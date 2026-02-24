‘সাকিবের ফাইল গেছে মন্ত্রণালয়ে, আমরা উৎসবমুখর থাকব’

আজকের পত্রিকার পডকাস্টে আসিফ আকবর
সময় যত গড়াচ্ছে, ততই যেন বাড়ছে সাকিব আল হাসানের দেশে ফেরার সম্ভাবনা। ২০২৪ সালে গণঅভুথানের আগ থেকেই দেশের বাইরে জীবন কাটছে তাঁর। আন্তর্জাতিক খেলেছেন বটে, তবে অবসর নিতে চেয়েছিলেন দেশের মাটিতে। সেই অপূর্ণতা তাঁর রয়ে গেছে এখনো।
মার্চে পাকিস্তান সিরিজে জন্য সাকিবকে আবারও দেশে ফেরানোর চিন্তা করছে বিসিবি। যদিও আওয়ামী লীগ সরকারের এমপি সাকিবের নামে কয়েকটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে হত্যা মামলাও আছে। তাই দেশে ফেরা নিয়ে নিজের নিরাপত্তার দিকটি আগে প্রাধান্য দিচ্ছেন তিনি। বিসিবির ভাবনার দিকটাও একই। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের বক্তব্যের পর বিসিবি ইতিবাচক সাকিবের ফেরার ব্যাপারে।
আজকের পত্রিকার পডকাস্টে এমনটাই জানিয়েছেন বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর। তিনি বলেন, ‘ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ফাইল যাওয়ার পরে তাদের যে আগ্রহ এবং গতকালকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, ৫ আগস্টের পরে যে মামলাগুলি হয়েছে সেগুলোর যাচাই বাছাই করা হবে। সত্যতা কতটুকু, কতটুকু সঠিক, কতটুকু যৌক্তিক, কতটুকু অযৌক্তিক চেক করা হবে। সেক্ষেত্রে আমরা একটা ইতিবাচক আবহ পাচ্ছি। এখন শুধু সংক্ষেপে বলতে চাই সাকিব আল হাসান আসবেন এবং আমরা উৎসবমুখর থাকব ইনশা আল্লাহ। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য ভালো কিছু হবে। অপেক্ষা করছি।’
২০২৪ সালে অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে টেস্টে অবসর নিতে চেয়েছিলেন সাকিব। দেশে ফেরার ইচ্ছা থাকলেও নিরাপত্তা শঙ্কায় মাঝপথে ইউটার্ন নিতে হয় তাঁকে। আসিফ আকবর বলেন, ‘তখন তো আসলে একটা অন্তর্বর্তী সরকার ছিল। তখনকার আমলে আইন শৃঙ্খলা সবকিছু মিলিয়ে একটা মানে দোদুল্যমান অবস্থা ছিল। তবে কঠোর কিছু ছিল না। কিন্তু এখন তো একটা নির্বাচিত সরকার এসেছে।’
সাকিবকে খেলানোর অনুমতির প্রসঙ্গে আসিফ আকবর আরও বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার তো একজন রাষ্ট্রপতির অধীনে ছিল, যিনি কি না ফ্যাসিস্টের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। সেই রাষ্ট্রপতির অধীনে দেশ চালানোর সুযোগ থাকলে, সাকিব কেন একজন খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে পারবে না। এটা তো হতে পারে না। নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের।’
নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হওয়ার পরই গত অক্টোবরে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁরা প্রথমবারের মতো মাদ্রাসা ক্রিকেট চালু করবেন। আসিফ আকবরও আজ কথা বলেছেন এই বিষয়ে। আগামী মাস থেকে মাদ্রাসা ক্রিকেট চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।১০ মিনিট আগে
আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাপানের আইচি ও নাগোয়াতে বসতে যাচ্ছে ২০তম এশিয়ান গেমসের আসর। এই মেগা ইভেন্টের টিকিট নিশ্চিত করতে ২৫ মার্চ ওমানের মাসকাটে শুরু হবে এশিয়ান গেমস হকি বাছাইপর্ব। তবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ঘোষিত ২৬ সদস্যের প্রাথমিক দল নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সিনিয়র খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া এবং সিলেক১৯ মিনিট আগে
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের ফ্যান জার্সি উন্মোচন করেছে ওয়ালটন। রাজধানীর ওয়ালটন করপোরেট অফিসে আয়োজিত ‘আর্জেন্টিনা ফ্যান জার্সি উন্মোচন’ শীর্ষক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তানের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। প্রধান কোচ হিসেবে পথচলা শেষ হয়েছে জোনাথন ট্রটেরও। তাঁর উত্তরসূরি খুঁজে পেল আফগানিস্তান। মোহাম্মদ নবি-রশিদ খানদের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন রিচার্ড পাইবাস।১ ঘণ্টা আগে