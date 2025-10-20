অধিনায়কের সেঞ্চুরি মিস, অস্বস্তিতে দিন পার পাকিস্তানের

ক্রীড়া ডেস্ক
ক্যারিয়ারের সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরিটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন শান মাসুদ। কিন্তু মাত্র ১৩ রানের জন্য তিন অঙ্ক ছুঁতে পারলেন না তিনি। তাঁর সেঞ্চুরি মিসের দিনটাও অস্বস্তি নিয়ে শেষ করেছে পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম দিনে প্রথাগত টেস্ট মেজাজে ব্যাটিং করলেও অর্ধেক উইকেট হারিয়েছে স্বাগতিকেরা।
টেস্টে সবশেষ সেঞ্চুরি মাসুদ পেয়েছেন এ বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে চলতি সিরিজে দুইবার সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে। লাহোরে প্রথম টেস্টে তিনি আউট হয়েছিলেন ৭৬ রানে। এবার রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তান অধিনায়ক আউট হয়েছেন ৮৭ রানে। আজ দ্বিতীয় দিনের প্রথম দিন পাকিস্তান শেষ করেছে ৫ উইকেটে ২৫৯ রান।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক মাসুদ। দলীয় ৩৫ রানেই ভেঙে যায় স্বাগতিকদের উদ্বোধনী জুটি। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে ওপেনার ইমাম উল হককে (১৭) ঘূর্ণিজাদুতে বোল্ড করেন সায়মন হারমার। উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর তিনে ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক মাসুদ। দ্বিতীয় উইকেটে ২৩০ বলে ১১১ রানের জুটি গড়েন মাসুদ ও আব্দুল্লাহ শফিক।
৫১তম ওভারের পঞ্চম বলে শফিককে ফিরিয়ে ১১১ রানের জুটি ভাঙেন হারমার। দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক কাইল ভেরেইনসহ তাঁর সতীর্থরা জোরালো আবেদন করলেও আম্পায়ার সাড়া দেননি। প্রোটিয়া অধিনায়ক এইডেন মার্করাম রিভিউ করলে দেখা যায়, পাকিস্তানি ওপেনার শফিক লেগসাইডে যখন ঘুরাতে গেছেন, তখন সেটা শফিকের ব্যাট ছুঁয়ে গেছে। পাকিস্তানি ওপেনার ১৪৬ বলে ৫৭ রান করে আউট হয়েছেন।
দ্বিতীয় উইকেটের জুটি ভাঙার পর সেই অর্থে ধস না নামলেও প্রথম দিনটা স্বস্তি নিয়ে শেষ করতে পারেনি পাকিস্তান। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় আক্ষেপ অধিনায়ক মাসুদের সেঞ্চুরি মিস। তাঁকে ফিরিয়েছেন কেশব মহারাজ। প্রথম দিনে খেলা হয়েছে ৯১ ওভার। সৌদ শাকিল ৪২ রানে অপরাজিত। সালমান আলী আঘা ১০ রানে ব্যাটিং করছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হারমার, মহারাজ নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। এক উইকেট পেয়েছেন কাগিসো রাবাদা। তিনি মোহাম্মদ রিজওয়ানকে এলবিডব্লিউ করেছেন।
