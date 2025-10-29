ক্রীড়া ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা ভালো যায়নি ভারতের। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হারে সফরকারীরা। দল খারাপ করলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে আলো ছড়িয়েছেন রোহিত শর্মা। এবার এর পুরস্কার পেলেন এই ডানহাতি ব্যাটার। প্রথমবারের মতো আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি।
আইসিসির হালনাগাতকৃত সবশেষ ওয়ানডে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ উন্নতি করেছেন রোহিত। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৮১। প্রথম দুই ওয়ানডেতে টানা হেরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিরিজ হাতছাড়া করে ভারত। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৮ রান করেন রোহিত। শুরুটা ভালো না হলেও পরের দুই ম্যাচে নিজের সেরাটা দিয়েছেন তারকা ব্যাটার।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ২ উইকেটে হেরে যায় ভারত। সে ম্যাচে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেন রোহিত। শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি তুলে নেন। ১২১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলের ৯ উইকেটের জয়ের নায়ক বনে যান রোহিত। দ্বিতীয় উইকেটে বিরাট কোহরির সঙ্গে ১৬৮ রানের জুটি গড়েন তিনি। ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠে তাঁর হাতে। সব মিলিয়ে সবশেষ ওয়ানডে সিরিজে রোহিতের ব্যাট থেকে আসে ২০২ রান। এমন ব্যাটিংয়েই ইতিহাস গড়ে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি।
রোহিত শীর্ষে উঠায় দুই ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে গেছেন শুবমান গিল। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৪৫। ৭৬৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যথারীতি দুই নম্বরেই আছেন ইবরাহিম জাদরান। বাবর আজমেরও কোনো উন্নতি–অবনতি হয়নি। চারে আছেন পাকিস্তানের এই তারকা ব্যাটার। এক ধাপ উন্নতি করে পাঁচে উঠে এসেছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারেল মিচেল।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে সাড়ে সাত মাস পর ভারতের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন হয় কোহলির। প্রথম দুই ম্যাচেই ডাক মারেন সাবেক অধিনায়ক। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। ব্যর্থতা পায়ে ঠেলে শেষ ওয়ানডেতে ৭৪ রান করেন কোহলি। এরপরও র্যাঙ্কিংয়ে অবনমন ঠেকাতে পারেননি। এক ধাপ নেমে ছয়ে আছেন তিনি।
ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কিন্তু ম্যাচটা ভারত খেলতে নামল দুঃসংবাদ নিয়েই। চোটে পড়ায় তারকা এক অলরাউন্ডার কমপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন নীতিশ কুমার রেড্ডি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ দুপুরে এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘নিতিশ কুমার রেড্ডি প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না। অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাঁ পায়ের মাংসপেশির চোট পেয়েছিলেন তিনি। ঘাড়েও ব্যথা পেয়েছিলন। চোট থেকে সেরে উঠতে সময় লাগছে। বিসিসিআই মেডিকেল টিম এটা পর্যবেক্ষণ করছে।’ বিসিসিআই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৫৭ মিনিটে। ঠিক তার ১৮ মিনিট পর (২টা ১৫ মিনিটে) শুরু হয়েছে ক্যানবেরার মানুকা ওভালে শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি।
অস্ট্রেলিয়া সিরিজে হার্দিক পান্ডিয়ার মতো তারকা অলরাউন্ডারকে এমনিতেই পাচ্ছে না ভারত। তিনি এখনো মাংসপেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। তবে এত দুঃসংবাদের মধ্যে শিবম দুবের মতো অলরাউন্ডার থাকাটা ভারতের জন্য স্বস্তি বয়ে এনেছে। ক্যানবেরায় আজ প্রথম টি-টোয়েন্টির একাদশে দুবে আছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারতের ইনিংসে বারবার বাগড়া দিচ্ছে বৃষ্টি। ৫ ওভার শেষে প্রথম দফায় বৃষ্টি হানা দেয়। তখন ওভার কমিয়ে ১৮ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। এরপর ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর ফের বৃষ্টি নামে। শুবমান গিল ২০ বলে ৩৭ রানে ব্যাটিং করছেন। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ২৪ বলে ৩৯ রানে অপরাজিত। ১৯ রান করা ওপেনার অভিষেক শর্মার উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস।
চোটের সঙ্গে রেড্ডিকে এ বছর অনেক লড়তে হচ্ছে। এ বছরের জুলাই-আগস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট খেলতে পারেননি তিনি। তখন তিনি হাঁটুর চোটে পড়েছিলেন। আর অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাংসপেশির চোটে পড়ার আগে জিমে অনুশীলনের সময় চোট পান রেড্ডি। ভারতের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ৯ টেস্ট, ২ ওয়ানডে ও ৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। টেস্টে গত বছরের নভেম্বরে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই অভিষেক হয়েছিল এই অলরাউন্ডার।
