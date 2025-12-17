শেষ মুহূর্তে আচমকা একাদশে খাজা, স্মিথের হলো কী

ক্রীড়া ডেস্ক
টসের সময় একাদশ ঘোষণা করার রীতি থাকলেও অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মতো দলগুলো একাদশ ঘোষণা করে থাকে আগেভাগেই। অ্যাডিলেডে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের আগেও ঠিক এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে যাঁরা অ্যাডিলেড টেস্ট দেখতে উঠেছেন, তাঁরা রীতিমতো অবাক হয়েছেন। একাদশে নাম থাকলেও স্কোরকার্ডে স্টিভেন স্মিথের নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি।
স্মিথ না থাকায় কপাল খুলেছে উসমান খাজার। গতকাল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) একাদশে নাম না থাকলেও আজ অ্যাডিলেড টেস্টের একাদশে খাজা জায়গা করে নিয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে টসের সময় কামিন্স বলেন, ‘স্মিথের শরীর খারাপ। সে বাসায় চলে গেছে। তবে উসমান খাজার মতো কাউকে পেয়ে আমরা আসলেই ভাগ্যবান।’
ভার্টিগো সিম্পটম্পসের কারণে আজ মূলত অ্যাডিলেড টেস্টের একাদশে স্মিথ নেই বলে সিএ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। সিএ বলেছে, ‘স্মিথের মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাবজনিত সমস্যা রয়েছে। কদিন ধরেই তিনি অসুস্থ। তাঁকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। খেলার মতো অবস্থায় ছিলেনও। কিন্তু সমস্যা বেশি থাকায় খেলাচ্ছি না তাঁকে আমরা।’
খাজা সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন নভেম্বরে পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে। দুই দিনে শেষ হওয়া সেই টেস্টে ৮ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। পিঠের চোটের কারণে ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি খাজা। গোলাপি বলের সেই টেস্টেও অজিরা পেয়েছে ৮ উইকেটের জয়। অ্যাডিলেডে আজ ফিরেই ৮২ রানের ঝকঝকে এক ইনিংস খেলেছেন। ১২৬ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১০ চার। ১৮ রানের জন্য ১৭তম টেস্ট সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপটা ঠিকই কাজ করছে অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটারের।
অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক কামিন্স। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬২ ওভারে ৬ উইকেটে ২৪৫ রান করেছে অজিরা। অধিনায়ক কামিন্স মাত্র এসেছেন। ৫ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। অ্যালেক্স ক্যারি ৭২ রানে ব্যাটিং করছেন। দুই দলের ক্রিকেটারই কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলছেন। সিডনির বন্ডাই বিচে হতাহতদের স্মরণেই মূলত কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলা, ম্যাচ শুরুর আগে নীরবতা ও পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের উন্মাদনা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। দলগুলো কে কোন গ্রুপে পড়েছে, তা জানা গেছে ৫ ডিসেম্বর ড্রয়ের পরই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে টিকিটের দাম আকাশচুম্বী হওয়ায় তোপের মুখে পড়ে ফিফা। অবশেষে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা টিকিটের দাম কমিয়েছে।
১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ৪১৮৫ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। তবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল দেখতে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হবে না বলে ফিফা আশ্বস্ত করেছে। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা গতকাল জানিয়েছে, ৬০ ডলারে (৭৩৪২ টাকা) কেনা যাবে ফাইনালের টিকিট। শুধু ফাইনালই নয়, প্রত্যেক ম্যাচেরই টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৬০ ডলার করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দলগুলোর ফেডারেশনের কাছে এই টিকিটগুলো বণ্টন করা হবে। ভক্ত-সমর্থকদের টিকিট কীভাবে দেবে, সেই সিদ্ধান্ত ফেডারেশন নেবে।
