Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাওয়ার প্লেতে ১১৬ রান, রেকর্ড গড়ে জিতল পাঞ্জাব কিংস

ক্রীড়া ডেস্ক    
আইপিএলে পাঞ্জাবের রেকর্ড গড়া জয়ে বড় ভূমিকা দুই ওপেনার—প্রিয়াংশ আরিয়া ও প্রভসিমরন সিংহের। ছবি: এক্স

২৬৪ রান তুলে কী একটু নির্ভারই হয়ে গিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস!

নির্ভার হলেও দোষের কিছু ছিল না। স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে যে এত বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড ছিল না। কিন্তু ধুন্ধুমার ব্যাটিংয়ের টি-টোয়েন্টি কোনো স্কোরই যে নিরাপদ নয়, আজ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের ২৬৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে তা দেখিয়ে দিল পাঞ্জাব কিংস। রেকর্ড এই লক্ষ্য তারা তাড়া করে জিতল ৬ উইকেট এবং ৭ বল হাতে রেখেই।

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আইপিএলের এই ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিল দিল্লি। ওপেনার লোকেশ রাহুলের ৬৭ বলে খেলা ১৫২ রানের হার না মানা ইনিংসের সুবাদে ২ উইকেটে ২৬৪ রান তোলে দিল্লি। রাহুলের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ বলে ৯১ করেন নিতীশ রানা।

লক্ষ্য তাড়ায় এসে প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর বেধড়ক পিটুনি শুরু করেন দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আরিয়া ও প্রভসিমরন সিংহ। দুজনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে পাওয়ার প্লেতে ১০০ ছাড়িয়ে ১১৬ রান তুলে ফেলে তারা। দলীয় ১২৬ রানে ভাঙে এই জুটি। ১৭ বলে ৪৩ রান করে আউট হন প্রিয়াংশ। আর প্রভসিমরন ২৬ বলে করেন ৭৬ রান। উদ্বোধনী জুটিই রেকর্ড জয়ের ভিত গড়ে দেয় পাঞ্জাব কিংসের।

উল্লেখ্য সর্বোচ্চ ২৬২ রান তাড়া করে জয়ের আগের রেকর্ডটিও ছিল পাঞ্জাবের। ২০২৪ আইপিএলে কলকাতার ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে এই রান তাড়া করে জিতেছিল পাঞ্জাব।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