ক্রীড়া ডেস্ক
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সেটা মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়। আলোচনা চলছে মাঠের বাইরে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের পর এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন গ্রেগ চ্যাপেল।
চ্যাপেলের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে বনিবনা হতো না, সেই ঘটনা কারও অজানা নয়। নিয়মনীতির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন আপোষহীন। ২০০৫ সালে চ্যাপেল ভারতের কোচ হওয়ার পর অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী ছয় ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। যাঁর ফলে তিনি শ্রীলঙ্কা সফরে তখন যেতে পারেননি।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তৎকালীন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া তখন চ্যাপেলকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে গাঙ্গুলীর লঙ্কা সফরের সুযোগ মেলে। কিন্তু চ্যাপেল কোনোভাবেই তখন রাজি হননি। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ মাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে গতকাল এক আলাপচারিতায় আলোচিত এই কোচ বলেন, ‘‘ডালমিয়া ভারতের হয়ে আমার কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তার (গাঙ্গুলী) নিষেধাজ্ঞা কমানোর অনুরোধ করেছিলেন। তাহলে সে (গাঙ্গুলী) শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারত। আমি তখন বলেছিলা, ‘না। আমি সিস্টেমের বাইরে যেতে পারব না। তাকে (গাঙ্গুলী) এর ফল ভোগ করতে হবে।’ ডালমিয়া তখন সেটা মেনে নিয়েছিলেন।’
২০০৫ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে গাঙ্গুলীকে জরিমানা করেছিলেন ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড। কিন্তু গাঙ্গুলী একই ভুল বারবার করায় ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সংবাদ ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্রড বলেছিলেন, ‘‘ম্যাচ শেষে ভারত তিন-চার ওভার পিছিয়ে ছিল। স্লো ওভার রেটের কারণে তাদের জরিমানা হওয়ার কথা ছিল। আমাকে ফোন করে সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কারণ, এটা ভারত। আমি চিন্তা করে দেখলাম ঠিক আছে। তারপর কোনোভাবে আমরা কিছু অতিরিক্ত সময় বের করলাম যাতে ওভাররেট জরিমানার সীমার নিচে আনা যায়।’
ব্রড হয়তোবা ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় ওয়ানডের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।ঠিক তার পরের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটেছিল বলে ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন আইসিসির অভিজ্ঞ এই ম্যাচ রেফারি। ব্রড বলেছিলেন, ‘‘পরের ম্যাচেও ঘটে একই ঘটনা। সৌরভ গাঙ্গুলী তখন দ্রুত খেলা শেষ করার নির্দেশ মানছিল না। ফোন করে তখন জানতে চেয়েছিলা, কী করতে পারি? তখন আমাকে বলা হয়েছিল, ‘গাঙ্গুলীকে শুধু জরিমানা করুন।’
২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ভারতের কোচের দায়িত্বে ছিলেন চ্যাপেল। সেই সময়ে গাঙ্গুলী, জহির খান, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র শেবাগের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা কড়া সমালোচনা করেছিলেন চ্যাপেলের কোচিং পদ্ধতি নিয়ে। ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে ভারত বিদায় নেওয়ার পর চ্যাপেলের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে গাঙ্গুলীর সঙ্গেই সবচেয়ে তিক্ত সম্পর্ক ছিল চ্যাপেলের।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকায় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা না, ঘর বানানোরও কথা ছিল আফগানিস্তানের। দিন শেষে কোনোটাই হচ্ছে না মিয়ানমারের বাধায়। আজকের পত্রিকাকে তা নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ১৮ নভেম্বর ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এর আগে ১৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছিল বাফুফে। মূলত ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে আফগানিস্তানেরও। মিয়ানমারের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ঢাকার কিংস অ্যারেনায় খেলতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু মিয়ানমার ঢাকায় আসতে অপারগতা জানায়। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচটি বাধ্য হয়েই বাতিল করতে হয় আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের (এএফএফ)।
