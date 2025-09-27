বরিশালকে হারাতে ঘাম ছুটে গেল সিলেটের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পিচ যতই কঠিন হোক, ১৪২ রানের লক্ষ্য টি-টোয়েন্টিতে আহামরি কিছু নয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে এই লক্ষ্যই অনেক সময় হয়ে যায় পাহাড়সম। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে আজ বরিশাল-সিলেট ম্যাচে হয়েছে লো-স্কোরিং থ্রিলার।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ সকালে মুখোমুখি হয়েছে বরিশাল-সিলেট। এই ম্যাচে সব মিলিয়ে হয়েছে ২৮৪ রান। পড়েছে ১৬ উইকেট। ১৪৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে সিলেটকে খেলতে হয়েছে শেষ ওভার। ১৪২ রান তাড়া করে ২ বল হাতে রেখে ২ উইকেটে জিতেছে জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন সিলেট।
১৪৩ রানের লক্ষ্যে নেমে রান তুলতে থাকলেও সিলেট নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। বরিশালের বিপক্ষে রান তাড়া করতে নেমে ৯.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৫৭ রানে পরিণত হয় সিলেট। অধিনায়ক জাকির তিন নম্বরে নেমে আউট হয়েছেন ৭ রানে। দুই ওপেনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সায়েম ও মুবিন আহমেদ দিশান করেছেন ১৩ ও ৯ রান।
নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা সিলেটের হাল ধরেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা (অমিত-গালিব) গড়েন ৩৫ রানের জুটি। ১৫তম ওভারের চতুর্থ বলে গালিবকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তানভীর ইসলাম। ২২ বল খেলে গালিব করেন ২৪ রান। তিনি আউট হওয়ার পর মুহূর্তেই সিলেট ১৭.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১১০ রান। শেষ ১৫ বলে হাতে ৩ উইকেট নিয়ে ৩২ রানের সমীকরণ তাদের সামনে মনে হচ্ছিল অনেক দূরের পথ।
অষ্টম উইকেটে সৈয়দ খালেদ আহমেদ ও রেজাউর রহমান রাজা সিলেটকে প্রায় জিতিয়েই দিচ্ছিলেন। তবে ১২ বলে ২৯ রান হওয়ার পর এই জুটি ভেঙে যায়। শেষ তিন বলে যখন ৪ রানের সমীকরণ, তখন উইকেটে নেমে নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে ৪ মেরে সিলেটকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেন। ২ বল হাতে রেখে ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রেজাউর রহমান রাজা। ৪ ওভারে ৩৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। ৯ নম্বরে নেমে ৭ বলে ১৯ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন। মেরেছেন ২ চার ও ১ ছক্কা। সিলেটের ইনিংসের সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন অমিত হাসান। ৩২ বলের ইনিংসে মারেন ৫ চার।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সিলেটের অধিনায়ক রাজা। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া বরিশাল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪১ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ৪৪ বলের ইনিংসে চারটি করে চার ও ছক্কা। সিলেটের ইবাদত হোসেন চৌধুরী নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন রাজা, রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ, গালিব ও খালেদ।