প্রত্যেক ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৬০ ডলার থেকে বড়জোর ১০০ ডলার (১২২৩৭ টাকা)। তবে ১০০০ ডলারে যাবে না বলে ফিফা নিশ্চিত করেছে। ১০০ ডলারের এই টিকিটগুলো ফিফা ‘সাপোর্টার এন্ট্রি টায়ার প্রাইস’ ক্যাটেগরিতে বিক্রি করবে। কেন হঠাৎ করে টিকিট বিক্রির কৌশল বদলে গেল, সেটা স্পষ্ট করেনি ফিফা। তবে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা জানিয়েছে, টুর্নামেন্টে ভক্ত-সমর্থকেরা যেন মাঠে বসে তাদের প্রিয় দলের খেলা উপভোগ করতে পারেন সেজন্যই টিকিটের দাম কমানো হয়েছে।
ইউরোপীয় ফুটবল সমর্থকগোষ্ঠী (এফএসই) ফিফার এই টিকিটের দাম কমানোর ব্যাপারকে স্বাগত জানিয়েছে। পাশাপাশি ফিফার প্রতি এফএসইর কিছু পরামর্শও রয়েছে। এক বিবৃতিতে এফএসই বলেছে, ‘আমরা ফিফার কাছ থেকে একটা ঘোষণার আশা করেছিলাম। বিশ্বজুড়ে তাদের বিরুদ্ধে যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছিল সেটার প্রতিক্রিয়ায় কী করে ফিফা, তা দেখতে চেয়েছিলাম। শারীরিকভাবে যারা অক্ষম, সেসব ভক্ত-সমর্থকদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি ফিফার প্রতি।’
বিশ্বকাপ টিকিটের আকাশচুম্বী দাম দেখে এফএসই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ১১ ডিসেম্বর বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, বিশ্বকাপের টিকিটের অত্যধিক মূল্য দেখে এফএসইর কাছে ফিফা ‘বিশ্বাসঘাতক’। নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানিও টিকিটের দাম কমাতে বলেছিলেন। তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল ফিফা টিকিটের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে। ২০২৬ সালেই প্রথমবারের মতো ৪৮ দলের ফুটবল বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। মার্কিন মুলুকে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামবেন লিওনেল মেসি, রদ্রিগো দি পল, এমিলিয়ানো মার্তিনেজরা। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে গতকাল অদম্য-অপরাজেয় প্রীতি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগেই শুরু হয় মজা। ‘খেলা, খেলা, খেলা’ বলে মিরপুরে পরশু মাইকিং করে নাজমুল হোসেন শান্ত যে গ্রামগঞ্জের পরিচিত দৃশ্যটাই তুলে ধরেছেন। গতকাল ম্যাচ শেষে সেই মজা বেড়ে যায় বহুগুণ। মেহেদী হাসান মিরাজ বনে গেলেন পুরোদস্তুর সাংবাদিক। রসিকতা করতে ছাড়েননি শান্তও।
বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অদম্য ও অপরাজেয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মিরাজ ও শান্ত। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলন হলেও সেটা প্রথাগত ছিল না। আড্ডাচ্ছলে হওয়া এই সংবাদ সম্মেলনে হয়েছে অনেক মজা। শান্ত যখন সংবাদ সম্মেলনে কথা বলতে বসলেন, মিরাজ তখন বনে গেলেন সাংবাদিক। শান্তর কাছে মিরাজের প্রশ্ন, ‘আপনি যে বলেছেন অদম্য কমিটির দল। এটা কেন বলেছেন, সেটার ব্যাখ্যা কি দেবেন?’ শান্তর উত্তর, ‘আপনি আসলে দেরিতে এসেছেন। এর উত্তর তো আমি দিয়েছি। আমি আপনাকে বলি। গতকালের (পরশু) যে বিষয়গুলো ছিল, সবই মজা ছিল। তবে আমি এখনো মনে করি আপনারা কমিটির দল।’
শান্ত কমিটির দল বলার পর মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সবাই হে হে করে হেসে দিলেন। অপরাজেয় অধিনায়ক বলেন, ‘এটা আসলে মজা করার জন্যই ছিল। কমিটির দলই তো সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। এটা ছিল মূল মজার বিষয়।’ টস হেরে আগে ব্যাটিং করে শান্তর অপরাজেয় ৯ উইকেটে করে ১৬৬ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন জিশান আলম। ১৬৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে লক্ষ্য তাড়ায় ৪৮ রানের মধ্যে মিরাজের অদম্য ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে। তবে এবারের বিপিএলে নিলামে কোটি টাকার বেশি দামে বিক্রি হওয়া নাঈম শেখ ৪৪ বলে ৭৬ রান তুলে জয়ের ভিত গড়ে দেন। শেষ পর্যন্ত চার বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে মিরাজের অদম্য।
