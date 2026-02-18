বাংলাদেশের হ্যাটট্রিক জয়, সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ কারা

দাপট দেখিয়ে মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে হ্যাটট্রিক জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে আজ মালয়েশিয়ার মেয়েদের ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ফাহিমা খাতুনের দল। এই জয়ে গ্রুপসেরা হয়ে সেমিফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ।
‘বি’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে তারা। ফাইনালে ওঠার মিশনে পাকিস্তান ‘এ’ দলের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশের মেয়েরা। ম্যাচটি শুরু হবে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় দুপুর একটায়।
ব্যাংককের তারথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগে ব্যাট করে ১৫১ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ। ২ রানের জন্য ফিফটি বঞ্চিত হয়েছেন লতা মণ্ডল। ৪৪ বলে ৪ বাউন্ডারিতে ৪৮ রান এনে দেন তিনি। সারমিন সুলতানার ব্যাট থেকে আসে ৩০ রান। এ ছাড়া ফাহিমা ২৯ ও সাদিয়া আক্তার করেন ১৯ রান। মালয়েশিয়ার বোলারদের মধ্যে ৩০ রানে ২ উইকেট নেন নুর দানিয়া।
সংগ্রহটা খুব বেশি বড় না হলেও বাংলাদেশের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে শুরুতেই বড় ধরনের বিপর্যয়ে পড়ে মালয়েশিয়া। দলীয় ২২ রানেই ৬ ব্যাটারকে হারায় তারা। সে ধাক্কার পর শেষ পর্যন্ত অলআউট না হলেও ৯ উইকেট হারিয়ে ৬১ রানের বেশি করতে পারেনি মালয়েশিয়া। কেবল নুর আরিয়ানা দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পেরেছেন। বাকিদের ইনিংস থেমেছে টেলিফোন ডিজিটে। ৯৬ স্ট্রাইকরেটে ২২ রানে অপরাজিত থাকেন আরিয়ানা। বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল ফাতেমা জাহান। ৩ উইকেট নেন এই বাঁ হাতি স্পিনার; ৪ ওভারে দেন মাত্র ১০ রান। ১৩ রানে ২ উইকেট নেন শরিফা খাতুন। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন লতা।
সুপার এইটে বাকি রয়েছে আর একটি জায়গা। পাকিস্তান কি সেই জায়গা নিতে পারবে? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ এটিই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আজ নামিবিয়ার মুখোমুখি হবে সালমান আলী আগার দল। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি) মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায়। স১ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রভাব এখন ক্রিকেটেও স্পষ্ট। ২০১৩ সালের পর থেকে দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলে না দুই প্রতিবেশী দেশ। এমনকি আইসিসি কিংবা এসিসির টুর্নামেন্টেও একে অন্যের দেশে খেলতে যায় না তারা। তারই প্রভাবে দুটি বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের আয়োজক স্বত্ব হারানোর শঙ্কায় পড়ে গেছে ভারত।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ের পরও নির্বাচনে নিজ আসনে তিনি হেরে যাওয়ায় সংশয়টা তৈরি হয়েছিল। নির্বাচনে হেরে গেলেও টেকনোক্র্যাট কোটায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও গোলরক্ষক আমিনুল হক। আজ থেকে দাপ্তরিক কাজ শুরু হওয়ার কথা তাঁর। শপথ নিয়েই গতকাল শোনালেন স্বপ্নের কথা। আশ্বাস দিলেন২ ঘণ্টা আগে
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে একটি মাত্র ম্যাচেই হেরেছিল ভারত; সে হারই তাদের জন্য রূপ নিয়েছিল বিষাদে। ফাইনালে আয়োজকদের ৬ উইকেট হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরেছিল অস্ট্রেলিয়া। শিরোপা জয়ের পর বিতর্কিত উদযাপন করেন মিচেল মার্শ। ক্রিকেট বিধাতা বোধহয় বিষয়টা মোটেও ভালোভাবে নিতে পারেননি। তার প্রমাণ সবশেষ চারটি আইসিসি২ ঘণ্টা আগে