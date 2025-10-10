বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তানকে উড়িয়ে মেয়েদের বিশ্বকাপে দুর্দান্ত শুরু করেছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডের সঙ্গেও প্রাণপণে লড়েছিল। কিন্তু জিততে পারেনি বাংলাদেশ। জ্যোতির দল আজ খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে তিনটায় গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
দিল্লি টেস্ট: প্রথম দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
রংপুর-চট্টগ্রাম
বিকেল ৫টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই
বেলজিয়াম-মেসিডোনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
জার্মানি-লুক্সেমবার্গ
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ফ্রান্স-আজারবাইজান
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
উত্তর আয়ারল্যান্ড-স্লোভাকিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
শমিত শোমের গোলের পর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু বাঁধভাঙা উদযাপন। কারণ, ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৯ মিনিট সময়ে শমিতের গোলে হংকংয়ের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে সমতায় ফিরেছে বাংলাদেশ। আর কিছুটা সময় কাটিয়ে দিতে পারলেই পয়েন্ট হারাতে হতো না হাভিয়ের কাবরেরার দলের। কিন্তু স্বাগতিকদের শেষ রক্ষা হয়নি।১ ঘণ্টা আগে
প্রাণপণে লড়েও হংকংকে হারাতে পারল না বাংলাদেশ। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ গতকাল ম্যাচটা হেরে গেছে ৪-৩ ব্যবধানে। ম্যাচ শেষে হামজা চৌধুরীর অঝোরে কান্নার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। তবু ২৮ বছর বয়সী বাংলাদেশি এই মিডফিল্ডার মনে করেন, দল অনেক উন্নতি করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জার্সিতে শমিত শোমের প্রথম গোলটা দেখার মতো। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের মাথায় লেগে বলটা যখন ঘুরে গেল, মুহূর্তেই শমিত তাতে মাথা ছুঁয়ে দিলেন। শমিতের হেড থেকে করা গোলের পর বাঁধভাঙা উদযাপন শুরু করে বাংলাদেশ ফুটবল দল।২ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে প্রাণপণে লড়াই করেছিল বাংলাদেশ। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৭ অক্টোবর ১৭৮ রানের পুঁজি নিয়ে ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা বাংলাদেশ ৪ উইকেটে হেরে গিয়েছিল।৩ ঘণ্টা আগে