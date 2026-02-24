Ajker Patrika
পাকিস্তানকে খাদের কিনারায় ঠেলে ইংল্যান্ডকে সেমিতে তুললেন ব্রুক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পাকিস্তানকে খাদের কিনারায় ঠেলে ইংল্যান্ডকে সেমিতে তুললেন ব্রুক
সেঞ্চুরির পর হ্যারি ব্রুক। তাঁর এই সেঞ্চুরিই ইংল্যান্ডকে তুলে দিয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। ছবি: এএফপি

সাহিবজাদা ফারহানের ফিফটিতে যে লক্ষ্য ইংল্যান্ডকে দিয়েছিল পাকিস্তান, ১৬৫ রানের সেই লক্ষ্য মোটাদাগে ছোট মনে হলেও বল হাতে শাহিন শাহ আফ্রিদির শুরুর ঝড়ে সেটিকেই বড় মনে হচ্ছিল একটা সময়। ৩৫ রান তুলতে হারিয়ে ফেলেছিল ৩ উইকেট। এই চাপ ধরে রেখেই পাকিস্তান ৫৮ রানে তুলে নিয়েছিল আরও এক উইকেট।

এরপর যখন ভাবা হয়েছিল-আজ সহজেই জিততে যাচ্ছে পাকিস্তান, তাখনই বেঁকে বসলেন হ্যারি ব্রুক। সতীর্থদের যাওয়া আসার মধ্যেও তিনে উইকেটে আসা ব্রুক ব্যাট করে গেলেন যান্ত্রিক ক্রিকেটারের মতো। পাকিস্তানি বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে বের করে সেঞ্চুরি। ম্যাচটিও। ৫ বল হাতে রেখে ২ উইকেটে জিতেছে ইংল্যান্ড। আর এই জয়ে তারা উঠে গেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। আর পাকিস্তান দাঁড়িয়ে আছে খাদের কিনারে।

যদিও জয় থেকে ৯ রান দূরে থাকেতেই ব্রুক আউট হয়ে গিয়েছিলেন সেঞ্চুরি করে। কিন্তু ১০টি চার ও ৪টি ছয়ে সাজানো ৫১ বলে খেলা তাঁর ১০০ রানের ইনিংসটিই ম্যাচে ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। এরপরও কি বলা লাগে ম্যাচসেরা কে!

হ্যারি ব্রুকের ১৯৬.০৭ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটির বাইরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ রান করেছেন উইল জ্যাকস। ৩ উইকেট নিয়ে শুরুতেই ইংল্যান্ড ইনিংস নাড়িয়ে দেওয়া শাহিন শাহ আফ্রিদি ৩০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

এর আগে পাল্লেকেলেতে টস জিতে আগে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ১৬ রান তোলে পাকিস্তান। এই স্কোরে বড় অবদান সাহিবজাদা ফারহানের। ৪৫ বলে ৬৩ রান করেন পাকিস্তানি এই ওপেনার।

এই টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলে চলেছেন সাহিবজাদা ফারহান। গতকালের ইনিংসটি নিয়ে এই টুর্নামেন্টে তাঁর রান ২৮৩। ৭০.৭৫ গড় ও ১৫৮.১০ স্ট্রাইকরেটে করা এই রান নিয়েই এখন পর্যন্ত তিনিই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ স্কোরার।

পাকিস্তান ইনিংসে গতকাল তাঁর ব্যাটিং দেখে একপর্যায়ে মনে হয়েছিল, বড় ইনিংসই গড়বে পাকিস্তান। কিন্তু সতীর্থ ব্যাটারদের ব্যর্থতায় তা সম্ভব হয়নি। বেশি বল খেলে কম রান করে আউট হয়েছেন অধিনায়ক সালমান আলী আগা। এই ম্যাচ সমালোচনার জবাব দেওয়ার মঞ্চ হতে পারত সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমের জন্যও। কিন্তু সেটি কাজে লাগাতে পারেননি বাবর। ওভারটনের শিকার হওয়ার আগে ২৪ বলে ২৫ রান করে আউট হয়েছেন। বাবরের সমান ২৫ রান করেছেন ফখর জামান। কিন্তু তিনি বল খেলেছেন ১৬টি। ব্যাটিং অর্ডারের পাঁচে ফখরকে খেলানো নিয়েও পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্টের অদূরদর্শিতার ছাপ দেখছেন কেউ কেউ।

২৭ রানে ২ উইকেট খোয়ানোর পর তৃতীয় উইকেটে বাবরকে নিয়ে ৪৪ বলে ৪৬ এবং চতুর্থ উইকেটে ফখর জামানকে নিয়ে ৩০ বলে ৪৯ রানের জুটি গড়েন ফারহান। আউট হওয়ার আগে ১৫.৪ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করেছেন সাহিবজাদা। বাবর আজম কিংবা সালমান আগারা নিজেদের একটু মেলে ধরতে পারলেই পাকিস্তানের স্কোর ১৮০‍ ছাড়িয়ে যেতে পারত।

তারপরও পাকিস্তানের রান যে ১৬০-এর ওপরে গেছে, তাতে শাদাব খানের ক্যামিওর অবদান আছে। ৪টি চারে ১১ বলে ২৩ রান করেছেন তিনি। ৭টি চার মেরেছেন সাহিবজাদা ফারহান, ছক্কা ২টি।

বল হাতে সবচেয়ে সফল লিয়াম ডসন; ২৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট নিয়েছেন জফরা আর্চার ও জেমি ওভারটন।

