের চেংদুতে চলছে ওয়ার্ল্ড গেমস। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অসুস্থ হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন ইতালির ওরিয়েন্টিয়ারিং অ্যাথলেট মাত্তিয়া দেবের্তোলিস। গত ৮ আগস্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান দেবোর্তোলিস। এর চার দিন পর গতকাল মারা যান ২৯ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট।৩ ঘণ্টা আগে