বাংলাদেশ অল স্টার্স টি-টোয়েন্টি প্রীতি ম্যাচটা মূলত ছিল ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) শুরুর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার মিশন। সন্ধ্যার পর আবুধাবি থেকে মিরপুর শেরেবাংলায় ছড়িয়ে পড়ে মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএলে দল পাওয়ার আনন্দ। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে রেকর্ড দামে আইপিএলে বিক্রি হওয়াটা মোস্তাফিজের প্রাপ্য বলে মনে করেন মিরাজ। এ উপলক্ষে মোস্তাফিজের কাছে ট্রিট চাইবেন বলে জানিয়েছেন শান্ত। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে বিপিএল। সিলেটে শুরু হওয়া বিপিএল শেষ হবে মিরপুরে। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘড়ির কাঁটা বেলা ৩টা বাজার পর থেকেই সবার নজর আবুধাবিতে। বাংলাদেশের যে সাত ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কারা দল পান সেটা জানতে অপেক্ষায় ছিলেন কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী। সন্ধ্যার পর আসে সুখবর। সুদূর আবুধাবি থেকে মিরপুরে ছড়িয়ে পড়ে এই আনন্দ।
আনন্দের উপলক্ষ্য মোস্তাফিজুর রহমানের ২০২৬ আইপিএলে দল পাওয়া। কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনেছে। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে আইপিএলে বিক্রি হওয়া ক্রিকেটার এখন এই বাঁহাতি পেসার। মোস্তাফিজ দল পাওয়ার পর আবুধাবি থেকে মিরপুর শেরেবাংলায় ছড়িয়ে পড়ে আনন্দ। ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) আয়োজনে বিজয় দিবসে অদম্য-অপরাজেয় প্রীতি ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন দুই অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। আড্ডাচ্ছলে হওয়া এই সংবাদ সম্মেলনে এসেছে মোস্তাফিজের আইপিএলে দল পাওয়ার প্রসঙ্গ। অপরাজেয় অধিনায়ক শান্ত বলেন, ‘এটা তো অনেক খুশির খবর। আপনাদের এটা ভালোভাবে উপস্থাপন করা উচিত মনে করি।’
আইপিএলে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়া মোস্তাফিজের কাছে কি এই উপলক্ষ্যে ট্রিট চাইবেন শান্ত—এই প্রশ্নের উত্তরে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বেশ মজাই করলেন তিনি (শান্ত)। বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক বলেন, ‘ট্রিট দেবে না মনে হয়। তবে চেষ্টা করব নেওয়ার। অনিশ্চয়তা রয়েছে এখানে।’ শান্তর এই কথা শুনে সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল পড়ে যায়। মোস্তাফিজের আরেক সতীর্থ মিরাজের মতে রেকর্ড দামে আইপিএলে বিক্রি হওয়াটা তাঁর (মোস্তাফিজ) প্রাপ্য। মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে অদম্য অধিনায়ক মিরাজ বলেন, ‘আমরা দেখিনি। তবে শুনেছি যখন খেলছিলাম। তখন শুনেছিলাম তাকে ভালো দামে কেনা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। সে আমাদের বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ। আমি মনে করি এটা (৯ কোটি ২০ লাখ রুপি) দাম তার প্রাপ্য।’
মোস্তাফিজের ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে আইপিএলে দল পাওয়াতে মোটেও অবাক হননি মাশরাফি বিন মর্তুজা। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে মাশরাফি লেখেন, ‘মোস্তাফিজ ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইটা রাইর্ডাসে খেলবে এবার যা বাংলাদেশ টাকায় ১২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। অভিনন্দন ফিজ। বর্তমান সে যে ছন্দে আছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। বরং দারুণ কিছু করবে ইনশা আল্লাহ।’ ২০১৬ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৬০ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে মোস্তাফিজ পেয়েছেন ৬৫ উইকেট। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। কলকাতা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ দল।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোস্তাফিজুর রহমান আইএল টি-টোয়েন্টি খেলতে এই মুহূর্তে আছেন আরব আমিরাতে। টুর্নামেন্টে ভালো ছন্দে আছেন। গত পরশু দুবাইয়ে ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে তাঁর অফ কাটার, সিম স্ক্র্যাম্বল নিয়ে ধারাভাষ্যকারেরা ক্ষুরধার বিশ্লেষণ করলেন। সেই বিশ্লেষণ নিয়ে যখন তাঁকে বলা হলো—সব রহস্য তো উন্মোচন হয়ে যাচ্ছে, ব্যাটারদের কি কাবু করা যাবে ‘গোপন’ সব অস্ত্রে?
