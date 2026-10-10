ভারতকে পিটিয়ে গেইলের রেকর্ড ভাঙলেন হোপ

ভারতের বিপক্ষে ব্যাট হাতে ঝড় তুলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দারুণ এক জয় এনে দিয়েছেন শাই হোপ। তাঁর ৪৫ বলে অপরাজিত ১০২ রানের ইনিংসে ভর করে রাঁচিতে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে স্বাগতিকদের ৬ উইকেটে হারিয়েছে ক্যারিবীয়রা।
ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলার পথে সাবেক তারকা ক্রিকেটার ক্রিস গেইলকে পেছনে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন হোপ।
হোপের ব্যাটিং তাণ্ডবে ২৪৯ রান করেও শেষ রক্ষা হয়নি ভারতের। ১৮.৩ ওভারেই জয় নিশ্চিত করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটিই তাদের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এর চেয়ে বড় লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের নজির আছে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেই ২৫৯ রান তাড়া করে জিতেছিল প্রোটিয়ারা।
এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৪৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন গেইল। এবার ৬ চার ও ৯ ছক্কার ইনিংসে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন হোপ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরির রেকর্ড অবশ্য এখনো জনসন চার্লসের দখলে। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাত্র ৩৯ বলে ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করেছিলেন তিনি।
ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডেও যৌথভাবে শীর্ষে উঠেছেন হোপ। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের জ্যাকব বেথেলও ভারতের বিপক্ষে ৪৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।
জয়ের পর হোপ বলেন, ‘ভারতে রান তাড়া করতে নামলে আপনি সব সময়ই নিজেকে একটা সুযোগ দিতে পারেন। বোর্ডে যত রানই থাকুক না কেন, আপনি সব সময়ই মনে করবেন ম্যাচে আছেন। তবে ২ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর কাজটা কঠিন ছিল।’
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