বাফুফে অবশ্য বিকল্প খুঁজে নিয়েছে দ্রুত। আফগানিস্তান না এলেও নেপাল আসছে বলে জানালেন গাউস। তিনি বলেন, ‘মিয়ানমার রাজি না হওয়ায় ঢাকায় আসছে না আফগানিস্তানও। তবে নেপালের বিপক্ষে খেলব আমরা। কারণ, ভারত ম্যাচের আগে আমাদের একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে হবে।’
নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে সেই ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামেই। গত সেপ্টেম্বরে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপাল সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হলেও দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে।
ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলটা যে খুব একটা শক্তিশালী তা নয়। এই তো ১১ অক্টোবর প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিতেছে নামিবিয়া। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই রাওয়ালপিন্ডিতে গত রাতে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাত্র দুই ক্রিকেটারের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫০-এর বেশি ম্যাচ খেলার কীর্তি রয়েছে। একাদশে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৯৪ ম্যাচ খেলেছেন কুইন্টন ডি কক। দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে ৫১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন লুঙ্গি এনগিদি। অধিনায়ক ডোনোভন ফেরেইরা পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচে দশম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রোটিয়ারা ৫৫ রানে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। বাজে হারের পর পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করেছেন মোহাম্মদ হাফিজ। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ‘পিন্ডি পিচের কোনো দোষ নেই। তবে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলার মানের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক লিগের সঙ্গে খেলা হয়েছে আন্তর্জাতিক দলের খেলা হয়েছে।’
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা। আগে ব্যাটিং পেয়ে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) ১ উইকেটে ৭৪ রান তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমন অবস্থায় ২০০ যেখানে সময়ের ব্যাপার, সেখানে প্রোটিয়ারা আটকে গেছে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৪ রানে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে পাকিস্তান ১৮.১ ওভারে ১৩৯ রানে গুটিয়ে গেছে। প্রোটিয়াদের ইনিংসে ৪০-এর ওপরে দুটি জুটি (৪৪ রান ও ৪৯ রান) হলেও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৩৯ রানের জুটি হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জুটি দুটি হয়েছে টপ অর্ডারে। এদিকে পাকিস্তানের চতুর্থ উইকেটে ২১ বলে ৩৯ রানের জুটি গড়েছেন উসমান খান ও সাইম আইয়ুব। সাইম ২৮ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৭ রান করলেও অনেক দেরিতে হাত খুলেছেন। প্রথম ১৯ বলে তিনি করেছিলেন ১৩ রান।
অধিনায়ক সালমানও পুরোপুরি ব্যর্থ গতকাল। ৭ বলে ২ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে রিভিউটাও নষ্ট করেছেন। বোলিংয়ে ১ ওভারে ১৫ রান খরচ করে পাননি কোনো উইকেট। ৫৫ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের বোলিংয়ে শুরুটা ভালো হয়নি। যদিও ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ব্যাটিংয়ে আমরা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছি। এমন অবস্থা থেকে আমাদের দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে। সিঙ্গেল, ডাবলের ওপর ভিত্তি করে খেলতে হবে ও গড়তে হবে জুটি। আমাদের জুটির অভাব ছিল। জুটি গড়তে পারলে এ ধরনের রান তাড়া করে জেতা সম্ভব।’
পাকিস্তানের জার্সিতে বাবর সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন তিনি। ফেরার ম্যাচে ২ বল খেললেও রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। ফিল্ডিংয়ে ক্যাচ মিস করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ৫৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন জর্জ লিন্ডে। ২২ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় করেছেন ৩৬ রান। বোলিংয়ে ৩ ওভারে ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
এ বছর সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তানের। বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে ছিটকে গেছে গ্রুপ পর্বেই। সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে রানার্সআপ হওয়ার পর ঘরের মাঠেও আশানুরূপ খেলতে পারছে না দলটি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করেছে পাকিস্তান। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি হেরে এবার সিরিজ হারের শঙ্কায় সালমানের পাকিস্তান। । লাহোরে পরশু সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। একই মাঠে শনিবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।
