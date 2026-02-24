Ajker Patrika
অন্য খেলা

ছোট হল হকির স্কোয়াড, বাদ পড়া নাঈমের অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের জন্য দল ঘোষণা। ফাইল ছবি

আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাপানের আইচি ও নাগোয়াতে বসতে যাচ্ছে ২০তম এশিয়ান গেমসের আসর। এই মেগা ইভেন্টের টিকিট নিশ্চিত করতে ২৫ মার্চ ওমানের মাসকাটে শুরু হবে এশিয়ান গেমস হকি বাছাইপর্ব। তবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ঘোষিত ২৬ সদস্যের প্রাথমিক দল নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সিনিয়র খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া এবং সিলেকশন প্রক্রিয়া নিয়ে খোদ জাতীয় দলের অভিজ্ঞ সদস্যদের মধ্যেই এখন বিদ্রোহের সুর।

ফেডারেশন গত ৫ ফেব্রুয়ারি ৩৬ জন খেলোয়াড়কে বিপটেস্টের জন্য ডেকেছিল। সেখান থেকে মঙ্গলবার ২৬ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। তবে এই তালিকায় জায়গা হয়নি গত নভেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে-অফে খেলা ফরহাদ আহমেদ সিতুল, আশরাদ হোসেন, নুরুজ্জামান নয়ন।বাদ পড়া সিনিয়রদের তালিকায় আরও রয়েছেন নাঈম উদ্দিন, মাহবুব হোসেন, মাঈনুল ইসলাম কৌশিক এবং মেহেদী হাসানের মতো পরিচিত মুখ।

দলে জায়গা না পেয়ে সিলেকশন পদ্ধতির কড়া সমালোচনা করলেন নাঈম। তিনি বলেন, ‘নির্বাচক বা কোচ কিসের ভিত্তিতে দল গড়েছেন তা পরিষ্কার নয়। বিপটেস্টে অনেকে খারাপ পারফরম্যান্স করেও দলে টিকে গেছে, অথচ যারা মাঠে পারফর্ম করেছে তাদেরই বাদ দেওয়া হয়েছে।’

ফেডারেশনের অভ্যন্তরে চলা নানা অনিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করি, তাদেরকেই পরিকল্পিতভাবে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।’

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দল: বিপ্লব কুজুর, আশরাফুল হক সাদ, মাহমুদ হাসান, আশরাফুল ইসলাম, সোহানুর রহমান সবুজ, হুজাইফা হোসেন, আমিরুল ইসলাম, রেজাউল করিম বাবু, মেহরাব হোসেন সামিন, আমান শরীফ অভয়, রোমান সরকার, প্রীতম রায়, ফজলে হোসেন রাব্বি, আবেদ উদ্দিন, আল নাহিয়ান শুভ, তানভীর রহমান, শহীদুর রহমান সাজু, তৈয়ব আলী, ওবায়দুর হোসেন জয়, আবদুল্লাহ, দ্বীন ইসলাম ইমন।

