ছোট হল হকির স্কোয়াড, বাদ পড়া নাঈমের অভিযোগ

আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাপানের আইচি ও নাগোয়াতে বসতে যাচ্ছে ২০তম এশিয়ান গেমসের আসর। এই মেগা ইভেন্টের টিকিট নিশ্চিত করতে ২৫ মার্চ ওমানের মাসকাটে শুরু হবে এশিয়ান গেমস হকি বাছাইপর্ব। তবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ঘোষিত ২৬ সদস্যের প্রাথমিক দল নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সিনিয়র খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া এবং সিলেকশন প্রক্রিয়া নিয়ে খোদ জাতীয় দলের অভিজ্ঞ সদস্যদের মধ্যেই এখন বিদ্রোহের সুর।
ফেডারেশন গত ৫ ফেব্রুয়ারি ৩৬ জন খেলোয়াড়কে বিপটেস্টের জন্য ডেকেছিল। সেখান থেকে মঙ্গলবার ২৬ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। তবে এই তালিকায় জায়গা হয়নি গত নভেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে-অফে খেলা ফরহাদ আহমেদ সিতুল, আশরাদ হোসেন, নুরুজ্জামান নয়ন।বাদ পড়া সিনিয়রদের তালিকায় আরও রয়েছেন নাঈম উদ্দিন, মাহবুব হোসেন, মাঈনুল ইসলাম কৌশিক এবং মেহেদী হাসানের মতো পরিচিত মুখ।
দলে জায়গা না পেয়ে সিলেকশন পদ্ধতির কড়া সমালোচনা করলেন নাঈম। তিনি বলেন, ‘নির্বাচক বা কোচ কিসের ভিত্তিতে দল গড়েছেন তা পরিষ্কার নয়। বিপটেস্টে অনেকে খারাপ পারফরম্যান্স করেও দলে টিকে গেছে, অথচ যারা মাঠে পারফর্ম করেছে তাদেরই বাদ দেওয়া হয়েছে।’
ফেডারেশনের অভ্যন্তরে চলা নানা অনিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করি, তাদেরকেই পরিকল্পিতভাবে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দল: বিপ্লব কুজুর, আশরাফুল হক সাদ, মাহমুদ হাসান, আশরাফুল ইসলাম, সোহানুর রহমান সবুজ, হুজাইফা হোসেন, আমিরুল ইসলাম, রেজাউল করিম বাবু, মেহরাব হোসেন সামিন, আমান শরীফ অভয়, রোমান সরকার, প্রীতম রায়, ফজলে হোসেন রাব্বি, আবেদ উদ্দিন, আল নাহিয়ান শুভ, তানভীর রহমান, শহীদুর রহমান সাজু, তৈয়ব আলী, ওবায়দুর হোসেন জয়, আবদুল্লাহ, দ্বীন ইসলাম ইমন।
নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হওয়ার পরই গত অক্টোবরে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁরা প্রথমবারের মতো মাদ্রাসা ক্রিকেট চালু করবেন। আসিফ আকবরও আজ কথা বলেছেন এই বিষয়ে। আগামী মাস থেকে মাদ্রাসা ক্রিকেট চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।১১ মিনিট আগে
সময় যত গড়াচ্ছে, ততই যেন বাড়ছে সাকিব আল হাসানের দেশে ফেরার সম্ভাবনা। ২০২৪ সালে গণঅভুথানের আগ থেকেই দেশের বাইরে জীবন কাটছে তাঁর। আন্তর্জাতিক খেলেছেন বটে, তবে অবসর নিতে চেয়েছিলেন দেশের মাটিতে। সেই অপূর্ণতা তাঁর রয়ে গেছে এখনো।৪৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের ফ্যান জার্সি উন্মোচন করেছে ওয়ালটন। রাজধানীর ওয়ালটন করপোরেট অফিসে আয়োজিত ‘আর্জেন্টিনা ফ্যান জার্সি উন্মোচন’ শীর্ষক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তানের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। প্রধান কোচ হিসেবে পথচলা শেষ হয়েছে জোনাথন ট্রটেরও। তাঁর উত্তরসূরি খুঁজে পেল আফগানিস্তান। মোহাম্মদ নবি-রশিদ খানদের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন রিচার্ড পাইবাস।১ ঘণ্টা আগে