মোস্তাফিজও কম যান না। রসিকতার সুরে বলেন, ‘এভাবেই তো ১০-১১ বছর চলে গেল, চলুক...।’ সেই ‘চলা’টা অব্যাহত রাখতেই কাল আইপিএল নিলামে রীতিমতো রেকর্ডই গড়ে বসলেন ২ কোটি ভিত্তিমূল্যের ফিজ। তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ভিড়িয়েছে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে। বাংলাদেশি কোনো ক্রিকেটারের আইপিএলে এটাই সর্বোচ্চ দাম। প্রতিক্রিয়ায় হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় ফিজের স্বভাবসুলভ সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, ‘আলহামদুলিল্লাহ।’ পরে কেকেআরের পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় দলটির সমর্থকদের উদ্দেশে মোস্তাফিজ বলেন, ‘কেকেআরের অংশ হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে দিল্লির ফ্র্যাঞ্চাইজির দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে ৪ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। কালকের নিলামেও দিল্লি তাঁদের চেনা সৈনিক ফিজকে রেখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের হাতে তখন বেশি বাজেট ছিল না। এর মধ্যে চেন্নাইও আগ্রহ দেখায় তাদের পুরোনো খেলোয়াড় মোস্তাফিজের দিকে। হাতে যথেষ্ট বাজেট থাকায় দিল্লি-চেন্নাইকে টেক্কা দিয়ে ফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ কোটি টাকা) নিজেদের দলে ভেড়ায় শাহরুখ খানের কলকাতা। ফিজের আগে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে কলকাতায় খেলেছেন মাশরাফি, সাকিব ও লিটন দাস।
আইপিএলের বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ দামের তালিকা করতে বসলে সবার আগে আসে মাশরাফি বিন মর্তুজার নাম। ২০০৯ আইপিএলের নিলামে মাশরাফিকে কলকাতা নিয়েছিল প্রায় ৪ কোটি টাকায়। মাশরাফির সেই রেকর্ড গত মাসে ভেঙে দিয়েছিলেন ফিজই, দিল্লি যখন তাঁকে আইপিএলের শেষ দিকে দলে নিয়েছিল ৬ কোটি রুপিতে। কলকাতা ফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে নেওয়ায় ফেসবুকে মাশরাফি কাল লিখেছেন, ‘মোস্তাফিজ ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলবে এবার, যা বাংলাদেশ মুদ্রায় ১২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। অভিনন্দন ফিজ। বর্তমান সে যে ছন্দে আছে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। বরং দারুণ কিছু করবে ইনশা আল্লাহ।’
রেকর্ড দামে দল পাওয়ার মধ্যেও মোস্তাফিজের পুরো আইপিএল খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। আইপিএল হওয়ার কথা মার্চের শেষ থেকে পুরো মে মাস। এফটিপি অনুযায়ী, এপ্রিলে আবার ঘরের মাঠে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ রয়েছে বাংলাদেশের। ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে আগামী বছর প্রতিটি ওয়ানডে সিরিজ বাংলাদেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্ব বিবেচনায় মোস্তাফিজকে আইপিএল খেলতে বিসিবি এনওসি বা অনাপত্তিপত্র দেবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। অতীতে মোস্তাফিজের এনওসি পেতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। যদি পুরো আইপিএলে মোস্তাফিজ খেলতে না পারেন সে ক্ষেত্রে পুরো ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি তাঁর পাওয়ার কথা নয়। আইপিএলে পারিশ্রমিক মেলে ম্যাচ খেলার অনুপাত অনুযায়ী, যেভাবে তিনি পেয়েছিলেন গত মে মাসে দিল্লির হয়ে।
