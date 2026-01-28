Ajker Patrika
ক্রিকেট অনুমতি না পেলেও শুটিং ফেডারেশনকে কেন অনুমতি দিল বাংলাদেশ সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৩৬
ক্রিকেট অনুমতি না পেলেও শুটিং ফেডারেশনকে কেন অনুমতি দিল বাংলাদেশ সরকার
ভারতে খেলতে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে বাংলাদেশের শুটিং দল। ছবি: সংগৃহীত

সরকারের কাছ থেকে ‘গ্রিন সিগন্যাল’ পাননি বলে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যেতে পারেননি। তবে শুটিংয়ের ক্ষেত্রে তেমন কড়াকড়ি নেই। ক্রিকেটের মতো হুমকি নেই বলে ভারতে যাওয়ার সরকারি অনুমতি পেয়েছে বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন।

ভারতে যাওয়ার যে সরকারি অনুমতি পেয়েছে বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন, সেটা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব উল আলম। তিনি বলেন, ‘ক্রিকেটের বিষয় আলাদা। ক্রিকেট আয়োজন করেছে আইসিসি। আর এখানে ভারত থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছে আমাদের শুটিং ফেডারেশন। শুটিং সবসময় একটা নিরাপদ জায়গাতে হয়। সেখানে দর্শকের সমাগম খুব কম। আর এখানে শুটিং এর জন্য আমরা এই ধরনের কোনো নিরাপত্তা হুমকি পাইনি। যেটা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি। মোস্তাফিজকে তো হুমকি দিয়েছে। এরপরে তাদের প্রাথমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে হুমকি ছিল। এ কারণে ক্রিকেটে না দিলেও শুটিংয়ে অনুমতি দিয়েছি।’

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই নিরাপত্তাইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) অনেক অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, তখন বাংলাদেশ দলের বিশাল বহর, সাংবাদিক-দর্শকদের কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন উঠেছে তখনই। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব আজ এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘ক্রিকেটে শুধু খেলোয়াড়ই নয়, দর্শক, সাংবাদিকদেরও বিষয় ছিল। শুটিং হয় খুব সংরক্ষিত জায়গায়, নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি নেই।

সরকারি অনুমতি পেলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র কালকের মধ্যে পেয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন শুটিংয়ের কোচ শারমিন আক্তার। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘আমাদের সরকারি অনুমতি মিলেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাইনি। কালকের মধ্যে হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ। এখনো নিশ্চিত না। তবে হচ্ছে।’

