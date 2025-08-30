তাসকিনের তোপে ১৩৬ রানে থামল ডাচরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শুরুর দিকে ঝড়ের আভাস দিয়েছিলেন ম্যাক্স ও’ডাউড। চেষ্টা করেছিলেন বিপিএল খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে। কিন্তু তাঁকে থিতু হতে দেননি তাসকিন আহমেদ। কিছুদিন আগে নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হওয়া এই পেসার বল হাতে জ্বলে উঠলেন আজ।
তাঁর তোপে পড়ে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটে ১৩৬ রানের বেশি রান করতে পারেনি নেদারল্যান্ডস। তাসকিন ২৮ রান খরচে একাই নেন ৪ উইকেট।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। চতুর্থ ওভারে এসে গুড লেংথের বলে ও’ডাউডকে প্রথম শিকারে পরিণত করেন তাসকিন। পাওয়ার প্লেতে তাই নাগালের ভেতরই ছিল ডাচদের সংগ্রহ (৩৪)। অষ্টম ওভারে আরেক ওপেনার বিক্রমজিৎ সিংকে (৪) লং অনে পারভেজ হোসেন ইমনের সহজ ক্যাচে পরিণত করেন তিনি।
এই ম্যাচ দিয়ে ২২ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন সাইফ হাসান। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি এখন বোলিংয়েও নিয়মিত। দশম ওভারে তাঁর হাতে বল তুলে দেন লিটন। অফ ব্রেকে নিজের প্রথম ওভারেই সাজঘরে ফেরান তেজা নিদামানুরু (২৬) ও ডাচ অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডসকে (১২)।
বোলিংয়ে কৃপণতার ছাপ রাখা মোস্তাফিজুর রহমান উইকেটের দেখা পান ১৩তম ওভারে। শারিজ আহমেদকে (১৫) শিকার করে খাতা খোলেন উইকেট। তাসকিন নিজের শেষ দুই ওভারেও দেখা পান উইকেটের। তাঁর স্লোয়ারে পরাস্ত হয়ে সাজঘরে ফেরেন কাইল ক্লেইন ও নোয়া ক্রোস। শেষ দিকে টিম প্রিঙ্গলের ১৬ ও আরিয়ান দত্তের অপরাজিত ১৩ রানে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৬ রানে থামে ডাচরা।
