শুধু মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করুন, নতুন সরকারকে জ্যোতির বার্তা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ের পর বিএনপির দিকে তাকিয়ে সবাই। নিজেদের অবস্থান থেকে দলটির প্রতি প্রত্যাশার কথা জানাচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ। এই তালিকায় আছেন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বিএনপির প্রতি মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের দাবি জানিয়েছেন এই ক্রিকেটার।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে গতকাল শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বুঝে নিয়েছে বিএনপি। জ্যোতির চাওয়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হোক দলটির হাত ধরে। সেই সঙ্গে হানাহানি ভুলে নতুন একটি বাংলাদেশ দেখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
ফেসবুক পেজ দেওয়া ওই বার্তায় জ্যোতি লিখেছেন, ‘এত জায়গা-পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি/মারামারি কেন? জনগণের সেবার জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য তো কিন্তু আদতে আমরা আছি কেমন? আমরা দেশের মানুষ অনেক বোকা, শুধু আমাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো নিশ্চিত করে দেন। তাহলে আমরা কোনো প্রশ্নই তুলব না– যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, সড়ক ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য হাতের লাগালে রাখা; সহজ হিসাব! একটা ১৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ৫ হাজারেও বেশি রোগী। অথচ সেখানে আছে কিছু সংখ্যক নার্স, হাতে গোনা ডাক্তার–তাহলে কেমনে পাবে চিকিৎসা? মাথা ব্যথা আছে; নাই।’
জ্যোতি আরও লিখেছেন, ‘যে রাস্তা দিয়ে আমরা চলচল করি (দূর পাল্লার কিছু রাস্তা ছাড়া) মনে হয় সুস্থ সবল মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে; বয়স্ক, অসুস্থ, গর্ভবতী মা ওদের যে কী অবস্থা হয় আল্লাহ জানেন, এটা নিয়ে কথা বলেন না। আমরা দেশের মানুষ সত্যিই অনেক বোকা, আমরা সহজে খুশি হয়ে যায়, আমাদের জন্য অনেক অনেক কিছু করতে হবে না। দৈনন্দিন জিনিসগুলো ঠিক করে দেন। বাকি যা করতে মন চায় করেন না, কে প্রশ্ন করতে যায়।’
এক আফগানিস্তানই যা একটু চাপে ফেলতে পেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ডাবল সুপার ওভারে চাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আফগানদের হারিয়ে দিয়েছিল প্রোটিয়ারা। বাকি তিন ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে দাপটের সঙ্গে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে উড়িয়ে দিল এইডেন মার্করামের৯ মিনিট আগে
তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যেই ক্রিকেট বিশ্বে নিজেদের অবস্থার জানান দিয়েছে আফগানিস্তান। ৩ সংস্করণে খেললেও টি-টোয়েন্টিতে একটু বেশিই কার্যকর দলটি। ধারাবাহিক এবং সাহসী ক্রিকেটের কারণে ভক্তদের মনে আলাদাভাবে জায়গা করে নিয়েছে রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিরা। তবে ১২ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাজে সময়ের মুখোমুখি হতে২৩ মিনিট আগে
দাপট দেখিয়ে মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে হ্যাটট্রিক জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে আজ মালয়েশিয়ার মেয়েদের ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ফাহিমা খাতুনের দল। এই জয়ে গ্রুপসেরা হয়ে সেমিফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
সুপার এইটে বাকি রয়েছে আর একটি জায়গা। পাকিস্তান কি সেই জায়গা নিতে পারবে? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ এটিই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আজ নামিবিয়ার মুখোমুখি হবে সালমান আলী আগার দল। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি) মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায়। স৩ ঘণ্টা আগে