ভারত সিরিজের মাঝপথে আরও এক দফা ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড
ভারত সিরিজের মাঝপথে সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না নিউজিল্যান্ডের। টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে বলেই নয়। সিরিজের মাঝপথেও লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরিকে হারাতে হয়েছিল কিউইদের। এবার ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগেই তিন ক্রিকেটারকে হারিয়ে ফেলল ব্ল্যাকক্যাপসরা।
রাচীন রবীন্দ্র, মার্ক চ্যাপম্যান ছিটকে গেছেন পুরো ওয়ানডে সিরিজ থেকেই। ডেভন কনওয়ের ব্যাপারটা আপাতত এক ম্যাচের। দুর্ঘটনা তিনি বাঁধিয়েছেন আজই। প্রথম ওয়ানডের আগের দিন অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে অনুশীলনের সময় কনওয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় হেনরির। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সংঘর্ষের পরপরই দুজনকে মাঠে উপস্থিত চিকিৎসাকর্মীরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। এরপর কনওয়েকে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জরুরি বিভাগে (এ অ্যান্ড ই) নেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষার পর তাঁর কনকাশন বা মস্তিষ্কে আঘাতজনিত সমস্যা ধরা পড়ে।
চোটে পড়ায় প্রথম ওয়ানডের দল থেকে ছিটকে গেছেন কনওয়ে। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ইঙ্গিত দিয়েছেন, কনওয়ের পরিবর্তে টিম সাইফার্টেরই খেলার সম্ভাবনা বেশি। সাইফার্টকে প্রথম দুই ওয়ানডের জন্য বিবেচনায় রাখা হলেও এবার পুরো সিরিজের জন্যই তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে। স্যান্টনার বলেন, ‘হ্যাঁ, আমার মনে হয়, সাইফার্ট আমাদের দলে ব্যাকআপ ব্যাটার। তাই ডেভ (কনওয়ে) খেলতে না পারলে সম্ভবত সরাসরি তাঁর জায়গায় সাইফার্ট খেলবে। ওয়ানডে ক্রিকেটে কনওয়ে খুবই ভালো একজন খেলোয়াড়। এ ধরনের দুর্ঘটনা আসলেই দুর্ভাগ্যজনক।’
রাচীন সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন এ বছরের মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে। এবার ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে এক বিজ্ঞাপন করতে গিয়ে শুটিংয়ের কবলে পড়েছিলেন বলে সিরিজটাই খেলা হয়নি। ওয়ানডে সিরিজের জন্য ফিট থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। এবার তাও হলো না।
ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে হেরেছে ৩-২ ব্যবধানে। দুই দল ওয়ানডে সিরিজেও খেলবে পাঁচ ম্যাচ। আগামীকাল অকল্যান্ডে শুরু হচ্ছে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ওয়েলিংটনে ৭ নভেম্বর হবে দ্বিতীয় ওয়ানডে। তৃতীয় ওয়ানডে হ্যামিল্টনের মাঠে গড়াবে ১০ নভেম্বর। শেষ দুই ওয়ানডের ভেন্যু মাউন্ট মঙ্গানুই। ১৩, ১৫ নভেম্বর হবে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে। তারপর দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত-নিউজিল্যান্ড।