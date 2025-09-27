Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বরিশালকে হারাতে ঘাম ছুটে গেল সিলেটের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বরিশালকে হারাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে সিলেটকে। ছবি: সৌজন্য ছবি
বরিশালকে হারাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে সিলেটকে। ছবি: সৌজন্য ছবি

পিচ যতই কঠিন হোক, ১৪২ রানের লক্ষ্য টি-টোয়েন্টিতে আহামরি কিছু নয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে এই লক্ষ্যই অনেক সময় হয়ে যায় পাহাড়সম। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে আজ বরিশাল-সিলেট ম্যাচে হয়েছে লো-স্কোরিং থ্রিলার।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ সকালে মুখোমুখি হয়েছে বরিশাল-সিলেট। এই ম্যাচে সব মিলিয়ে হয়েছে ২৮৪ রান। পড়েছে ১৬ উইকেট। ১৪৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে সিলেটকে খেলতে হয়েছে শেষ ওভার। ১৪২ রান তাড়া করে ২ বল হাতে রেখে ২ উইকেটে জিতেছে জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন সিলেট।

১৪৩ রানের লক্ষ্যে নেমে রান তুলতে থাকলেও সিলেট নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। বরিশালের বিপক্ষে রান তাড়া করতে নেমে ৯.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৫৭ রানে পরিণত হয় সিলেট। অধিনায়ক জাকির তিন নম্বরে নেমে আউট হয়েছেন ৭ রানে। দুই ওপেনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সায়েম ও মুবিন আহমেদ দিশান করেছেন ১৩ ও ৯ রান।

নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা সিলেটের হাল ধরেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা (অমিত-গালিব) গড়েন ৩৫ রানের জুটি। ১৫তম ওভারের চতুর্থ বলে গালিবকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তানভীর ইসলাম। ২২ বল খেলে গালিব করেন ২৪ রান। তিনি আউট হওয়ার পর মুহূর্তেই সিলেট ১৭.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১১০ রান। শেষ ১৫ বলে হাতে ৩ উইকেট নিয়ে ৩২ রানের সমীকরণ তাদের সামনে মনে হচ্ছিল অনেক দূরের পথ।

অষ্টম উইকেটে সৈয়দ খালেদ আহমেদ ও রেজাউর রহমান রাজা সিলেটকে প্রায় জিতিয়েই দিচ্ছিলেন। তবে ১২ বলে ২৯ রান হওয়ার পর এই জুটি ভেঙে যায়। শেষ তিন বলে যখন ৪ রানের সমীকরণ, তখন উইকেটে নেমে নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে ৪ মেরে সিলেটকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেন। ২ বল হাতে রেখে ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রেজাউর রহমান রাজা। ৪ ওভারে ৩৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। ৯ নম্বরে নেমে ৭ বলে ১৯ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন। মেরেছেন ২ চার ও ১ ছক্কা। সিলেটের ইনিংসের সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন অমিত হাসান। ৩২ বলের ইনিংসে মারেন ৫ চার।

এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সিলেটের অধিনায়ক রাজা। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া বরিশাল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪১ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ৪৪ বলের ইনিংসে চারটি করে চার ও ছক্কা। সিলেটের ইবাদত হোসেন চৌধুরী নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন রাজা, রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ, গালিব ও খালেদ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্টলেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা

ইসরায়েলকে তুলোধুনোর পর ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, ভিসা বাতিলের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের কাছে হার এখনো পোড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কাকে

বাংলাদেশের কাছে হার এখনো পোড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কাকে

বরিশালকে হারাতে ঘাম ছুটে গেল সিলেটের

বরিশালকে হারাতে ঘাম ছুটে গেল সিলেটের

পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালের আগে ভারতের দুশ্চিন্তা

পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালের আগে ভারতের দুশ্চিন্তা

আফগানিস্তান সিরিজই মিস করতে পারেন লিটন

আফগানিস্তান সিরিজই মিস করতে পারেন লিটন