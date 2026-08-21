হেডিংলি টেস্টে ব্যাটিং ব্যর্থতার পর পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। তাঁর মতে, পাকিস্তান এখন অনেক দুর্বল একটি দল। তাই তাদের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতা উচিত।
পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিততে না পারলে সেটা ইংল্যান্ডের জন্য বড় ব্যর্থতা হবে বলেও মনে করছেন ব্রড। ‘দ্য লাভ ফর ক্রিকেট’ পডকাস্টে ব্রড বলেন, ‘তারা (পাকিস্তান) দুর্বল দল, তারা খুব ভালো দল নয়। আপনি ধরে নিতে পারেন এবং মনে করতে পারেন, ইংল্যান্ডের ৩-০ ব্যবধানে জেতা উচিত। আর বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই। ইংল্যান্ড যদি টেস্ট সিরিজ জিততে না পারে, তাহলে সেটি সত্যিই বড় ব্যর্থতা হবে।’
হেডিংলি টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে ১৯৫ রানে এগিয়ে আছে ইংল্যান্ড। পাকিস্তানের ১৭১ রানের জবাবে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৬৬ রান করেছে স্বাগতিকেরা। দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর ব্যাটারদের দৃঢ়তায় দ্বিতীয় দিন শেষেই ম্যাচের লাগাম ইংল্যান্ডের হাতে।
ওয়ানডে মেজাজে ব্যাট চালিয়ে সেঞ্চুরির খুব কাছ থেকে ফিরেছেন হ্যারি ব্রুক। ৯৩ বলে ১৩ চারের সাহায্যে ৯১ রানের ইনিংস খেলেন এই ব্যাটার। শুরুতেই তাঁর ক্যাচ ফেলে দেওয়ার মাশুল দিতে হয়েছে পাকিস্তানকে। খুররম শাহজাদের বলে সালমান আলী আগাকে ক্যাচ দিয়েছিলেন ব্রুক। তালুবন্দী করতে ব্যর্থ হন সফরকারীদের অধিনায়ক।
শেষ পর্যন্ত ব্রুককে থামান বাঁহাতি স্পিনার আলী উসমান। এ নিয়ে টেস্টে এই ভেন্যুতে দ্বিতীয়বারের মতো নব্বইয়ের ঘরে আউট হলেন ব্রুক। গত বছর ভারতের বিপক্ষে ৯৯ রান করেছিলেন তিনি। ব্রুক ছাড়াও ফিফটি তুলে নিয়েছেন জর্ডান কক্স, রুট ও ড্যান লরেন্স। তাঁদের ব্যাট থেকে আসে যথাক্রমে ৭৩, ৬৬ ও ৫১ রান।
পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল আলী উসমান। ২৩ ওভারে ৯২ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এটি তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথম পাঁচ উইকেট। তিন বিশেষজ্ঞ ব্যাটারকে ফেরানোর পর গাস অ্যাটকিনসন ও অলি রবিনসনকে টানা দুই বলে আউট করেন উসমান।
এর আগে ইংল্যান্ডের দুই পেসার ওলি রবিনসন ও জশ টাংয়ের পেস তোপে পড়ে প্রথম দিনই গুটিয়ে যায় পাকিস্তান। অতিথিদের ১৭১ রানে অলআউট করার পথে টং ও রবিনসন দুজনেই সমান পাঁচটি করে উইকেট নেন। ব্যাটারদের ব্যর্থতার পর এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে হলে নাটকীয় কিছুই করতে হবে অতিথিদের।
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