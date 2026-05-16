Ajker Patrika
ক্রিকেট

সিলেট টেস্টেও ঢাকার পুনরাবৃত্তি করল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ মে ২০২৬, ১২: ৩৬
পাকিস্তানের উইকেট উদযাপন। ছবি: বিসিবি

ভাগ্যিস নাজমুল হোসেন শান্তর প্যাডে লাগা খুররম শেহজাদের করা বলটা অফস্টাম্পের বাইরে দিয়ে যাচ্ছিল। নাহলে এতক্ষণে চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে ফিরতে হতো বাংলাদেশ অধিনায়ককে। এই ব্যাটার বেঁচে গেলেও পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে শুরুর ধাক্কা থেকে বের হতে পারছে না স্বাগতিকেরা।

ঢাকা টেস্টে পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। জিতলেও শেরেবাংলায় দুই ইনিংসেই শান্তদের শুরুটা হয়েছে খুবই বাজে। প্রতিবারই হতাশ করে ফিরেছেন সাদমান ইসলাম এবং মাহমুদুল হাসান জয়রা। এরপর মুমিনিল হক, শান্ত কিংবা মুশফিকুর রহিমদের ব্যাটিং দৃঢ়তায় স্কোরবোর্ড ভারী হয়েছে বাংলাদেশের।

সিলেট টেস্টেও আগে ব্যাট করছে বাংলাদেশ। সাদমান চোট পাওয়ায় ওপেনিংয়ে এসেছে পরিবর্তন। অভিষিক্ত তানজিদ হাসান তামিমকে নিয়ে ওপেনিং করতে নামেন জয়। এবার বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছে আরও বাজে। স্কোরবোর্ডে কোনো রান যোগ না হতেই ফেরেন জয়। আব্বাসের করা ইনিংসের দ্বিতীয় বলে স্লিপে সালমান আলী আগার হাতে ধরা পড়েন। কোনো রান করতে পারেননি এই ব্যাটার।

জয় বিদায় নিলেও মুমিনুল হককে নিয়ে ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করছিলেন তামিম। এই জুটি জমেও গিয়েছিল। কিন্তু তামিম ফিরলে দ্বিতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে ভাঙে ৪৪ রানের জুটি। ২৬ রান করে ফেরেন তামিম। টিকে গিয়েছিলেন মুমিনুল। কিন্তু সঙ্গী হারিয়ে বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি। শেহজাদের দারুণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড হন সাবেক অধিনায়ক। ৩ চারে ২২ রান করেন মুমিনুল। দলীয় ৬৩ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

মুমিনুলের বিদায়ের পর ক্রিজে এসেছেন মুশফিক। এই অভিজ্ঞ ব্যাটারকে সঙ্গে নিয়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। এই রিপোর্ট লেখার সময় আর কোনো উইকেট না হারিয়ে দলীয় ১০০ রান করেছে স্বাগতিকেরা। প্রথম টেস্টে একটি করে সেঞ্চুরি এবং ফিফটিতে ১৮৮ রান করেছিলেন শান্ত। বিপর্যয় সামলে ঘুরে দাঁড়াতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ। আগের টেস্টে এক ফিফটি করা মুশফিকও আছেন ফর্মে।

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

'টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি'

একের পর এক উইকেট হারিয়ে অলআউট হওয়ার শঙ্কায় বাংলাদেশ

চাপে থেকে মধ্যাহ্ন বিরতিতে বাংলাদেশ

অভিষেকে কেমন করলেন তামিম

রাঙাতে প্রস্তুত তেরাঙ্গার সিংহরা

